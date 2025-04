PROBABILI FORMAZIONI MILAN INTER: UN DERBY IN SITUAZIONI DIVERSE

Un derby con stati d’animo e obiettivi piuttosto diversi, così si presentano le probabili formazioni Milan Inter, semifinale d’andata di Coppa Italia. Per i rossoneri di Sergio Conceicao di fatto è l’appuntamento più importante della stagione, quello che potrebbe salvare un anno disgraziato, che attualmente vede il Milan nono in classifica con ben 20 punti di ritardo rispetto ai cugini. I derby però finora hanno portato soddisfazioni, il Milan punta quindi a fare ancora una volta lo sgambetto ai cugini, anche perché a questo punto la Coppa Italia potrebbe essere la strada migliore per avvicinare l’Europa.

DIRETTA/ Empoli Bologna (risultato finale 0-3): l'andata è dei Felsinei! (Coppa Italia, 1 aprile 2025)

Da un certo punto di vista, invece, per l’Inter la Coppa Italia potrebbe essere un problema: in lotta serrata per lo scudetto con il Napoli, in vista dei quarti di Champions League contro il Bayern Monaco, avrà due derby in questo mese di aprile richiederà ovviamente uno sforzo supplementare. Questa è d’altronde la strada che potrebbe condurre alla gloria e una vittoria nel derby potrebbe dare una spinta ulteriore, anche se dosare le forze sarà indispensabile per mister Simone Inzaghi nelle probabili formazioni Milan Inter.

Probabili formazioni Empoli Bologna/ Quote: Henderson squalificato (Coppa Italia, oggi 1° aprile 2025)

PRONOSTICO E QUOTE SUL DERBY

La classifica di campionato porta a ritenere favoriti i nerazzurri, ma in un derby non ci si può mai sbilanciare troppo: le quote Snai per il pronostico su Milan Inter indicano quindi il segno 2 a 2,25, mentre poi si sale su livelli molto simili in caso di pareggio (3,20) oppure di vittoria casalinga del Milan, che è proposta a 3,35.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN INTER

CONCEICAO RIMETTE LEAO TITOLARE

Nel 4-2-3-1 di Sergio Conceicao per le probabili formazioni Milan Inter si dovrebbe puntare su tutti i migliori, quindi ad esempio sarà titolare Rafael Leao, esterno sinistro della trequarti con Pulisic a destra e Reijnders centrale alle spalle della prima punta Gimenez. In difesa potrebbe essere sostanzialmente confermato il reparto di Napoli, quindi in porta Maignan e davanti a lui Walker a destra, i centrali Gabbia e Pavlovic (anche perché Thiaw non è ancora al meglio), infine Theo Hernandez a sinistra; resta infine la coppia in mediana, con il rientrante Musah che potrebbe togliere a Bondo la maglia al fianco di Fofana.

Perchè Henderson ammonito due volte in Juventus-Empoli ma non espulso/ Ecco la motivazione

ASLLANI SQUALIFICATO PER INZAGHI

Simone Inzaghi deve fare i conti con la squalifica di Asllani nelle probabili formazioni Milan Inter, ma in regia ci sarebbe stato comunque il grande ex Calhanoglu. Cominciamo allora dal centrocampo: al fianco del turco avremo Barella, che sarà poi squalificato in campionato, mentre Frattesi potrebbe insidiare Mkhitaryan, che però è favorito. Fasce italiane, con Darmian a destra e Dimarco a sinistra. In difesa più spazio al turnover: in porta Martinez, Bisseck dovrebbe prendere il posto di Pavard e riecco Bastoni, che era squalificato contro l’Udinese, per cui rispetto a domenica dovrebbe partire di nuovo dal primo minuto solo Acerbi. Conferme invece in attacco, conThuram e al suo fianco un Arnautovic in ottima forma.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN INTER: IL TABELLINO

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Walker, Gabbia, Pavlovic, Theo Hernandez; Fofana, Musah; Pulisic, Reijnders, Rafael Leao; Gimenez. All. Conceicao.

INTER (3-5-2): J. Martinez; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Arnautovic. All. Inzaghi.