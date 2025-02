PROBABILI FORMAZIONI MILAN INTER: CHI GIOCA IL DERBY DI RITORNO?

Una squadra sta molto meglio dell’altra, che però ha vinto entrambi i precedenti derby di Milano stagionali: questo è il paradossale quadro della situazione, che potrebbe incidere molto anche sulle scelte di Sergio Conceicao e Simone Inzaghi per le probabili formazioni Milan Inter, piatto forte della domenica di Serie A. I precedenti sorridono al Diavolo, la classifica però assegna 16 punti di vantaggio ai campioni d’Italia, che stanno meglio dei cugini non solo in campionato, ma anche in Champions League.

La settimana infatti ha portato all’Inter una bellissima vittoria per 3-0 sul Monaco che ha sigillato la qualificazione immediata per gli ottavi, traguardo che era alla portata anche del Milan, che però ha buttato tutto alle ortiche perdendo a Zagabria, complicandosi la vita anche in un calendario che sarà fittissimo nelle prossime settimane. Oggi comunque tutto ciò passa in secondo piano: il derby è il derby e ci ha già stupito due volte negli ultimi mesi. Un motivo in più per scoprire tutto sulle probabili formazioni Milan Inter…

PRONOSTICO E QUOTE SUL DERBY

Sfida per definizione imprevedibile, è però chiaro che i nerazzurri ci arrivino meglio, per cui il pronostico della Snai su Milan Inter indica il segno 2 a quota 1,87, mentre poi si sale a 3,55 sul segno X e fino a 3,90 volte la posta in caso di segno 1.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN INTER

FOFANA SQUALIFICATO PER CONCEICAO

La squalifica di Fofana priva Sergio Conceicao di un titolare a centrocampo nelle probabili formazioni Milan Inter, quindi dovrebbe esserci Musah (espulso invece a Zagabria) nel cuore del 4-2-3-1 rossonero al fianco di Bennacer. Davanti a Maignan potremmo vedere Tomori allargato a destra, con Gabbia e Pavlovic centrali e Theo Hernandez a sinistra, a meno che sia l’ora di Walker, nuovo arrivo di gennaio, che agirebbe come terzino destro riportando Tomori in mezzo, anche perché Gabbia è uscito acciaccato dal match contro la Dinamo. In attacco la notizia è che il centravanti potrebbe essere Abraham, mentre le certezze sono Pulisic, Reijnders e Leao da destra a sinistra sulla trequarti rossonera.

CALHANOGLU TITOLARE PER INZAGHI?

Sul fronte nerazzurro delle probabili formazioni Milan Inter attenzione soprattutto al possibile ritorno da titolare di Calhanoglu, che entra in ballottaggio con Zielinski nel cuore del solito centrocampo a cinque con lo scatenato Dumfries a destra e Dimarco esterno sinistro, mentre le due mezzali saranno naturalmente Barella e Mkhitaryan. Un possibile ballottaggio anche in difesa, però davanti a Sommer è favorito Pavard su Darmian per completare il reparto a tre con De Vrij e Bastoni (sta recuperando anche Acerbi, ma è presto per lui). Infine, non ci possono essere dubbi su Lautaro Martinez, tornato a splendere, e sul sempre ottimo Thuram nella coppia di attaccanti.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN INTER: IL TABELLINO

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic, Hernandez; Musah, Bennacer; Pulisic, Reijnders, Leao; Abraham. All. Conceicao.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram. All. Inzaghi.