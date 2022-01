Probabili formazioni Milan Genoa/ Quote, quanto turnover? (Coppa Italia)

PROBABILI FORMAZIONI MILAN GENOA: OGGI CHI GIOCA?

Con le probabili formazioni di Milan Genoa ci avviciniamo alla partita che questa sera è in programma a San Siro per gli ottavi di Coppa Italia 2021-2022 in gara secca, con i rossoneri logicamente favoriti per superare il turno. Il Milan è reduce dalla netta vittoria di Venezia, non vince la Coppa Italia da 19 anni e questo potrebbe essere un motivo in più per cercare il successo; Stefano Pioli farà turnover ma non vorrà snobbare la possibilità di conquistare un trofeo, cosa che tra l’altro finora non gli è ancora mai riuscita nella carriera da allenatore.

Il Genoa invece deve pensare al campionato: il penultimo posto in classifica e la sconfitta interna contro lo Spezia di domenica non lasciano molto spazio alla fantasia e ai sogni, Andriy Shevchenko che rischia il posto dopo appena due mesi di lavoro e quindi il suo ritorno a San Siro non sarà molto romantico. Adesso però leggiamo insieme le probabili formazioni di Milan Genoa, per scoprire tutte le notizie su questa sfida.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo nel frattempo uno sguardo anche alle quote per il pronostico su Milan Genoa, offerte dall’agenzia Snai. I padroni di casa rossoneri sono certamente favoriti e il segno 1 è quotato a 1,25, mentre poi si sale a quota 6,00 in caso di pareggio (naturalmente segno X) e fino a 10 volte la posta in palio sul segno 2 se dovesse vincere il Genoa.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN GENOA: LE SCELTE DEI DUE ALLENATORI

LE SCELTE DI PIOLI

Abbiamo detto che per le probabili formazioni di Milan Genoa Pioli farà turnover, però logicamente nei limiti del possibile a causa delle numerose assenze. In porta, con Tatarusanu affetto dal Covid, potrebbe essere il turno del terzo portiere Mirante che sarebbe protetto da una coppia centrale formata nuovamente da Gabbia e Kalulu, più Florenzi terzino destro e Theo Hernandez a sinistra, il che significa che margini per fare turnover di fatto non ce ne sono.

A centrocampo si potrebbe invece far riposare Tonali: Pioli si affiderà presumibilmente a Krunic per affiancare Bakayoko, dando un po’ di respiro al bresciano. Sulla linea di trequarti possibile maglia da titolare per Daniel Maldini, al centro dello schieramento con Messias e Rebic ai lati del figlio d’arte; davanti, il ballottaggio tra Giroud e Ibrahimovic non ci sarà causa squalifica dello svedese: toccherà quindi al francese giocare questa partita.

LE MOSSE DI SHEVCHENKO

Anche Shevchenko cambierà qualcosa nelle probabili formazioni di Milan Genoa, visto che i titolari saranno necessari per la corsa salvezza in campionato, anche per i rossoblù comunque nei limiti del possibile considerate le assenze che tutti hanno in questo periodo. In porta per esempio vedremo Semper; potrebbe comunque esserci la conferma per Vasquez e Vanheusden nella linea difensiva, ma con Ostigard a completare la retroguardia a tre nel modulo 3-5-2 del Grifone.

Sulle corsie laterali sono pronti Ghiglione a destra e Cambiaso a sinistra; in mezzo al campo il punto di riferimento può essere Rovella, con Sturaro, Portanova ed Hernani che sono in tre per contendersi le due maglie a disposizione da mezzali. Davanti si prepara Felipe Caicedo come centravanti: da capire con chi giocherà l’attaccante dell’Ecuador, il favorito è Pandev che giocherebbe una sorta di derby personale.

IL TABELLINO: ECCO LE PROBABILI FORMAZIONI MILAN GENOA

MILAN (4-2-3-1): Mirante; Florenzi, Gabbia, Kalulu, T. Hernandez; Krunic, Bakayoko; Messias, D. Maldini, Rebic; Giroud. All. Pioli.

GENOA (3-5-2): Semper; Ostigard, Vanheusden, Vasquez; Ghiglione, Sturaro, Rovella, Portanova, Cambiaso; Pandev, Caicedo. All. Shevchenko.



