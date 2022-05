Probabili formazioni Milan Fiorentina/ Quote, Ibrahimovic ancora dalla panchina?

PROBABILI FORMAZIONI MILAN FIORENTINA: CHI GIOCA A SAN SIRO?

Le probabili formazioni di Milan Fiorentina ci introducono al match di San Siro che, in programma alle ore 15:00 di domenica 1 maggio, è valido per la 35^ giornata nel campionato di Serie A 2021-2022. “Pivotal game” per i rossoneri, come direbbero dall’altra parte dell’Oceano: per il Milan gli ultimi giorni possono essere stati quelli decisivi per lo scudetto, perché prima è arrivata la rimonta sulla Lazio completata all’ultimo istante e poi il ko dell’Inter nel recupero di Bologna. Adesso Stefano Pioli, ex di questa partita, è ufficialmente primo in classifica: il tricolore è nelle mani del Milan.

Per contro abbiamo una Fiorentina che da quando ha seriamente sentito profumo di Europa si è incredibilmente bloccata: avrebbe potuto insidiare la Juventus in chiave Champions League, ma ha perso a Salerno per poi crollare in casa contro l’Udinese, tanto che adesso anche la Conference League è a serio rischio. Vincenzo Italiano vive un periodo difficile e ha bisogno di riscatto: contro le big ha già dimostrato il suo valore, vedremo se saprà ripetersi e allora noi andiamo a leggere quelle che possono esser le scelte operate dai due allenatori, nell’analisi delle probabili formazioni di Milan Fiorentina.

QUOTE E PRONOSTICO

Leggiamo ora quali siano le quote che l’agenzia Snai ha emesso per tracciare il pronostico su Milan Fiorentina. Il segno 1 che identifica la vittoria dei padroni di casa vi farebbe guadagnare 1,60 volte l’importo che avrete scelto di investire; il pareggio che è regolato dal segno X porta in dote una vincita che ammonta a 4,00 volte la somma messa sul piatto, infine il segno 2 sul quale puntare per il successo della squadra ospite vale 5,50 volte la vostra giocata con questo bookmaker.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN FIORENTINA

GLI 11 DI PIOLI

Stefano Pioli ha qualche dubbio nell’approccio alle probabili formazioni di Milan Fiorentina: quello classico riguarda la posizione di Kessié, che può andare a giocare in mediana e dovrebbe farlo visto che Bennacer non è al top della condizione, ma in alternativa avanzerebbe il suo raggio d’azione accomodandosi sulla trequarti, dove invece al momento sembra che possa giocare Brahim Diaz. Ad accompagnare lo spagnolo ci sarebbero Junior Messias, sempre favorito su Saelemaekers, e Rafael Leao; davanti invece Giroud, ma sia Ibrahimovic che Rebic sono rientrati alla grande e soprattutto lo svedese è chiaramente un candidato, pur avendo forse poca condizione per essere titolare. Tonali, eroe dell’Olimpico, comanderà la mediana; difesa scritta per il Milan, a protezione di Maignan vedremo come sempre la coppia centrale formata da Kalulu e Tomori con Calabria e Theo Hernandez che correranno sulle fasce laterali in qualità di terzini.

I DUBBI DI ITALIANO

L’ex Bonaventura è a disposizione per Milan Fiorentina, ma nel centrocampo di Italiano il favorito resta Duncan, che con Maleh occuperebbe le due posizioni sulle mezzali. Il regista sarà Torreira, ristabilito a tempo di record e già in campo contro l’Udinese; nessun dubbio per quanto riguarda la difesa, con Terracciano che sarà il portiere e davanti a lui avrà Milenkovic e Igor, mentre i terzini saranno Odriozola, che resta in vantaggio su Venuti, e ovviamente Biraghi. Nel tridente offensivo invece si cambia rispetto alla disfatta di mercoledì contro l’Udinese: Piatek, anche lui un ex di questa partita pur se al Milan non è rimasto tantissimo, andrà in panchina perché il titolare come centravanti tornerà a essere Arthur Cabral (ma potrebbe essere prevista la staffetta a gara in corso), Nico Gonzalez invece potrebbe essere dirottato a sinistra per permettere a Ikoné di tornare a giocare come esterno destro. Le alternative sono Saponara e Riccardo Sottil, ma lo schieramento di partenza a scanso di sorprese dovrebbe essere questo.

IL TABELLINO: LE PROBABILI FORMAZIONI DI MILAN FIORENTINA

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, T. Hernandez; Tonali, Kessié; Messias, Brahim Diaz, Rafael Leao; Giroud. Allenatore: Stefano Pioli

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Odriozola, Milenkovic, Igor, Biraghi; Maleh, Torreira, Duncan; Ikoné, A. Cabral, Nico Gonzalez. Allenatore: Vincenzo Italiano











