Probabili formazioni Milan Inter/ Quote: dubbi olandesi? Supercoppa Italiana

PROBABILI FORMAZIONI MILAN INTER: CHI SCENDE IN CAMPO?

Le probabili formazioni di Milan Inter ci accompagnano verso il derby che questa sera assegnerà la Supercoppa Italiana in Arabia Saudita. Le mosse di Stefano Pioli, alla guida del Milan campione d’Italia in carica, dovranno porre un rimedio al periodo poco brillante dei rossoneri, che in campionato hanno rimediato due pareggi consecutivi nelle ultime giornate, prima subendo la rimonta della Roma e poi rimontando il Lecce almeno per evitare guai ancora peggiori, in mezzo per Stefano Pioli c’è stata anche l’eliminazione dalla Coppa Italia contro il Torino e naturalmente il derby potrebbe dare una sterzata a questo andamento lento.

L’Inter di Simone Inzaghi è invece la detentrice della Coppa Italia e anche della Supercoppa Italiana, che i nerazzurri vinsero dodici mesi fa contro la Juventus. L’Inter in questo periodo ha eliminato dalla Coppa Italia il Parma, sia pure con molta fatica, poi ha vinto anche contro il Verona ma soprattutto a gennaio ha già vinto contro il Napoli e ovviamente quella è la prestazione che i tifosi nerazzurri vorrebbero rivedere. Tutto questo premesso, andiamo adesso a scoprire quali siano le ultime notizie circa le probabili formazioni di Milan Inter.

PRONOSTICO E QUOTE

Nel frattempo, scopriamo che cosa ci dicono le quote dell’agenzia Snai per il pronostico su Milan Inter. Partono leggermente favoriti i nerazzurri e il segno 2 è quotato a 2,50, mentre si sale a quota 2,85 in caso di vittoria del Milan, naturalmente segno 1. Infine, l’ipotesi più remunerativa sarebbe un pareggio e quindi il segno X, che varrebbe 3,35 volte la posta in palio.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN INTER

LE SCELTE DI PIOLI

Non ci attendiamo sorprese nelle probabili formazioni di Milan Inter da parte di Stefano Pioli e d’altronde sarebbe strano il contrario per un derby con un titolo in palio. Quindi ecco il collaudato modulo 4-2-3-1 con Tatarusanu in porta e davanti a lui la difesa a quattro con Calabria a destra, Kalulu e Tomori centrali e Theo Hernandez a sinistra; anche in mediana largo naturalmente ai titolarissimi Bennacer e Tonali, che tra l’altro a Lecce ha riposato perché era squalificato. Un potenziale dubbio potrebbe riguardare il ruolo di ala destra, dove però è favorito Saelemaekers per affiancare Brahim Diaz centrale e Rafael Leao a sinistra, alle spalle del centravanti Giroud.

LE MOSSE DI INZAGHI

Per Simone Inzaghi invece nelle probabili formazioni di Milan Inter potrebbero esserci un paio di dubbi nel consolidato modulo 3-5-2 nerazzurro. In porta ecco Onana e davanti a lui la difesa a tre con Skriniar, Acerbi che è favorito su De Vrij e Bastoni; altro possibile dubbio è tra Darmian e Dumfries come esterno destro di centrocampo, ma in questo momento sembra favorito l’italiano. Dovrebbe poi tornare titolare Barella al fianco del grande ex Calhanoglu e di Mkhitaryan nel cuore del centrocampo dell’Inter, con Dimarco a sinistra e infine la coppia d’attacco formata da Dzeko e Lautaro Martinez, perché realisticamente Lukaku ha poche possibilità in questo momento di insidiare uno tra il Cigno e il Toro.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN INTER: IL TABELLINO

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria, Kalulu, Tomori, T. Hernandez; Bennacer, Tonali; Saelemaekers, B. Diaz, R. Leao; Giroud. All. Pioli.

INTER (3-5-2): Onana; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Dzeko, Lautaro Martinez. All. Inzaghi.











