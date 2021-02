Probabili formazioni Milan Inter/ Diretta tv: due dubbi per parte (Serie A)

PROBABILI FORMAZIONI MILAN INTER: CHI SCENDE IN CAMPO?

Le probabili formazioni di Milan Inter ci introducono al derby di Milano che sarà naturalmente il piatto forte della giornata numero 23 di Serie A, la stracittadina che allo stadio Giuseppe Meazza di San Siro sarà lo scontro al vertice della classifica, come non succedeva più da diversi anni. L’Inter ha effettuato il sorpasso ai cugini proprio domenica scorsa, vincendo contro la Lazio e approfittando del brutto scivolone contro lo Spezia dei cugini rossoneri, probabilmente alla loro peggiore prestazione stagionale. L’Inter dunque sembrerebbe stare meglio, ma sappiamo che i derby spesso sfuggono a questi ragionamenti… Tutto questo premesso, andiamo allora senza indugio ad analizzare le notizie alla vigilia circa le probabili formazioni di Milan Inter.

MILAN INTER IN STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Ricordiamo nel frattempo che la diretta tv di Milan Inter sarà garantita in esclusiva sui canali di Sky Sport per i propri abbonati, dal momento che si trata di una delle sette partite di questa giornata di Serie A trasmesse dalla televisione satellitare. Gli abbonati Sky avranno di conseguenza a disposizione anche la diretta streaming video tramite il servizio offerto da Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN INTER

LE MOSSE DI PIOLI

Nelle probabili formazioni di Milan Inter ecco che Stefano Pioli proporrà il solito modulo 4-2-3-1. Tutto sembra chiaro in difesa e anche in mediana, dunque avremo Gigio Donnarumma in porta e davanti a lui nella retroguardia a quattro il rientrante Calabria a destra, Theo Hernandez sulla fascia mancina e la coppia centrale Kjaer-Romagnoli, così come Kessiè e Bennacer saranno i titolari nel cuore del centrocampo rossonero. Un’altra certezza sarà inevitabilmente la prima punta, naturalmente Ibrahimovic, restano però da assegnare almeno un paio di posti nel terzetto alle sue spalle, dove solo Calhanoglu sembra certo del posto ed entrambe le ali sono ancora in ballottaggio. A destra infatti se la giocano Saelemaekers e Castillejo, mentre a sinistra i candidati sono Rebic e Rafael Leao, o magari addirittura Mandzukic che però sembra essere indiziato per un ingresso a partita in corso.

LE SCELTE DI CONTE

Le probabili formazioni di Milan Inter sul fronte nerazzurro invece ci proporranno il modulo 3-5-2 che è un marchio di fabbrica per Antonio Conte. Nessun dubbio sembra plausibile in difesa e in attacco, perché dietro avremo il terzetto formato da Skriniar, De Vrij e Bastoni davanti ad Handanovic, mentre davanti la coppia offensiva sarà logicamente formata da Lukaku e Lautaro Martinez. Ci concentriamo allora soprattutto sul centrocampo, anche se a dire il vero pure in mediana tre maglie sono certe, cioè quelle per Hakimi esterno destro più gli intoccabili Barella e Brozovic nel cuore del centrocampo. I ballottaggi dunque sono due: quello tra Perisic e Young sulla fascia sinistra, con le quotazioni del crotato che però sono in crescita nelle ultime settimane, e soprattutto quello per la seconda mezzala al fianco di Brozovic, ruolo per il quale potrebbe essere ancora confermato Eriksen, che sta diventando per l’Inter il vero “acquisto” del mercato di gennaio.

IL TABELLINO

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, T. Hernandez; Kessiè, Bennacer; Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic. All. Pioli.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Eriksen, Perisic; Lukaku, L. Martinez. All. Conte.



© RIPRODUZIONE RISERVATA