Probabili formazioni Milan Genoa/ Diretta tv, tocca a Daniel Maldini? (Coppa Italia)

PROBABILI FORMAZIONI MILAN GENOA: CHI GIOCA A SAN SIRO?

Con le probabili formazioni di Milan Genoa ci lanciamo verso la partita che si gioca alle ore 21:00 di giovedì 13 gennaio: gli ottavi di Coppa Italia 2021-2022 vengono disputati in gara secca, dunque inevitabile che i rossoneri siano ancora più favoriti per superare il turno. Un Milan che, reduce dalla netta vittoria di Venezia, fa il suo esordio in una competizione che non vince da 19 anni, e che ha tutte le intenzioni di mettere in bacheca; Stefano Pioli farà turnover ma tiene comunque a procedere e provare appunto ad arrivare sino in fondo alla Coppa Italia.

DIRETTA/ Genoa Spezia (risultato finale 0-1): gli spezzini vincono il derby!

Il Genoa invece pensa maggiormente al campionato: inevitabile che sia così, visto il penultimo posto in classifica con sconfitta interna contro lo Spezia che ha peggiorato una situazione già particolarmente critica, e Andriy Shevchenko che rischia il posto dopo appena due mesi di lavoro. Vedremo allora come andranno le cose sul terreno di gioco di San Siro; mentre aspettiamo che la partita si giochi possiamo fare qualche rapida valutazione sulle scelte che verranno operate dai due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni di Milan Genoa.

Diretta/ Sassuolo Genoa (risultato finale 1-1): Destro sblocca, risponde Berardi

DIRETTA MILAN GENOA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Milan Genoa sarà trasmessa su Canale 5: quest’anno infatti la Coppa Italia è un’esclusiva Mediaset, e dunque il match sarà in chiaro per tutti con la possibilità di seguirla anche con la formula della diretta streaming video. Questa alternativa non comporta costi aggiuntivi, bisognerà infatti dotarsi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone e visitare il sito o l’app ufficiali di Mediaset Play.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN GENOA: LE SCELTE DEI MISTER!

LE SCELTE DI PIOLI

Abbiamo detto che per le probabili formazioni di Milan Genoa Pioli farà turnover, anche se la rosa al momento non è lunghissima. In porta, con Tatarusanu affetto dal Covid e in attesa di tampone negativo, potrebbe essere il turno di Mirante che sarebbe coperto da una coppia centrale formata nuovamente da Gabbia e Kalulu. Questo significa che Florenzi sarebbe il terzino destro, con Theo Hernandez che invece sarebbe confermato a sinistra; a centrocampo sappiamo che Kessié e Bennacer sono impegnati in Coppa d’Africa, di conseguenza Tonali potrebbe nuovamente essere in campo o, più probabilmente, Pioli si affiderà a Krunic per affiancare Bakayoko, dando un po’ di respiro al bresciano che in questo periodo sarà comunque chiamato agli straordinari. Sulla linea di trequarti possibile maglia da titolare per Daniel Maldini, che agirebbe al centro dello schieramento con Messias e Rebic che giocherebbero ai lati del prodotto del vivaio; davanti, il ballottaggio è tra Giroud e Ibrahimovic ma, visto che lo svedese è stato titolare domenica in campionato, questa volta dovrebbe toccare al francese.

Roma Genoa primavera rinviata/ 9 positivi al covid nella Lupa: quando il recupero?

I DUBBI DI SHEVCHENKO

Anche Shevchenko cambierà qualcosa per Milan Genoa, visto che i titolari saranno precettati per la corsa salvezza in campionato. In porta per esempio vedremo Semper; potrebbe comunque esserci la conferma per Vasquez e Vanheusden nella linea difensiva, ma con Ostigard che agirebbe come terzo elemento del reparto. Sulle corsie laterali sono pronti Ghiglione a destra e Cambiaso a sinistra; in mezzo al campo a fare da punto di riferimento può essere Rovella, con lui pronte due mezzali che potrebbero essere Sturaro e Manolo Portanova, ma c’è anche la possibilità che il titolare sia Hernani, che deve un po’ ritrovare il ritmo partita avendo saltato qualche impegno per infortunio. Davanti si prepara Felipe Caicedo: da capire con chi giocherà l’attaccante dell’Ecuador, difficile comunque che Shevchenko voglia riproporre Destro o Ekuban e allora il favorito è Pandev, che giocherà una sorta di derby personale visti gli importanti trascorsi con la maglia dell’Inter.

IL TABELLINO: ECCO LE PROBABILI FORMAZIONI MILAN GENOA

MILAN (4-2-3-1): Mirante; Florenzi, Gabbia, Kalulu, T. Hernandez; Krunic, Bakayoko; Messias, D. Maldini, Rebic; Giroud. Allenatore: Stefano Pioli

GENOA (3-5-2): Semper; Ostigard, Vanheusden, Vasquez; Ghiglione, Sturaro, Rovella, Portanova, Cambiaso; Pandev, Caicedo. Allenatore: Andriy Shevchenko



© RIPRODUZIONE RISERVATA