Probabili formazioni Milan Inter/ Diretta tv, nessuna sorpresa (Serie A)

PROBABILI FORMAZIONI MILAN INTER: CHI GIOCA DOMANI?

Le probabili formazioni di Milan Inter ci avvicinano al derby di Milano, piatto forte della quinta giornata di Serie A, che andrà in scena naturalmente a San Siro domani. La stracittadina “della Madonnina” l’anno scorso aveva segnato le sorti della corsa verso lo scudetto, adesso invece siamo solo all’inizio del mese di settembre, tuttavia gli spunti d’interesse saranno comunque tanti, anche perché Milan Inter non può mai essere una partita come le altre. Stefano Pioli va a caccia di conferme verso il sogno di un altro tricolore, ma il Milan insegue in classifica dopo il pareggio sul campo del Sassuolo.

Probabili formazioni Lazio Napoli/ Diretta tv, dubbi azzurri (Serie A)

L’Inter di Simone Inzaghi invece ha già perso una partita, contro la Lazio, ma per il resto ha sempre vinto, come martedì contro la Cremonese, ora il derby sarà per entrambe le sponde del Naviglio il primo spartiacque, perché tra pochi giorni arriverà anche la Champions League. Il derby però naturalmente hai questo momento la precedenza ogni altro impegno, andiamo allora a scoprire qualificano le notizie alla vigilia circa le probabili formazioni di Milan Inter.

Probabili formazioni Serie A/ Mosse 4^ giornata: le scelte di Sottil e Italiano

DIRETTA MILAN INTER STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Ricordiamo nel frattempo che la diretta tv di Milan Inter sarà garantita domani dalla piattaforma DAZN, di conseguenza si tratterà più esattamente di una diretta streaming video per seguire Milan Inter, secondo le modalità ben note per le sette partite trasmesse ad ogni giornata di Serie A solo da DAZN.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN INTER

LE MOSSE DI PIOLI

Le probabili formazioni di Milan Inter vedono Stefano Pioli privo di Florenzi e restano da valutare le condizioni di Giroud e Rebic. I rossoneri agiscono in ogni caso con il consueto modulo 4-2-3-1 riproponendo Calabria come terzino destro con Theo Hernandez a sinistra, mentre al centro della difesa si rivede la coppia formata da Kalulu e Tomori a protezione di Maignan. Per il resto, Tonali si riprende il posto in mezzo al campo al fianco di Bennacer, sulla trequarti invece il posto a destra dovrebbe essere di Junior Messias che scalza Saelemaekers. Invece De Ketelaere a differenza del connazionale dovrebbe essere titolare, mandando in panchina Brahim Diaz. A sinistra è intoccabile Rafael Leao, ci sarà infine Giroud da prima punta.

Probabili formazioni Napoli Lecce/ Quote, sarà Politano vs Di Francesco sulle ali?

LE SCELTE DI INZAGHI

Simone Inzaghi nelle probabili formazioni di Milan Inter conferma il suo modulo 3-5-2: il grande assente è Lukaku, sostituito nell’attacco nerazzurro da Dzeko, al cui fianco naturalmente giocherà Lautaro Martinez, già autore di tre gol in campionato. Nulla di nuovo nemmeno nel cuore del centrocampo dell’Inter, dunque Brozovic sarà regolarmente impiegato come playmaker, con Barella e il grande ex Calhanoglu aisuoi fianchi come mezzali. Le fasce laterali invece saranno presidiate da Dumfries a destra e Dimarco a sinistra; ovviamente poi ci sarà il terzetto difensivo a protezione del portiere Handanovic, che sarà quello titolare con De Vrij in posizione centrale, affiancato da Skriniar e Bastoni.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN INTER: IL TABELLINO

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, T. Hernandez; Tonali, Bennacer; Messias, De Ketelaere, R. Leao; Giroud. All. Pioli.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Dimarco; Lautaro Martinez, Dzeko. All. Inzaghi.











© RIPRODUZIONE RISERVATA