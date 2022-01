Probabili formazioni Milan Juventus/ Diretta tv: pochi dubbi (Serie A)

PROBABILI FORMAZIONI MILAN JUVENTUS: CHI GIOCA DOMANI?

Le probabili formazioni di Milan Juventus ci avvicinano naturalmente a una partita che ha scritto la storia della nostra Serie A e che sarà molto importante anche domani sera a San Siro, nella ventitreesima giornata. Il Milan di Stefano Pioli infatti deve ripartire dalla clamorosa sconfitta casalinga contro lo Spezia, condizionata dall’errore dell’arbitro ma anche da grosse responsabilità dei rossoneri, che in attacco hanno sbagliato troppo e in difesa troppo hanno concesso.

Errori che contro la Juventus sarebbero ancora più pesanti: i bianconeri di Max Allegri non sono certo scintillanti, ma appaiono comunque in crescita e dopo la vittoria contro l’Udinese cercano uno scalpo molto più prestigioso per rilanciarsi definitivamente nella corsa verso il quarto posto. In ogni caso sarà una partita da non perdere, allora noi adesso analizziamo le probabili formazioni di Milan Juventus alla vigilia della partita.

DIRETTA MILAN JUVENTUS IN STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Ricordiamo nel frattempo che Milan Juventus sarà un’esclusiva di DAZN, di conseguenza il big-match sarà visibile in diretta tv solamente su televisori dotati di connessione Internet, altrimenti ci si dovrà affidare alla diretta streaming video fornita dalla piattaforma che trasmette per intero il campionato di Serie A.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN JUVENTUS: LE MOSSE DEI MISTER!

LE SCELTE DI PIOLI

Nelle probabili formazioni di Milan Juventus notiamo che Stefano Pioli ha i soliti problemi delle ultime settimane per comporre il suo 4-2-3-1: in difesa spazio a Kalulu e Romagnoli nella coppia davanti al portiere Maignan, con Calabria che potrebbe tornare in campo come terzino destro scalzando Florenzi, mentre Theo Hernandez giocherà sicuramente a sinistra. A centrocampo invece Krunic sembra essere in vantaggio su Bakayoko per fare coppia con Tonali.

Davanti invece ci potrebbe essere più possibilità di scelta: ad esempio Florenzi potrebbe essere avanzato sulla destra della trequarti, dove però il favorito è Saelemaekers mentre non sono in discussione le altre due maglie, vale a dire quelle di Brahim Diaz in posizione centrale e Rafael Leao come ala sinistra, anche se Rebic sta tornando. Come prima punta giocherà invece Ibrahimovic: c’è anche Giroud, ma stavolta non sembrano possibili dubbi, per il big-match ci sarà lo svedese.

LE MOSSE DI ALLEGRI

Nelle probabili formazioni di Milan Juventus, sul fronte bianconero, Massimiliano Allegri dovrebbe confermare il 4-2-3-1 in campionato, dopo il 4-4-2 di Coppa Italia. Con Bonucci ancora indisponibile, al centro della difesa si rivede naturalmente De Ligt per fare coppia con Chiellini; torna terzino destro Cuadrado, sull’altro versante invece si apre il ballottaggio a tre fra Pellegrini, Alex Sandro e De Sciglio, con il primo però favorito.

In mezzo il grande ex Locatelli sarà titolare; per affiancarlo, il favorito potrebbe essere Bentancur, l’alternativa invece è McKennie e in questo caso Kulusevski avrebbe la maglia da titolare sulla corsia destra a supporto di Morata, altrimenti l’americano può avanzare e scalzare lo svedese. Sicure invece dovrebbero essere le maglie di un Dybala in evidente crescita come trequartista centrale e Bernardeschi a sinistra.

IL TABELLINO: LE PROBABILI FORMAZIONI MILAN JUVENTUS

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Romagnoli, T. Hernandez; Krunic, Tonali; Saelemaekers, B. Diaz, R. Leao; Ibrahimovic. All. Pioli.

JUVENTUS (4-2-3-1): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Chiellini, Pellegrini; Locatelli, McKennie; Kulusevski, Dybala, Bernardeschi; Morata. All. Allegri.



