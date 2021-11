Probabili formazioni Milan Inter/ Quote: Vidal oppure Calhanoglu? (Serie A)

PROBABILI FORMAZIONI MILAN INTER: CHI GIOCA OGGI?

Oggi è il grande giorno del derby della Madonnina e le probabili formazioni di Milan Inter sono ovviamente al centro dell’attenzione dei tifosi rossoneri e nerazzurri e più in generale di tutti gli appassionati di calcio, che stasera da San Siro si godranno il grande posticipo della dodicesima giornata di Serie A. Il Milan di Stefano Pioli arriva dal colpaccio a Roma e vola in classifica, una vittoria porterebbe il vantaggio in doppia cifra e quindi i rossoneri sognano in grande.

L’Inter di Simone Inzaghi però è in netta ed evidente crescita, segna tanto e adesso è più efficace anche in difesa, come si è visto ad esempio domenica scorsa contro l’Udinese. Inoltre i nerazzurri hanno raddrizzato la situazione anche in Champions League, dove invece per i cugini ci sono dolenti note, dunque il morale è alto anche in casa Inter. Tutto questo premesso, andiamo senza indugio a scoprire le ultime notizie circa le probabili formazioni di Milan Inter.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo nel frattempo uno sguardo anche al pronostico su Milan Inter in base alle quote Snai. Favoriti gli “ospiti” nerazzurri, il segno 2 è quotato a 2,20 mentre poi si sale a quota 3,05 per il segno 1 in caso di vittoria del Milan e fino a 3,60 volte la posta in palio sul segno X in caso di pareggio.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN INTER

LE MOSSE DI PIOLI

Le probabili formazioni di Milan Inter sul fronte rossonero vedono Stefano Pioli alle prese con qualche dilemma per i terzini, causati dalla squalifica di Theo Hernandez. Il suo sostituto naturale Ballo-Tourè è acciaccato, dunque potremmo vedere Kalulu a sinistra con Calabria confermato a destra, più naturalmente Kjaer e Tomori nella coppia centrale davanti a Tatarusanu.

Modulo 4-2-3-1, in mediana dovrebbero agire Kessie e Tonali, anche se spera in una maglia da titolare pure Bennacer. In attacco invece ecco Saelemaekers a destra, Brahim Diaz leggermente favorito su Krunic come trequartista, Rafael Leao ala sinistra e naturalmente Ibrahimovic prima punta, con Giroud in alternativa ma come jolly dalla panchina, perché dal primo minuto nel derby gioca Ibra.

LE SCELTE DI INZAGHI

Sul fronte nerazzurro, le probabili formazioni di Milan Inter sono caratterizzate soprattutto dal ballottaggio Vidal-Calhanoglu per completare il trio nel cuore del centrocampo con gli intoccabili Barella e Brozovic, un dubbio che Simone Inzaghi potrebbe sciogliere solo a ridosso del fischio d’inizio. Più chiara invece sembra essere la situazione sulle fasce, con Darmian nettamente favorito a destra e Perisic a sinistra, dunque Dumfries e Dimarco dovrebbero partire dalla panchina.

Tutto chiaro negli altri reparti, a cominciare dalla difesa con capitan Handanovic in porta e davanti a lui il trio formato da Skriniar, De Vrij e Bastoni, perché di certo il derby non è partita da turnover. Per lo stesso motivo, nonostante le buone prestazioni recenti di Sanchez e Correa, non ci sono dubbi nemmeno sulla coppia Dzeko-Lautaro Martinez in attacco.

IL TABELLINO

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria, Tomori, Kjaer, Kalulu; Kessie, Tonali; Saelemaekers, B. Diaz, R. Leao; Ibrahimovic. All. Pioli.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Vidal, Perisic; L. Martinez, Dzeko. All. Inzaghi.

