Probabili formazioni Milan Inter/ Quote: chi sarà titolare nel derby?

PROBABILI FORMAZIONI MILAN INTER: CHI GIOCA STASERA?

Leggiamo le probabili formazioni di Milan Inter perché le mosse dei due allenatori Stefano Pioli e Simone Inzaghi sono sempre più al centro dell’attenzione nel giorno del grande derby di San Siro per l’andata della semifinale di Champions League. I rossoneri di Stefano Pioli ci sono arrivati eliminando il Napoli in un altro derby italiano ai quarti, dunque potrebbero essere più abituati alle pressioni di una sfida tutta italiana (anzi, stavolta tutta milanese), ma è anche vero che il Milan di recente ha avuto numerosi alti e bassi, almeno fino alla vittoria di sabato scorso contro la Lazio che ha riportato il sereno in tutto l’ambiente Milan.

I nerazzurri di Simone Inzaghi hanno invece avuto la meglio sul Benfica nel turno precedente, le due prestazioni contro i portoghesi hanno di fatto sancito l’inizio della rinascita per l’Inter, che adesso si gode una striscia aperta di cinque vittorie consecutive di cui quattro in campionato, dove i nerazzurri si sono ripresi il fondamentale quarto posto, oltre alla finale di Coppa Italia e ovviamente questa semifinale, che per i tifosi delle due squadre milanesi potrebbe essere un sogno ma anche un incubo. Di certo, tutto questo favorisce il massimo interesse anche attorno a tutte le ultime notizie sulle probabili formazioni di Milan Inter.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo nel frattempo uno sguardo anche al pronostico su Milan Inter in base alle quote offerte dall’agenzia Snai. I nerazzurri potrebbero partire favoriti in questo derby e il segno 2 è quotato a 2,50, mentre sono quasi identiche le quotazioni per il segno X (3,05 in caso di pareggio) e il segno 1, che varrebbe 3,10 volte la posta in palio in caso di vittoria del Milan.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN INTER

LE MOSSE DI PIOLI

Naturalmente tiene sempre banco l’elongazione all’adduttore di Rafael Leao per Stefano Pioli nelle probabili formazioni di Milan Inter, i rossoneri cercheranno fino all’ultimo di recuperarlo ma per ora prudenzialmente indichiamo in attacco Saelemaekers, Bennacer e Brahim Diaz titolari da destra a sinistra (con Leao, lo spagnolo tornerebbe a destra) sulla trequarti in appoggio al centravanti, che sarà naturalmente Giroud. Il modulo sarà il consueto 4-2-3-1 e negli altri reparti non ci attendiamo novità, a cominciare dal portiere Maignan, che sarà protetto dalla difesa a quattro con Calabria, Kjaer, Tomori e Theo Hernandez naturalmente da destra a sinistra, mentre nel cuore della mediana rossonera i due titolari saranno Tonali e Krunic.

LE SCELTE DI INZAGHI

Sul fronte nerazzurro, le probabili formazioni di Milan Inter ci dicono che naturalmente Simone Inzaghi punterà sul modulo 3-5-2 e in difesa non ci saranno dubbi, quindi avremo in porta Onana e davanti a lui il terzetto formato da Darmian, Acerbi e Bastoni; nella folta linea a cinque di centrocampo avremo sicuramente Dumfries a destra, nel cuore della mediana è verosimilmente il grande ex Calhanoglu a rischiare di partire dalla panchina perché in questo momento Barella e anche Mkhitaryan sono i favoriti come mezzali e Brozovic, è di nuovo in crescita come regista, infine avremo senza dubbio Dimarco a sinistra; in attacco Lukaku proverà ad insidiare Dzeko, che però al momento va considerato favorito per affiancare il sicuro titolare Lautaro Martinez.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN INTER: IL TABELLINO

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Krunic; Saelemaekers, Bennacer, Brahim Diaz; Giroud. All. Pioli.

INTER (3-5-2): Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Mkhitaryan, Dimarco; Dzeko, Lautaro. All. Inzaghi.











