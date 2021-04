Probabili formazioni Milan Genoa/ Diretta tv: chi sarà la prima punta?

PROBABILI FORMAZIONI MILAN GENOA: CHI SCENDERÀ IN CAMPO?

Le probabili formazioni di Milan Genoa ci accompagnano verso la partita di domani all’ora di pranzo, che sarà sicuramente uno dei piatti forti della trentunesima giornata di Serie A allo stadio Giuseppe Meazza di San Siro tra i padroni di casa rossoneri di Stefano Pioli e gli ospiti rossoblù di Davide Ballardini.

La scorsa giornata ci ha detto che il Milan continua ad andare davvero forte fuori casa, la vittoria di Parma infatti lascia i rossoneri al primo posto per punti in trasferta, ma San Siro è diventato un incubo ormai fin dall’inizio dell’anno 2021 e la vittoria in casa manca da addirittura oltre due mesi, handicap che rischia di essere pesante nella dura lotta per la qualificazione alla prossima Champions League.

Un Genoa quasi salvo potrebbe essere l’avversario ideale per spezzare il tabù, ma il Grifone già ha messo in difficoltà (almeno nel secondo tempo) domenica scorsa la Juventus e adesso proverà a portare via qualche punto dal Meazza per concludere col sorriso questa durissima doppietta di trasferte. Tutto questo premesso, andiamo allora senza indugio ad analizzare le notizie alla vigilia circa le probabili formazioni di Milan Genoa.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN GENOA

LE MOSSE DI PIOLI

In casa rossonera, le probabili formazioni di Milan Genoa vedono Stefano Pioli alle prese con l’assenza dello squalificato Ibrahimovic. In attacco potremmo vedere Saelemaekers titolare come esterno destro, naturalmente Calhanoglu nei panni del trequartista e poi Rebic e Rafael Leao, uno da esterno sinistro e l’altro prima punta – forse più Leao, a meno che venga inserito sulla trequarti Brahim Diaz con avanzamento di Rebic. In mediana dovrebbe essere confermata ancora una volta la coppia formata da Kessie e Bennacer, i ballottaggi per Pioli si concentrano però soprattutto in difesa. Romagnoli e Tomori (con il secondo leggermente favorito) sono infatti in corsa per affiancare Kjaer per le due maglie da centrali, mentre sulla fascia destra stante l’assenza di Calabria sono in ballottaggio per sostituirlo Kalulu e Dalot. Nessun dubbio invece su Theo Hernandez a sinistra, oltre naturalmente a Donnarumma in porta.

LE SCELTE DI BALLARDINI

Le probabili formazioni di Milan Genoa invece sono caratterizzate per Davide Ballardini da alcuni dubbi, pur restando come punto di riferimento il modulo 3-5-2, che tra l’altra recupera un perno del centrocampo come Strootman, assente per squalifica contro la Juventus. A centrocampo vedremo anche i due esterni Biraschi a destra e Ghiglione a sinistra, nel cuore della mediana oltre a Strootman agiranno Badelj e uno tra Zajc e Behrami, attualmente in ballottaggio. Per il Genoa c’è un dubbio per reparto: in attacco sembra certo del posto Scamacca, l’ex Destro e Shomurodov si giocano il posto al suo fianco. In difesa invece sono certi del posto Radovanovic e Masiello oltre naturalmente al portiere Perin, tuttavia Goldaniga è insidiato da Czyborra, il quale a dire il vero agirebbe in mediana facendo scalare Biraschi nella retroguardia del Genoa.

IL TABELLINO

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Kalulu, Kjaer, Tomori, T. Hernandez; Kessie, Bennacer; Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic; R. Leao. All. Pioli.

GENOA (3-5-2): Perin; Goldaniga, Radovanovic, Masiello; Biraschi, Strootman, Badelj, Zajc, Ghiglione; Destro, Scamacca. All. Ballardini.



