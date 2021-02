Probabili formazioni Milan Inter/ Quote, Pioli rinuncia a Bennacer (Serie A)

PROBABILI FORMAZIONI MILAN INTER: CHI IN CAMPO OGGI?

Sono riflettori puntati sulle mosse degli allenatori per le probabili formazioni di Milan Inter, big match della 23^ giornata della Serie A, che pure avrà luogo solo oggi alle ore 15.00. Siamo infatti impazienti di conoscere dubbi e perplessità di Conte e Pioli in vista del gran derby: anch’esse di fatto paiono davvero pochissimi i ballottaggi in corso, a poche ore dal fischio d’inizio. Entrambi gli allenatori infatti oggi non possono che optare per il loro titolari d’obbligo e non solo perché si tratta di un match prestigiosissimo e sentito: anche perché in palio sono tre punti pesantissimi, che potrebbero consentire alla Benamata la fuga in vetta alla classifica, o ai rossoneri di riappropriarsi del primo gradino della graduatoria di campionato.

La posta in palio oggi a San Siro è dunque importantissima: non scordiamo poi che se i nerazzurri hanno avuto tempo per prepararsi e vantano una buona condizione, il Diavolo invece è di ritorno dal pari beffa di Europa league contro lo Stella Rossa e certo hanno ancora da vendicare l’eliminazione subita proprio dai rivali in Coppa a gennaio. Ci attende allora un match veramente bollente: andiamo ad esaminare le mosse degli allenatori per le probabili formazioni di Milan Inter.

QUOTE E PRONOSTICO

Alla vigilia del Derby di Milano, i principali portali di scommesse fissano in favore della Benamata il proprio pronostico. La Snai, per l’1×2 del match di Serie A ha quotato a 2.00 il successo dell’Inter contro il più alto 3.60 segnato per la vittoria del Milan: il pareggio ha raccolto la quota di 3.60.

LE PROBABILI FORMAZIONI MILAN INTER

LE MOSSE DI PIOLI

Come accennato prima, per le probabili formazioni di Milan e Inter, sarà spazio oggi solo per i primi titolari di Stefano Pioli: chi ovviamente sarà in condizione. Partiamo allora dalla difesa, segnalando che certo non potrà mancare tra i pali Gigio Donnarumma come davanti il capitano Romagnoli, in coppia con Kjaer: in corsia ecco di ritorno da un turno di stop Calabria, con Theo Hernandez titolare nell’altro versante. In mediana dubitiamo di vedere titolare Bennacer, che ha rimediato un brutto colpo nell’ultima sfida di Europa league: sarà Tonali dunque a far compagnia a Kessiè nel 4-2-3-1. In avanti sono sicuri della maglia da titolare Ibrahimovic prima punta, come Calhanoglu sulla tre quarti: l’esterno è però ballottaggio tra Rebic e Leao, come tra Saelemaekers e Castillejo.

LE SCELTE DI CONTE

Sono ben pochi i dubbi anche di Antonio Conte per le probabili formazioni di Milan Inter: spazio dunque a un consolidato 3-5-2 per la sfida di San Siro. Le prime certezze arrivano dunque in difesa con il consueto reparto formato da Skrinair, De Vrij e Bastoni, davanti al numero 1 Handanovic. Pure in attacco non vi sono punti di domanda pendenti, visto che titolari sicuri saranno Lukaku e Lautaro Martinez: è però a centrocampo che qualche limitatissimo turnover potrebbe accedersi. Ricordiamo infatti che per la 23^ giornata di Serie A assente annunciato sarà Arturo Vidal, fermo in infermeria: senza il cileno potrebbe essere dubbio tra Eriksen e Gagliardini per la maglia da titolare al centro, al fianco di Brozovic e Barella. In corsia ricordiamo che è sicuro della propria titolarità Hakimi, ma sull’altro corridoio già Perisic è in forse con Young.

IL TABELLINO

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, T. Hernandez; Kessiè, Tonali; Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic. All. Pioli.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Eriksen, Perisic; Lukaku, L. Martinez. All. Conte



