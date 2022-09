Probabili formazioni Milan Inter/ Quote, De Ketelaere dal 1′ minuto? (Serie A)

PROBABILI FORMAZIONI MILAN INTER: CHI GIOCA IL DERBY?

L’analisi delle probabili formazioni di Milan Inter ci avvicina al derby: siamo nella 5^ giornata del campionato di Serie A 2022-2023, ovviamente a San Siro, con calcio d’inizio alle ore 18:00 di sabato 3 settembre. Torna la stracittadina del capoluogo lombardo, che l’anno scorso era stata particolarmente importante per l’assegnazione dello scudetto: l’ha spuntata il Milan nel match di ritorno e nella corsa al tricolore, dunque ora Stefano Pioli va a caccia di conferme ma, per quanto possa contare all’inizio di settembre, i rossoneri inseguono in classifica avendo pareggiato sul campo del Sassuolo, dovendo anche chiamare Maignan a parare un rigore.

L’Inter ha già perso una partita, contro la Lazio, ma per il resto ha saputo sfruttare il calendario: già battute due neopromosse, ultima delle quali la Cremonese, e dunque fiducia raccolta per il proseguimento di una stagione che per entrambe le squadre sarà tosta, perché tra pochi giorni arriverà la Champions League e soprattutto bisognerà fare i conti con la sosta per i Mondiali. Intanto noi siamo interessati a scoprire come andranno le cose nel derby, che arriva presto e dunque conterà il giusto; psicologicamente però avrà grande valore, e allora andiamo a leggere insieme quelle che potrebbero essere le scelte dei due allenatori, valutando le probabili formazioni di Milan Inter.

QUOTE E PRONOSTICO

Andiamo ora a leggere le quote che l’agenzia Snai ha previsto per un pronostico su Milan Inter. Nella partita della 4^ giornata di Serie A il segno 1 per la vittoria dei rossoneri vi permetterebbe di guadagnare una somma corrispondente a 2,70 volte quanto messo sul piatto, mentre con l’ipotesi del pareggio – regolata dal segno X – la vostra vincita ammonterebbe a 3,25 volte la giocata. Il segno 2, sul quale puntare per il successo esterno dei nerazzurri, con questo bookmaker ha un valore equivalente a 2,60 volte l’importo che avrete scelto di investire.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN INTER

GLI 11 DI PIOLI

Nell’avvicinamento a Milan Inter Pioli ha perso anche Florenzi: dunque con una squadra ancora incerottata, nella quale restano da valutare le condizioni di Giroud e Rebic, i rossoneri agiscono con il consueto 4-2-3-1 riproponendo Calabria come terzino destro con Theo Hernandez sull’altro versante del campo, mentre al centro della difesa si rivede la coppia formata da Kalulu e Tomori che si dispone a protezione di Maignan.

Per il resto, da registrare altri tre rientri nella squadra titolare che affronterà il derby: Tonali si riprende il posto in mezzo al campo andando nuovamente ad affiancare Bennacer, sulla trequarti invece il posto a destra dovrebbe essere di Junior Messias che scalza Saelemaekers, eventualmente utile a partita in corso. L’altro belga è ovviamente De Ketelaere: l’ex Bruges a differenza del connazionale dovrebbe essere titolare, dunque tornerà in panchina Brahim Diaz. A sinistra confermatissimo Rafael Leao anche perché per il momento non ci sono alternative, poi Giroud da prima punta. Vedremo se il nuovo arrivato Dest, che nel Barcellona giocava anche nel tridente offensivo, potrebbe avere spazio a partita in corso.

LE SCELTE DI INZAGHI

Simone Inzaghi studia Milan Inter con il 3-5-2, e questa chiaramente non è una novità: il tecnico dei nerazzurri deve rinunciare a Romelu Lukaku, assenza pesante nell’attacco della sua squadra e che sarà coperta da Dzeko, centravanti che naturalmente ha caratteristiche diverse rispetto a quelle del belga. Insieme all’ex della Roma giocherà Lautaro Martinez, che nel turno infrasettimanale contro la Cremonese ha giocato poco più di mezz’ora partendo dalla panchina; non dovrebbe cambiare l’assetto in mezzo al campo, dunque Brozovic sarà regolarmente impiegato come playmaker basso con Barella e il grande ex (non troppo amato dai tifosi del Milan) Calhanoglu che andranno a operare sulle mezzali.

Le fasce invece saranno presidiate da Dumfries e Federico Dimarco, che nei piani di Inzaghi sono i titolari per questa stagione; ovviamente poi il terzetto difensivo, che si dispone a protezione del portiere Handanovic, sarà invariato. A comandare il reparto arretrato sarà come sempre De Vrij; in compagnia dell’olandese giocheranno Skriniar, che dopo il tira e molla sull’asse Milano-Parigi è rimasto all’Inter, e Alessandro Bastoni, una difesa già lanciata da Antonio Conte con ottimi risultati e che viene riproposta dal successore del salentino.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN INTER: IL TABELLINO

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, T. Hernandez; Tonali, Bennacer; Messias, De Ketelaere, Rafael Leao; Giroud. Allenatore: Stefano Pioli

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, A. Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, F. Dimarco; Lautaro Martinez, Dzeko. Allenatore: Simone Inzaghi











