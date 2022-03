Probabili formazioni Milan Inter/ Quote, poco turnover: è derby (Coppa Italia)

PROBABILI FORMAZIONI MILAN INTER: CHI SCENDE IN CAMPO STASERA?

Le probabili formazioni di Milan Inter ci accompagnano verso il grande derby che stasera a San Siro sarà valido per la semifinale d’andata di Coppa Italia, unico turno della manifestazione che prevede la formula di andata e ritorno. Milan e Inter sono entrambe in piena corsa per lo scudetto e tra l’altro entrambe vivono un momento non facile: quando però c’è di mezzo un derby, di certo nessuno può permettersi di snobbare la Coppa Italia, anche perché vincere farebbe bene al morale mentre perdere sarebbe un guaio…

Probabili formazioni Fiorentina Juventus/ Diretta tv, Dybala ce la fa? (Coppa Italia)

Di certo, per gli spettatori neutrali la speranza è che Milan e Inter possano fornire uno spettacolo all’altezza delle loro migliori possibilità e non prestazioni come le ultime, quando sia i rossoneri di Stefano Pioli sia i nerazzurri di Simone Inzaghi hanno lasciato ampiamente a desiderare, vedi i pareggi di venerdì sera rispettivamente in casa contro l’Udinese e sul campo del Genoa. Adesso però si pensa solo al derby: leggiamo allora le ultime notizie sulle probabili formazioni di Milan Inter.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN INTER/ Diretta tv, Lautaro Martinez in coppia con Dzeko?

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo nel frattempo uno sguardo al pronostico su Milan Inter in base alle quote dell’agenzia Snai. Sulla carta sembrano favoriti gli “ospiti” nerazzurri: il segno 2 è quotato a 2,30, mentre poi si sale a quota 3,05 per il segno 1 in caso di vittoria del Milan e fino a 3,45 in caso di pareggio, naturalmente quindi per il segno X.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN INTER: LE SCELTE DEI DUE ALLENATORI

LE SCELTE DI PIOLI

Le probabili formazioni di Milan Inter vede Stefano Pioli alle prese con una settimana da gestire con attenzione, perché l’allenatore rossonero deve anche considerare che domenica sera ci sarà il Napoli. In difesa davanti a Maignan potremmo vedere Kalulu fare coppia con Romagnoli, anche se Tomori resta favorito; confermato Theo Hernandez a sinistra mentre sull’altro versante potrebbe arrivare il momento di Florenzi, che proverà a insidiare la maglia da titolare di Calabria.

Diretta/ Juventus Sassuolo (risultato finale 2-1): Vlahovic sfonda, autogol di Ruan!

Avvicendamento obbligato invece in mediana: Tonali è squalificato in Coppa Italia, dunque a fare coppia con Kessié sarà Bennacer. Il modulo resterà il solito 4-2-3-1, nel terzetto sulla trequarti dovremmo rivedere titolare Saelemaekers, che si prenderà la fascia destra; occhio poi a Rebic, che può giocare a sinistra sulla trequarti ma anche da prima punta. Ibrahimovic punta il recupero per il big match di campionato, piazziamo il croato sull’esterno con Giroud confermato come prima punta: Rafael Leao che si potrebbe spostare al centro, a meno che venga data un’occasione a Krunic, con il portoghese che tornerebbe largo a sinistra a discapito di Rebic.

LE MOSSE DI INZAGHI

Sul fronte nerazzurro, ci potrebbero essere meno novità nelle probabili formazioni di Milan Inter, anche se in questo momento non si può sottovalutare nemmeno la Salernitana. Il turnover sarà comunque ridotto e non riguarderà un Handanovic pronto nuovamente a giocare in porta, mentre in difesa tornerà titolare Skriniar (che ha riposato venerdì) per ricomporre il terzetto con De Vrij e Bastoni. A centrocampo, il favorito a sinistra resta Perisic; a destra invece è più stuzzicante – come spesso succede – il ballottaggio fra Darmian e Dumfries.

In mezzo invece l’allenatore dell’Inter non dovrebbe rinunciare a Barella e Brozovic, semmai è Vidal che potrebbe venire schierato dal primo minuto in luogo del grande ex Calhanoglu, che resta comunque favorito per partire dal primo minuto. Nel reparto avanzato tutto lascia intendere che a iniziare il derby di Coppa Italia sarà Lautaro Martinez al fianco di Dzeko, dunque in panchina resterà almeno inizialmente Sanchez.

IL TABELLINO: LE PROBABILI FORMAZIONI DI MILAN INTER

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Florenzi, Tomori, Romagnoli, T. Hernandez; Bennacer, Kessié; Saelemaekers, R. Leao, Rebic; Giroud. Al. Pioli.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, L. Martinez. All. Inzaghi.



© RIPRODUZIONE RISERVATA