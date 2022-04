Probabili formazioni Milan Genoa/ Quote, Ibrahimovic out: c’è ancora Giroud (Serie A)

PROBABILI FORMAZIONI MILAN GENOA: CHI GIOCA A SAN SIRO?

Le probabili formazioni di Milan Genoa ci avvicinano alla partita della verità per i rossoneri: alle ore 21:00 di venerdì 15 aprile si gioca per la 33^ giornata di Serie A 2021-2022, e la squadra di Stefano Pioli vuole confermare il primo posto in classifica (che tra poco potrebbe diventare secondo, per la partita che l’Inter deve recuperare). Un Milan che arriva da due 0-0 consecutivi: sia il Bologna che il Torino hanno fermato la squadra rossonera che dunque adesso non ha altri margini di errore, sapendo che la corsa allo scudetto sarà definita da dettagli e piccole cose.

Probabili formazioni Milan Genoa/ Diretta tv: chi sulla trequarti? (Serie A)

Anche il Genoa fa lo stesso discorso per la salvezza: dovendo rimontare 3 punti, il Grifone non è padrone del suo destino e, per quanto Alexander Blessin l’abbia rimesso in carreggiata, la classifica è ancora deficitaria. Soprattutto, dopo aver trovato la prima vittoria con il nuovo allenatore, la squadra è calata: adesso arriva da due brutte sconfitte e ha bisogno di risalire la corrente. Vedremo quello che succederà a San Siro, mentre aspettiamo possiamo fare qualche rapida valutazione sulle scelte degli allenatori, leggendo le probabili formazioni di Milan Genoa.

Diretta/ Verona Genoa Primavera (risultato finale 1-1): Calvani pareggia in extremis!

QUOTE E PRONOSTICO

Andiamo ora ad analizzare le quote che l’agenzia Snai ha fornito per un pronostico su Milan Genoa. Il segno 1 che identifica l’ipotesi della vittoria per la squadra di casa vale 1,33 volte quanto messo sul piatto; abbiamo invece un valore corrispondente a 5,00 volte l’importo investito sul segno X che, come sempre, regola l’eventualità del pareggio mentre il successo della formazione ospite, per il quale dovrete puntare sul segno 2, con questo bookmaker porta in dote una vincita che equivale a 10,00 volte la cifra giocata.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN GENOA

GLI 11 DI PIOLI

DIRETTA/ Genoa Fiorentina Primavera (risultato finale 1-1): palo di Di Stefano!

Sono sostanzialmente scelte obbligate quelle di Pioli per Milan Genoa, almeno in alcuni reparti: di certo in difesa, dove oltre alle indisponibilità di Kjaer e Florenzi c’è Alessio Romagnoli in dubbio. Avremo allora Kalulu confermato come centrale davanti a Maignan, con Tomori a completare la coppia e poi i due soliti terzini che saranno Calabria e Theo Hernandez; resta da valutare Bennacer a centrocampo, qui Pioli dovrebbe riportare Kessié nel suo ruolo di mediano e formare così la cerniera mediana insieme all’intoccabile Tonali. Sulla trequarti sarà quindi confermato Brahim Diaz, anche se il rendimento dello spagnolo è certamente calato rispetto al girone di andata; anche per questo motivo una soluzione alternativa potrebbe riguardare Krunic titolare, ma bisognerà vedere. Sugli esterni, certo del posto Rafael Leao mentre Saelemaekers potrebbe nuovamente avere la meglio su Junior Messias; in attacco dà forfait Ibrahimovic che sarà fuori dai giochi per almeno 10 giorni, quindi ancora una volta Giroud sarà chiamato agli straordinari e, possibilmente, a essere decisivo.

LE SCELTE DI BLESSIN

Alexander Blessin per Milan Genoa conferma il 4-2-3-1: ci sono alcuni dubbi circa gli uomini che inizieranno la partita, per esempio come terzino destro sono Hefti e Frendrup a giocarsi la maglia. Il resto della difesa dovrebbe essere scelto viste anche le indisponibilità: Nikola Maksimovic e Ostigard si piazzano davanti al portiere Sirigu, mentre sarà ancora Vasquez ad allargarsi per fare il terzino sinistro. In mediana, questa volta potrebbe non trovare spazio Galdames: al suo posto infatti Blessin pensa a Sturaro, che porta maggiore esperienza in una partita di questo tenore, e con lui dovrebbe esserci Badelj per un migliore trattamento della palla. Per quanto riguarda la trequarti, l’altro ballottaggio è tra Amiri, che parte favorito, e l’islandese Gudmundsson arrivato lui pure a gennaio; intoccabile in questo momento Manolo Portanova che si posizionerà sull’esterno sinistro, mentre in mezzo la maglia potrebbe essere di Melegoni. Davanti invece l’ex Destro scalpita per iniziare la partita, ma ancora una volta il centravanti titolare del Genoa potrebbe essere Piccoli.

IL TABELLINO

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, T. Hernandez; Tonali, Kessié; Saelemaekers, Brahim Diaz, Rafael Leao; Giroud. Allenatore: Stefano Pioli

GENOA (4-2-3-1): Sirigu; Hefti, Ni. Maksimovic, Ostigard, Vasquez; Sturaro, Badelj; Amiri, Melegoni, Portanova; Piccoli. Allenatore: Alexander Blessin











© RIPRODUZIONE RISERVATA