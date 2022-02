Probabili formazioni Milan Inter/ Diretta tv, Ibrahimovic ancora out (Coppa Italia)

PROBABILI FORMAZIONI MILAN INTER: CHI GIOCA IL DERBY?

Con le probabili formazioni di Milan Inter andiamo ad affrontare le scelte dei due allenatori per un altro derby stagionale, questo valido per l’andata della semifinale in Coppa Italia 2021-2022: si gioca alle ore 21:00 di martedì 1 marzo, ed è ovviamente un appuntamento da non perdere. Le due milanesi arrivano dai pareggi di campionato: a giocare per primi sono stati i rossoneri che sono incappati in un 1-1 interno contro l’Udinese (accompagnato anche dalle polemiche), un altro segno X dopo quello di Salerno e dunque un’altra occasione mancata per allungare in classifica e avvicinare lo scudetto.

L’Inter però non ne ha approfittato: 0-0 contro il Genoa a Marassi, la squadra di Simone Inzaghi non sa più vincere e ora rischia parecchio. Adesso, almeno per qualche giorno, si accantona la Serie A per concentrarsi sulla Coppa Italia: giusto che sia un obiettivo, ancor più se la semifinale è il derby della Madonnina che le due squadre vogliono vincere sempre e comunque, senza dimenticarsi che i nerazzurri devono anche vendicare la sconfitta in campionato. Aspettando dunque che arrivi il martedì sera, facciamo subito una rapida carrellata di come le due squadre potrebbero disporsi in campo, leggendo insieme le probabili formazioni di Milan Inter.

DIRETTA MILAN INTER STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Milan Inter sarà trasmessa su Canale 5: quest’anno l’intero programma della Coppa Italia è in esclusiva sulle reti Mediaset e in particolare sarà questo canale, naturalmente disponibile in chiaro, a mandare in onda l’andata della semifinale. In assenza di un televisore potrete comunque seguire questa partita con il servizio di diretta streaming video: basterà infatti visitare, senza costi aggiuntivi, il sito ufficiale di Mediaset Play (selezionando il canale di riferimento) o attivare la relativa app su apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN INTER: LE SCELTE DEI MISTER!

LE SCELTE DI PIOLI

Milan Inter è una partita da onorare, ma Stefano Pioli deve anche considerare che domenica sera c’è il Napoli: dunque, un po’ di turnover nel derby ci sarà. Possiamo ipotizzare: in difesa davanti a Maignan potremmo vedere Kalulu fare coppia con Alessio Romagnoli, confermato Theo Hernandez a sinistra mentre sull’altro versante potrebbe arrivare il momento di Florenzi, che farebbe rifiatare Calabria. Avvicendamento obbligato in mediana: Tonali è squalificato, dunque a fare coppia con Kessié sarà giocoforza Bennacer che si occuperà della regia. Davanti a lui dovremmo rivedere titolare Saelemaekers, che si prenderà la fascia destra mandando in panchina Junior Messias, e poi occhio a Rebic che come sappiamo può giocare a sinistra sulla trequarti ma anche da prima punta. Ibrahimovic punta il recupero per il big match di campionato, quindi piazziamo il croato sull’esterno: iniziale panchina per Brahim Diaz con Rafael Leao che si sposterebbe al centro, Giroud a questo punto sarebbe il centravanti nella formazione di Pioli per Milan Inter.

GLI 11 DI INZAGHI

In vista di Milan Inter può sicuramente fare più turnover Inzaghi, visto che i nerazzurri ospiteranno la Salernitana nel fine settimana; turnover che non riguarderà un Handanovic pronto nuovamente a giocare in porta, mentre in difesa tornerà titolare Skriniar (che ha riposato venerdì) a ricomporre il terzetto con De Vrij e D’Ambrosio, a meno che Inzaghi voglia lanciare Federico Dimarco su questa linea. L’ex Verona in realtà potrebbe agire a sinistra partendo dal centrocampo, dove però il favorito resta Perisic; a destra invece dovremmo ragionevolmente vedere Darmian che farà rifiatare Dumfries – pronto comunque alla staffetta nel secondo tempo – in mezzo invece l’allenatore dell’Inter non dovrebbe rinunciare a Barella e Brozovic e dunque è Arturo Vidal che potrebbe venire schierato dal primo minuto in luogo del grande ex Calhanoglu. Nel reparto avanzato tutto lascia intendere che a iniziare il derby di Coppa Italia sarà Lautaro Martinez: il Toro tornerà titolare nello schieramento nerazzurro, con lui a sensazione dovrebbe esserci Dzeko e dunque in panchina resterà Alexis Sanchez.

IL TABELLINO: ECCO LE PROBABILI FORMAZIONI DI MILAN INTER

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Florenzi, Kalulu, A. Romagnoli, T. Hernandez; Bennacer, Kessié; Saelemaekers, Rafael Leao, Rebic; Giroud. Allenatore: Stefano Pioli

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, A. Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, A. Vidal, Perisic; Dzeko, Lautaro Martinez. Allenatore: Simone Inzaghi



