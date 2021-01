Probabili formazioni Milan Juventus/ Diretta tv: Tonali è squalificato

PROBABILI FORMAZIONI MILAN JUVENTUS: PIOLI E PIRLO CHI SCHIERERANNO?

Le probabili formazioni di Milan Juventus ci permettono di presentare la grande sfida di Serie A che andrà in scena domani sera allo stadio Giuseppe Meazza di San Siro, una partita naturalmente ricca di grande storia, ma alla quale rossoneri e bianconeri arrivano in condizioni diverse da quelle previste a inizio campionato. Il Milan di Stefano Pioli sta volando, ha vinto anche a Benevento e si gode l’imprevisto ruolo di capolista, che però oggi dovrà superare un esame molto difficile contro i nove volte campioni d’Italia in carica. La Juventus dal canto suo, pur reduce dal netto successo contro l’Udinese, è indietro nella lotta scudetto che quest’anno si annuncia avvincente ed incerta, dunque la Vecchia Signora deve iniziare a ricucire il ritardo dal Milan, che potrebbe diventare davvero pesante. Tutto questo premesso, andiamo allora senza indugio ad analizzare le notizie alla vigilia circa le probabili formazioni di Milan Juventus.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE MILAN JUVENTUS

Ricordiamo nel frattempo che Milan Juventus sarà visibile in diretta tv domani sera sui canali di Sky Sport, che detiene i diritti per sette partite di ogni giornata del campionato di Serie A. Gli abbonati alla televisione satellitare potranno inoltre avvalersi della diretta streaming video, che sarà garantita loro come di consueto tramite il servizio Sky Go su sito o app.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN JUVENTUS

LE MOSSE DI PIOLI

Notizie buone e meno buone per Stefano Pioli nelle probabili formazioni di Milan Juventus. In difesa spicca il rientro di Theo Hernandez dopo la squalifica: sarà quindi naturalmente suo il posto da terzino sinistro, con Calabria a destra e il recuperato Kjaer al fianco di Romagnoli nella coppia davanti a Gigio Donnarumma. Tutto bene in difesa, decisamente meno in mediana dove all’infortunio di Bennacer si aggiunge la squalifica di Tonali, dunque al fianco di Kessié dovremmo vedere titolare Krunic. Tornando alle buone notizie, Castillejo è recuperato e si gioca il posto con Brahim Diaz per completare la trequarti al fianco di Calhanoglu e Rebic alle spalle di Rafael Leao, che sarà ancora la prima punta perché per rivedere in campo Ibrahimovic ci vorrà ancora un pochino di pazienza.

LE SCELTE DI PIRLO

Sul fronte bianconero, le probabili formazioni di Milan Juventus riservano anche ad Andrea Pirlo buone notizie in difesa, in questo caso grazie al rientro dalla squalifica di Cuadrado, che giocherà a destra con Bonucci-De Ligt coppia centrale davanti a Szczesny e Alex Sandro infine nei panni di terzino sinistro, con Danilo in alternativa. Il centrocampo è un vero rebus: l’unica certezza sembra essere Chiesa a sinistra, ma le altre tre maglie sono tutte in ballottaggio. Kulusevski e Ramsey se la giocano come esterno destro, mentre nel cuore della mediana va sciolto il doppio ballottaggio Arthur-Bentancur e McKennie-Rabiot, dunque tutto è ancora possibile per Andrea Pirlo nel reparto a lui più caro. Poco da dire invece sull’attacco: con Morata infortunato, è sicura la presenza della coppia Cristiano Ronaldo-Dybala a San Siro.

IL TABELLINO

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, T. Hernandez; Kessié, Krunic; Castillejo, Calhanoglu, Rebic; R. Leao. All. Pioli.

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Kulusevski, Arthur, McKennie, Chiesa; Dybala, C. Ronaldo. All. Pirlo.



