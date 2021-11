Probabili formazioni Milan Inter/ Diretta tv, Ibrahimovic preferito a Giroud?

PROBABILI FORMAZIONI MILAN INTER: CHI IN CAMPO DOMANI?

Sono riflettori puntati sulle probabili formazioni di Milan e Inter, bellissimo derby pur valido per la 12^ giornata della Serie A, che si accenderà solo domani sera alle ore 20.45 tra le mura di San Siro. Dopo le fatiche di coppa (non sempre “fruttuose”, specie per il Diavolo) ecco che i rossoneri di mister Pioli tornano in campo per il primo campionato nazionale con il dichiarato obbiettivo di fare proprio il derby e dunque confermare la prima posizione nella classifica della Serie A.

Contro il rivale di sempre, l’Inter, che pure spera oggi di confermare i precedenti recenti della stracittadina (a suo netto favore) e dunque ottenere tre punti utilissimi per rilanciare l’attacco ai vertici del campionato. Complice qualche scivolone di troppo (come il KO con la Lazio) la squadra nerazzurra infatti dista ancora parecchio dalle prime della classe: domani però si potrà cominciare a rimediare. Vediamo allora come i due allenatori stanno preparando il derby, esaminando le loro mosse per le probabili formazioni di Milan Inter.

MILAN INTER STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Segnaliamo che la diretta tv di Milan Inter non sarà disponibile sui canali della nostra televisione perchè, per fascia oraria, questa partita non è una di quelle che vengono “concesse” al satellite nella 12^ giornata. Dunque, l’appuntamento è sulla piattaforma DAZN che da quest’anno è broadcaster ufficiale della Serie A, fornendone tutte le gare: anche per questa dovrete avvalervi della diretta streaming video con PC, tablet e smartphone, oppure utilizzare una smart tv dotata di connessione a internet.

LE PROBABILI FORMAZIONI MILAN INTER

LE MOSSE DI PIOLI

Vista l’occasione e la posta in palio ci pare scontato che Mister Pioli punti su i suoi titolari per disegnare le probabili formazioni di Milan e Inter: pure per il 4-2-3-1 di partenza ecco che già mancherà in difesa lo squalificato Theo Hernandez. Senza il terzino sarà dunque spazio per Kalulu in corsia, in coppia con Calabria, mentre al centro del reparto dovrebbe essere di nuovo posto per Kjaer come per Tomori. Confermati invece al centro della mediana Tonali e Kessiè, come Bennacer valida alternativa dalla panchina, mentre toccherà a Brahim Diaz occupare il posto alle spalle della prima punta. Per l’attacco si ripropone il ballottaggio tra Ibrahimovic e Giroud ma lo svedese (a segno anche contro la Roma solo pochi giorni fa) dovrebbe venire preferito dal primo minuto: al solito saranno Leao e Saelemakers le prime scelte per completare lo schieramento.

LE SCELTE DI INZAGHI

Ovviamente punterà solo su i suoi giocatori titolari anche Mister Inzaghi alla vigilia del derby: e al solito proporrà il 3-5-2 come modulo di partenza, anche per le probabili formazioni di Milan e Inter. Per la difesa dunque si presenteranno in campo dal primo minuto ancora Skriniar, De Vrij e Bastoni, mentre per il centrocampo rimangono irrinunciabili al centro due giocatori come Barella e Brozovic, con il numero 77 che pure è fresco di gol contro lo Sheriff in settimana in Champions league. A far compagnia alla coppia anche Calhanoglu, mentre sull’esterno dello schieramento dovrebbero farsi avanti Perisic e Darmian. Sono però dubbi per il l’attacco, visto il buono stato di forma generale della rosa nerazzurra: alla vigilia del turno Dzeko e Lautaro Martinez paiono le prime scelte del tecnico, ma attenzione a Correa.

IL TABELLINO

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Kalulu, Tomori, Kjaer, Calabria; Kessie, Tonali; Saelemaekers, B Diaz, Leao; Ibrahimovic, All. Pioli

INTER (3-5-2): Handanovic; Skirniar, De Vrij, Bastoni; Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; L Martinez, Dzeko All. Inzaghi



