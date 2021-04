Probabili formazioni Milan Genoa/ Quote, Scamacca inamovibile: Destro al suo fianco?

PROBABILI FORMAZIONI MILAN GENOA: CHI IN CAMPO OGGI?

Riflettori puntati sulle probabili formazioni di Milan Genoa, atteso match della 31^ giornata della Serie A, che pure avrà luogo solo oggi alle ore 12.30 tra le mura dello stadio San Siro. Siamo davvero curiosi di scoprire le mosse di Pioli per questa sfida, che davvero il Diavolo non può permettersi di perdere.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI INTER/ Diretta tv: il ritorno di Barella

Pur dopo aver fatto bottino pieno contro il Parma solo pochi giorni fa, i rossoneri distano ancora 11 punti dalla capolista Inter e se ormai lo scudetto è impresa quasi impossibile, pure vi urgenza di assicurarsi il pass per la prossima edizione di Champions league, ricordato che in vetta i distacchi tra le big sono minimi. Attenzione poi al Genoa, che da quando ha messo Ballardini in panchina è decisamente rinato e ora punta a un finale di stagione coi fiocchi. Con la 13^ posizione in classifica, il grifone sarà oggi in campo non avendo nulla da perdere: ci attende match infuocato. Andiamo allora a controllare le mosse dei tecnici per le probabili formazioni di Milan Genoa.

PROBABILI FORMAZIONI TORINO ROMA/ Diretta tv, dubbio Mayoral-Dzeko

QUOTE E PRONOSTICO

Alla vigilia della sfida di Serie A non abbiamo dubbi nel concedere ai rossoneri il favore del pronostico, anche se sicuramente sarà oggi sfida complicata per Pioli: il portale di scommesse Snai per l’1×2 del match ha poi fissato il successo del Milan a 1.48, contro il più alto 6.50 assegnato al Genoa: il pari pagherà la posta in palio a 4.50.

LE PROBABILI FORMAZIONI MILAN GENOA

LE MOSSE DI PIOLI

Per le probabili formazioni di Milan Genoa, non sono poi molti i punti di domanda che si accendono nella metà campo rossonera: come spesso accade, Pioli però non avrà a disposizione una rosa al completo. In primis oggi mancherà lo squalificato Zlatan Ibrahimovic: avremo allora Rafael Leao schierato in prima punta (anche se Mandzukic scalpita), con Rebic e Selemaekers pronti sull’esterno e Calhanoglu solito titolare per la trequarti. A centrocampo nessun dubbio con la solita coppia formata da Bennacer e Kessie: pure Tonali rimane valida alternativa dalla panchina. Ricordiamo infine che in difesa Calabria è ancora indisponibile (è ballottaggio tra Kalulu e Dalot per prendere il suo posto), mentre Romagnoli potrebbe anche avere spazio a match in corso: probabile che Tomori faccia comunque compagnia a Kjaer, almeno all’inizio, al centro del reparto arretrato.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA JUVENTUS/ Diretta tv, certezze Freuler-De Roon

LE SCELTE DI BALLARDINI

Qualche out di peso anche in casa ligure, con Ballardini che nell’ultimo incontro contro la Juventus ha perso (solo momentaneamente) Zappacosta: nel reparto a cinque del centrocampo ecco che toccherà allora a Ghiglione fare le veci dell’ex Chelsea. Il reparto poi al solito verrà completato da Biraschi all’altro lato dello schieramento, come pure da Badelj, Zajc e Strootman, sicuri titolari al centro. Per la difesa dei liguri ricordiamo poi l’out annunciato di Criscito, fermato dal giudice sportivo: davanti al solito Perin, fedele tra i pali, sarà dunque spazio per Goldaniga e Radovanovic, come pure per Masiello. Pochi dubbi infine in attacco: Ballardini dovrebbe confermare dal primo minuto oggi Destro e Scamacca, con l’ex Sassuolo titolare sicuro, ma attenzione a Shomurodov e Pandev, sempre a disposizione dalla panchina.

IL TABELLINO

MILAN (4-2-3-1): G Donnarumma; T Hernadez, Tomori, Kjaer, Kalulu; Bennacer, Kessiè, Rebic, Calhanoglu, Saelemaekers; Leao All. Pioli

GENOA (3-5-2): Perin; Goldaniga, Radovanovic, Masiello; Biraschi, Strootman, Badelj, Zajc, Ghiglione; Destro, Scamacca All. Ballardini



© RIPRODUZIONE RISERVATA