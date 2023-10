PROBABILI FORMAZIONI MILAN JUVENTUS/ Diretta tv: spazio per Adli? (Serie A, 21 ottobre 2023)

PROBABILI FORMAZIONI MILAN JUVENTUS: A CENTROCAMPO

Le probabili formazioni di Milan Juventus consentono un’analisi riguardante il reparto nevralgico del campo. In casa rossonera il 4-3-3 di Stefano Pioli vedrà il rigenerato Yacine Adli a dettare i tempi della manovra con Tijjani Rejnders e uno tra Ruben Loftus-Cheek e Yunus Musah ai suoi lati ad aggiungere qualità e dinamismo alla manovra. Pronti a dare una scossa alla gara in caso di necessità anche Tommaso Pobega, Rade Krunic e Luka Romero.

Per mister Massimiliano Allegri, invece, il rodato 3-5-2 vedrà Weston McKennie e Filip Kostic spingere sulle corsie laterali. Cabina di regia affidata a Manuel Locatelli con Fabio Miretti e Adrien Rabiot valide spalle su cui appoggiarsi. Tra infortuni e squalifiche poche le alternative, ovvero Timothy Weah, Hans Nicolussi Caviglia e Samuel Iling Junior. (Aggiornamento Giulio Halasz)

CHI POTREBBE GIOCARE?

Con le probabili formazioni di Milan Juventus ci avviciniamo naturalmente alla partita che sarà domani sera a San Siro il big-match della nona giornata di Serie A, incontro di immenso fascino e tradizione ma anche di interesse notevolissimo per la classifica del campionato in corso. Il Milan di Stefano Pioli ci arriva da capolista dopo il successo assai sofferto ma altrettanto prezioso sul campo del Genoa, una vittoria contro la Juventus potrebbe essere quindi il lancio definitivo per la corsa verso il sogno seconda stella per i rossoneri.

La Juventus di Massimiliano Allegri invece prima della sosta ha vinto il derby contro il Torino, è terza in classifica e naturalmente in agguato, anche se le vicende extra-campo dei suoi giocatori non aiutano. Un colpaccio al Meazza sarebbe però un segnale fortissimo, che riporterebbe la Vecchia Signora a -1 dal Diavolo, in una stagione nella quale alla lunga in campionato l’assenza dalle Coppe dovrebbe dare una mano. Tutto questo premesso, scopriamo quali siano le notizie alla vigilia sulle probabili formazioni di Milan Juventus.

DIRETTA MILAN JUVENTUS STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Ricordiamo nel frattempo che Milan Juventus sarà visibile in diretta tv esclusivamente su DAZN, quindi sarebbe più corretto parlare di una diretta streaming video, come d’altronde tifosi e appassionati sanno bene per le sette partite che ad ogni giornata del campionato di Serie A sono trasmesse in esclusiva sulla piattaforma DAZN.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN JUVENTUS

LE SCELTE DI PIOLI

Le probabili formazioni di Milan Juventus ci parlano di una “maledizione francese” per Stefano Pioli, dal momento che sono squalificati sia Maignan sia Theo Hernandez; ecco allora Mirante in porta perché clamorosamente si è pure fatto male Sportiello, mentre come terzino sinistro è favorito Florenzi su Kalulu per completare il reparto arretrato a quattro (il modulo è sempre il 4-3-3) con Calabria e i due centrali Thiaw e Tomori; a centrocampo invece Loftus-Cheek è favorito su Musah e Adli lo è su Krunic, che sta recuperando ma non è ancora al top, per affiancare la certezza Reijnders; infine, nessun dubbio sul tridente d’attacco del Milan, che sarà quello titolare con Pulisic a destra, Giroud centravanti e naturalmente Rafael Leao a sinistra.

LE MOSSE DI ALLEGRI

Sul fronte bianconero, le probabili formazioni di Milan Juventus ci dicono che Vlahovic e Chiesa sono recuperati, ma abbastanza per giocare questo big-match da titolari? Restano quindi in pre-allarme sia Milik sia Kean per comporre la coppia d’attacco del modulo 3-5-2 del grande ex Massimiliano Allegri. Da questa parte potremmo parlare di “maledizione brasiliana”, perché sono fuori Alex Sandro e Danilo: davanti a Szczesny resiste Bremer, con il quale giocheranno Rugani e Gatti per completare la difesa a tre; infine, nella folta linea del centrocampo a cinque bianconero ecco McKennie a destra, poi Miretti, il regista ed ex Locatelli, Rabiot e sulla fascia sinistra Kostic, naturalmente in mediana pesano i guai giudiziari di Pogba e Fagioli.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN JUVENTUS: IL TABELLINO

MILAN (4-3-3): Mirante; Calabria, Thiaw, Tomori, Florenzi; Loftus-Cheek, Adli, Reijnders; Pulisic, Giroud, R. Leao. All. Pioli.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Bremer, Rugani, Gatti; McKennie, Miretti, Locatelli, Rabiot, Kostic; Vlahovic, Chiesa. All. Allegri.











