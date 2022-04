Probabili formazioni Milan Genoa/ Diretta tv: chi sulla trequarti? (Serie A)

PROBABILI FORMAZIONI MILAN GENOA: CHI SCENDE IN CAMPO?

Le probabili formazioni di Milan Genoa ci introducono verso la partita che avrà luogo domani sera allo stadio Giuseppe Meazza di San Siro, anticipo del turno pasquale di Serie A che poi si giocherà per la maggior parte al sabato, come da tradizione. Sfida delicatissima per entrambe le formazioni, perché in palio ci sono punti pesanti per lo scudetto del Milan e la salvezza del Genoa. Aprile sta andando male per i rossoneri di Stefano Pioli, bloccati sul pareggio per 0-0 prima dal Bologna e poi anche dal Torino: senza segnare si fa più difficile vincere lo scudetto, urge tornare subito alla vittoria.

Diretta/ Verona Genoa Primavera (risultato finale 1-1): Calvani pareggia in extremis!

Alexander Blessin aveva invece rilanciato il Genoa verso una difficile salvezza, ma aprile sta facendo franare la rimonta: due sconfitte su due dopo una lunga striscia di imbattibilità, particolarmente pesante il ko casalingo per 1-4 di domenica contro la Lazio. Adesso servirebbe un’impresa nella trasferta sul campo della capolista per rilanciarsi: scopriamo allora tutte le informazioni alla vigilia della partita circa le probabili formazioni di Milan Genoa.

DIRETTA/ Genoa Fiorentina Primavera (risultato finale 1-1): palo di Di Stefano!

MILAN GENOA IN STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Ricordiamo nel frattempo che Milan Genoa non sarà visibile tramite una classica diretta tv, bensì sarà disponibile in diretta streaming video tramite la piattaforma DAZN, che trasmette tutte le partite del massimo campionato, tra cui sette su dieci ad ogni giornata in esclusiva, come sarà pure Milan Genoa.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN GENOA

LE MOSSE DI PIOLI

Nelle probabili formazioni di Milan Genoa, ecco che Stefano Pioli ha ancora diversi dubbi, in linea di massima legati a quei calciatori che domenica avevano dovuto dare forfait in extremis per la trasferta di Torino. In difesa a dire il vero ci sono solo certezze, dunque il modulo 4-2-3-1 dei rossoneri comincerà come sempre con Maignan in porta e davanti a lui la difesa a quattro uomini formata da Calabria, Kalulu, Tomori e Theo Hernandez da destra a sinistra.

Diretta/ Genoa Lazio (risultato finale 1-4): Immobile porta a casa il pallone!

A centrocampo iniziano i dubbi, che non riguardano Tonali bensì l’utilizzo di Kessiè oppure di Bennacer che sta appunto tentando il recupero; ancora più intricata la situazione sulla trequarti, dove Pioli deve trovare soluzioni per risolvere l’astinenza dal gol. Saelemaekers potrebbe essere in vantaggio su Messias a destra, così come Brahim Diaz su Krunic in posizione centrale, mentre a sinistra giocherà Rafael Leao e il centravanti sarà Giroud in assenza di Ibrahimovic.

LE SCELTE DI BLESSIN

Sul fronte rossoblù, Alexander Blessin ha ben quattro assenti che non potrà schierare nelle probabili formazioni di Milan Genoa. Ipotizziamo il modulo 4-2-3-1 naturalmente con Sirigu in porta e davanti a lui Hefti è favorito su Frendrup come terzino destro per completare la difesa a quattro con i centrali Maksimovic e Ostigard più Vasquez, che dovrebbe essere il titolare a sinistra.

Passando poi a centrocampo, ecco che per il Genoa nel cuore della mediana vedremo Sturaro e Badelj; c’è invece qualche dubbio in più nel reparto offensivo, perché Amiri e Gudmundsson si giocano un posto al fianco di Melegoni e Portanova sulla linea dei trequartista, mentre come prima punta si contendono la maglia il giovane Piccoli e l’ex di turno Destro.

IL TABELLINO: PROBABILI FORMAZIONI MILAN GENOA

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, T. Hernandez; Tonali, Kessiè; Saelemaekers, B. Diaz, R. Leao; Giroud. All. Pioli.

GENOA (4-2-3-1): Sirigu; Hefti, Maksimovic, Ostigard, Vasquez; Sturaro, Badelj; Amiri, Melegoni, Portanova; Piccoli. All. Blessin.

© RIPRODUZIONE RISERVATA