Probabili formazioni Milan Genoa/ Quote: Rebic supporta Ibrahimovic (Serie A)

Milan Genoa si gioca alle ore 12.30 di domenica 8 marzo: le due formazioni scenderanno in campo a San Siro per dare vita alla partita valida per la ventiseiesima giornata del campionato di Serie A, che si terrà a porte chiuse ma se non altro si gioca alla prima data disponibile. Stefano Pioli, dopo il pareggio ottenuto a Firenze, deludente perché i rossoneri erano in vantaggio di un uomo e un gol, deve tornare a vincere in un turno sulla carta favorevole, se vuole inseguire un posto in Europa nella prossima stagione. Il Genoa d’altro canto è alla ricerca di punti salvezza da provare a conquistare anche in una trasferta difficile perché la situazione è complicata, dopo la sconfitta contro la Lazio che ha mostrato comunque segnali incoraggianti ma non ha portato punti, grosso problema per la squadra di Davide Nicola. Andiamo allora a scoprire adesso le ultime notizie sulle probabili formazioni di Milan Genoa, ricordando che i rossoneri dovranno disputare anche la semifinale di ritorno in Coppa Italia, partita in programma lo scorso mercoledì ma alla fine rinviata per l’emergenza Coronavirus.

PRONOSTICO E QUOTE

Uno sguardo anche ai pronostici su Milan Genoa. La squadra rossonera è considerata nettamente favorita per la vittoria: il segno 1 infatti è proposto a quota 1,65 dall’agenzia di scommesse Snai e si fa preferire alle altre due possibilità. In caso di pareggio infatti la quota per il segno X è di 3,80, infine si arriva a 5,50 volte la posta in palio in caso di vittoria esterna del Genoa, dunque il segno 2 è il meno considerato.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN GENOA

LE MOSSE DI PIOLI

Nelle probabili formazioni di Milan Genoa, ecco che Gigio Donnarumma non torna a disposizione, a differenza di Kjaer: il portierone aveva già saltato la partita di andata e stavolta sarà sostituito da Begovic, mentre il centrale danese nel frattempo ha visto crescere il giovane Gabbia e dunque si trova ad affrontare un ballottaggio che potrebbe vederlo uscire sconfitto. La sosta forzata ha permesso a Pioli di recuperare al 100% sia Castillejo che Théo Hernandez, che avevano lavorato a parte e che saranno assolutamente titolari nello schieramento anti-Genoa previsto dall’allenatore emiliano. Come esterno sinistro dalle caratteristiche spiccatamente offensive sarà naturalmente confermato Rebic che dopo Natale ha già segnato la bellezza di sei gol, sarà infine Calhanoglu a disporsi come trequartista alle spalle di Ibrahimovic unica punta e – con gioco di parole – punto di riferimento per l’attacco rossonero.

LE SCELTE DI NICOLA

Nelle probabili formazioni di Milan Genoa ma sulla sponda rossoblù, annotiamo per prima cosa che nell’attacco del Grifone potrebbe rivedersi dal primo minuto il grande ex nerazzurro Pandev (per lui aria di derby al Meazza) al fianco di Sanabria, anche se a dire il vero in attacco Davide Nicola ha dei ballottaggi ancora aperti, che verranno dunque sciolti solo al momento dell’annuncio delle formazioni ufficiali. Disponibile Sturaro per la mediana, si giocano di conseguenza un posto a centrocampo Ankersen e Cassata, che può contare sul gol segnato contro la Lazio per guadagnare spazio nella considerazione di Nicola. Altra buona notizia per il Grifone: è stato riaggregato al gruppo nei giorni scorsi Cristian Romero, in difesa dunque il sudamericano potrebbe essere protagonista di un duello con il nuovo acquisto di gennaio Soumaoro per una maglia da titolare.

IL TABELLINO

MILAN (4-4-1-1): Begovic; A. Conti, Gabbia, Al. Romagnoli, T. Hernandez; Castillejo, Kessie, Bennacer, Rebic; Calhanoglu; Ibrahimovic. All. Pioli.

A disposizione: An. Donnarumma, Calabria, Kjaer, Musacchio, Laxalt, Saelemaekers, Biglia, Bonaventura, Paquetà, D. Maldini, Rafael Leao

Squalificati: –

Indisponibili: Duarte, Krunic, G. Donnarumma

GENOA (3-5-2): Perin; Biraschi, C. Romero, A. Masiello; Ankersen, Sturaro, Schone, Behrami, Criscito; Sanabria, Pandev. All. Nicola.

A disposizione: Ichazo, Soumaoro, C. Zapata, Goldaniga, Cassata, Eriksson, Jagiello, Barreca, Iago Falque, Destro, Pinamonti, Favilli

Squalificati: –

Indisponibili: Ghiglione, Lerager, Radovanovic, Pajac



