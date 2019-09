Probabili formazioni Milan Inter/ Quote, Andrea Conti titolare in difesa (Serie A)

Eccoci finalmente al tanto atteso Derby di Milano: oggi a San Siro infatti avrà luogo alle ore 20,45 la stracittadina, valida per la 4^ giornata di Serie A ed è dunque ora di esaminare da vicino le probabili formazioni di Milan e Inter. Alla vigilia del big match infatti non sono stati pochi i dubbi e le perplessità emerse su quali saranno le mosse dei tecnici, specie per Giampaolo, che pare non aver ancora trovato le soluzioni migliori per sfruttare in suoi giocatori, specie i suoi attaccanti. Ovviamente vi è grande attenzione anche sulle mosse di Antonio Conte per lo schieramento nerazzurro, che certo, dopo il pari in Champions league, non vede l’ora di tornare a brillare, specie poi in un’occasione così particolare. Andiamo allora subito a vedere quali saranno le loro mosse per le probabili formazioni di Milan Inter.

QUOTE E PRONOSTICO

Consci che in un derby può davvero accadere di tutto, ecco che però sulla carta il pronostico di questo match per la Serie a non può che essere che per i nerazzurri. Il portale di scommesse snai poi per l’1×2 ha fissato il successo dell’Inter a 2,25 contro il più elevato 3.30 assegnato al Milan: il pari vale invece a 3,20.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN INTER

LE MOSSE DI GIAMPAOLO

Come riferito prima, per le probabili formazioni di Milan Inter non sono poche le perplessità che accompagnano Marco Giampaolo, in primis per quanto riguarda il modulo: puntare sulle due punte o dare fiducia allo schema ad albero di natale? Scommettendo sul 4-3-2-1 ecco che allora la prima ipotesi per l’attacco del Milan vedrebbe Piatek titolare in avanti, con Paquetà e Suso alle sue spalle: Ante Rebic sarà però la prima alternativa in avanti. Per la mediana è poi ballottaggio tra Biglia e Bennacer per un posto in cabina di regia, ma l’ex Empoli è per ora in pole per affiancare Kessie e Calhanoglu. Sono poi vere certezze per Giampaolo in difesa, con la sola esclusione di Calabria, fermato dal giudice sportivo e presente in tribuna a San Siro. Di fronte a Gigio Donnarumma vedremo infatti stasera Conti, Romagnoli, Musacchio e Ricardo Rodriguez.

LE SCELTE DI CONTE

Sarà invece naturalmente il 3-5-2 il modulo di riferimento di Antonio Conte per la sua Inter, anche in occasione del primo derby. Anche a San Siro poi la certezza in difesa per il tecnico nerazzurro sarà Samir Handanovic, che sarà titolare tra i pali: di fronte poi le maglie da titolari saranno consegnate a Godin, De Vrij e Skriniar. Si potrebbero accendere invece qualche ballottaggio in più nel centrocampo per le probabili formazioni di Milan Inter: al centro dello schieramento a 5 dovremmo però vedere Vecino, Brozovic e Sensi, mentre ai lati si candidano D’Ambrosio e Asamoah, pur con Barella e Lazaro a disposizione. Segnaliamo infine che per l’attacco dell’Inter la certezza è Lukaku: è però ballottaggio aperto tra Lautaro, Sanchez e Politano per la seconda maglia.

IL TABELLINO

MILAN (4-3-2-1): 99 G Donnarumma; 12 Conti, 22 Musacchio, 13 Romagnoli, 68 R Rodriguez: 79 Kessie, 4 Bennacer, 10 Calhanoglu; 8 Suso, 39 Paquetà; 9 Piatek All. Giampaolo.

INTER (3-5-2): 1 Handanovic; 2 Godin, 6 De Vrij, 37 Skiriniar; 33 D’Ambrosio, 8 Vecino, 77 Brozovic, 12 Sensi, 18 Asamoah; 10 Lautaro M, 9 Lukaku All. Sarri



