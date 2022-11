Probabili formazioni Milan Fiorentina/ Quote: riecco Giroud titolare (Serie A)

PROBABILI FORMAZIONI MILAN FIORENTINA: CHI GIOCA?

Le probabili formazioni di Milan Fiorentina ci accompagnano verso uno dei big-match della quindicesima giornata di Serie A, appuntamento di grande fascino e tradizione a San Siro prima della lunga sosta per i Mondiali. Sotto i riflettori ci sono i rossoneri di Stefano Pioli, che hanno bisogno di tornare subito alla vittoria dopo il deludente pareggio di martedì sera in casa della Cremonese, che rende sempre più complicato l’avvicinamento a un Napoli ormai in fuga. Stefano Pioli ha faticato anche a battere lo Spezia, probabilmente la sosta sarà provvidenziale, ma nel frattempo bisogna arrivarci nel migliore dei modi.

La Fiorentina invece sta risalendo e Vincenzo Italiano non vorrebbe fermarsi: mercoledì sera ha battuto anche la Salernitana e così ha ottenuto la terza vittoria consecutiva, la classifica è nettamente migliorata e forse si potrebbe mettere nel mirino nuovamente una qualificazione europea. Il cammino sarà lungo da gennaio in poi, ma una bella impresa al Meazza naturalmente sarebbe una bella spinta per ripartire alla grande. Tutto questo premesso, leggiamo ora in maniera più dettagliata le probabili formazioni di Milan Fiorentina.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo nel frattempo uno sguardo anche al pronostico su Milan Fiorentina in base alle quote offerte dall’agenzia Snai, che ritiene i rossoneri nettamente favoriti. Il segno 1 è infatti quotato a 1,75 per il successo del Milan, mentre in caso di vittoria esterna da parte della Fiorentina la quotazione per il segno 2 è pari a 4,50. L’ipotesi del pareggio si colloca infine a un livello intermedio tra gli altri due ma piuttosto alto, infatti segnaliamo che il segno X è proposto a 3,85.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN FIORENTINA

LE SCELTE DI PIOLI

Buone notizie per Stefano Pioli nelle probabili formazioni di Milan Fiorentina: nel suo 4-2-3-1 infatti rientrano dopo la squalifica Theo Hernandez e Giroud. Nella difesa rossonera il terzino destro dovrebbe essere Kalulu, a sinistra invece ecco naturalmente Theo Hernandez e in mezzo si candida Kjaer, favorito su Gabbia per formare la coppia centrale con Tomori a protezione dell’ex Tatarusanu. A centrocampo invece si va verso la conferma della coppia formata da Tonali e Bennacer, con Pobega e Krunic che dovrebbero partire dalla panchina. Solito nodo da sciogliere con il ballottaggio De Ketelaere-Brahim Diaz per la trequarti, a destra dovrebbe giocare Messias ma attenzione a Rebic, mentre a sinistra ci sarà Rafael Leao e come prima punta è sicuro del posto l’altro rientrante Giroud.

LE MOSSE DI ITALIANO

Sul fronte viola, nelle probabili formazioni di Milan Fiorentina mister Vincenzo Italiano ha ancora qualche dubbio. In porta ci sarà sicuramente Terracciano, davanti a lui il ballottaggio è quello consueto tra Martinez Quarta e Igor, con l’argentino favorito per affiancare Milenkovic, mentre come terzini dovremmo rivedere Dodò a destra e Biraghi a sinistra. A centrocampo ecco invece il grande ex Bonaventura (in ottima forme) e Mandragora come mezzali; Amrabat dovrebbe ancora operare in cabina di regia, Barak, Duncan o Maleh sono alternative valide, ma rischiano di partire tutti dalla panchina. Dovrebbe tornare titolare Jovic, decisivo entrando dalla panchina contro la Salernitana; Ikoné e Kouamé sono invece i favoriti come ali nel tridente della Fiorentina, l’unica alternativa potrebbe essere l’ex Saponara.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN FIORENTINA: IL TABELLINO

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Kalulu, Kjaer, Tomori, T. Hernandez; Bennacer, Tonali; Messias, De Ketelaere, Rafael Leao; Giroud. All. Pioli.

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Dodò, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Bonaventura, Amrabat, Mandragora; Ikoné, Jovic, Kouamé. All. Italiano.











