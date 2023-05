Probabili formazioni Milan Inter/ Diretta tv: Leao è il grande dubbio

PROBABILI FORMAZIONI MILAN INTER: CHI GIOCA DOMANI?

Le probabili formazioni di Milan Inter sono un appuntamento imperdibile già oggi, alla vigilia del grande derby di San Siro che sarà naturalmente valido per l’andata della semifinale di Champions League. I rossoneri di Stefano Pioli ci sono arrivati eliminando il Napoli in un altro derby italiano ai quarti, mentre i nerazzurri di Simone Inzaghi hanno avuto la meglio sul Benfica nel turno precedente, in questo modo Milano è tornata “capitale” in Europa e avrà sicuramente una squadra in finale, anche se per i tifosi si oscilla fra il sogno e l’incubo.

Dal punto di vista strettamente tecnico, l’Inter arriva sicuramente benissimo al derby, dal momento che ha una striscia aperta di cinque vittorie consecutive di cui quattro in campionato, dove i nerazzurri si sono ripresi il fondamentale quarto posto. Qualche alto e basso in più per il Milan, che comunque sabato pomeriggio ha battuto la Lazio ritrovando così fiducia in vista di questo appuntamento storico. Tutto questo premesso, andiamo adesso a scoprire le notizie alla vigilia sulle probabili formazioni di Milan Inter.

DIRETTA MILAN INTER STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Ricordiamo nel frattempo che Milan Inter sarà visibile in diretta streaming video su Amazon Prime Video, perché la partita del mercoledì è trasmessa dalla celebre piattaforma che già da due anni è entrata anche nella Champions League. Tuttavia, considerata la rilevanza del derby di Milano in semifinale di Champions League è stata disposta anche la diretta tv in chiaro, che sarà disponibile su Tv8, naturalmente al tasto 8 del telecomando.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN INTER

LE MOSSE DI PIOLI

Naturalmente c’è il grande dubbio legato all’’elongazione all’adduttore di Rafael Leao per Stefano Pioli nelle probabili formazioni di Milan Inter, i rossoneri cercheranno fino all’ultimo di recuperarlo ma per ora prudenzialmente indichiamo in attacco Saelemaekers, Bennacer e Brahim Diaz titolari da destra a sinistra (con Leao, lo spagnolo torna a destra) sulla trequarti in appoggio al centravanti, che sarà naturalmente Giroud. Il modulo sarà il consueto 4-2-3-1 e negli altri reparti non ci attendiamo novità, a cominciare dal portiere Maignan, che sarà protetto dalla difesa a quattro con Calabria, Kjaer, Tomori e Theo Hernandez naturalmente da destra a sinistra, mentre nel cuore della mediana rossonera i due titolari saranno Tonali e Krunic.

LE SCELTE DI INZAGHI

Sul fronte nerazzurro, le probabili formazioni di Milan Inter ci dicono che naturalmente Simone Inzaghi punterà sul modulo 3-5-2 e in difesa non ci saranno dubbi, quindi avremo in porta Onana e davanti a lui il terzetto formato da Darmian, Acerbi e Bastoni; nella folta linea a cinque di centrocampo avremo sicuramente Dumfries a destra, nel cuore della mediana è verosimilmente il grande ex Calhanoglu a rischiare di partire dalla panchina perché in questo momento Barella e anche Mkhitaryan sono i favoriti come mezzali e Brozovic, è di nuovo in crescita come regista, infine avremo senza dubbio Dimarco a sinistra; in attacco Lukaku proverà ad insidiare Dzeko, che però al momento va considerato favorito per affiancare il sicuro titolare Lautaro Martinez.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN INTER: IL TABELLINO

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Krunic; Saelemaekers, Bennacer, Brahim Diaz; Giroud. All. Pioli.

INTER (3-5-2): Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Mkhitaryan, Dimarco; Dzeko, Lautaro. All. Inzaghi.











