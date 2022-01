Probabili formazioni Milan Juventus/ Quote, dubbi Calabria-Kulusevski (Serie A)

PROBABILI FORMAZIONI MILAN JUVENTUS: CHI GIOCA A SAN SIRO?

Le probabili formazioni di Milan Juventus ci introducono al big match nella 23^ giornata di Serie A 2021-2022: a San Siro si gioca alle ore 20:45 di domenica 23 gennaio, un posticipo serale che vale molto per entrambe. Il Milan, scottato dalla sconfitta interna contro lo Spezia – con tanto di episodio arbitrale di cui ormai si è molto discusso – ha mancato il sorpasso sull’Inter (seppur magari temporaneo) e ora vuole rilanciarsi per rimanere agganciato alla zona scudetto, e allo stesso tempo mantenere un margine sulle rivali che inseguono per blindare la qualificazione in Champions League.

Una delle avversarie è la Juventus, che dopo aver battuto l’Udinese ha anche centrato i quarti di Coppa Italia: Massimiliano Allegri spera che il buon periodo venga prolungato per mangiare altri punti a chi sta davanti, sapendo che la fase decisiva del campionato può essere questa e che i margini di errore sono pressochè inesistenti. Ci attende dunque un bello spettacolo; aspettando che arrivi il momento di giocare, proviamo a capire in che modo le due squadre potrebbero disporsi sul terreno di gioco, valutando insieme le scelte dei due allenatori nelle probabili formazioni di Milan Juventus.

QUOTE E PRONOSTICO

Mentre analizziamo le probabili formazioni di Milan Juventus, diamo anche uno sguardo alle quote che l’agenzia Snai ha emesso per un pronostico su Milan Juventus. Il segno 1 che identifica la vittoria dei padroni di casa vi farebbe guadagnare 2,65 volte quanto messo sul piatto, mentre il segno X che regola l’eventualità del pareggio porta in dote una vincita che corrisponde a 3,20 volte la vostra giocata. Infine il segno 2, per il successo della squadra ospite, con questo bookmaker ha un valore che equivale a 2,70 volte l’importo che avrete scelto di investire.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN JUVENTUS: LE SCELTE DEI MISTER

LE SCELTE DI PIOLI

Nelle probabili formazioni di Milan Juventus notiamo che ovviamente Stefano Pioli ha i soliti problemi: mancano i due titolari in difesa, dunque spazio a Kalulu e Alessio Romagnoli a protezione di Maignan con Calabria che potrebbe tornare in campo scalzando Florenzi. Theo Hernandez giocherà sicuramente a sinistra, poi in mezzo sono in tre per due posti con Krunic che in questo momento sembra avere un passo di vantaggio su Bakayoko, dunque appare il bosniaco il prescelto per fare coppia con Tonali. Davanti invece le scelte di Pioli dovrebbero essere maggiormente fisse: Florenzi, già citato per la difesa, può fare un passo avanti e andare a fare il laterale sulla trequarti, qui però il favorito è Saelemaekers mentre non sono in discussione le altre due maglie, vale a dire quelle di Brahim Diaz e Rafael Leao. Come prima punta giocherà invece Ibrahimovic che, non dimentichiamolo, è un ex di questa partita.

I DUBBI DI ALLEGRI

Nelle probabili formazioni di Milan Juventus scopriamo la conferma del 4-2-3-1 per Allegri, o meglio il ritorno a questo modulo dopo il 4-4-2 di Coppa Italia. Con Bonucci ancora indisponibile, al centro della difesa si rivede De Ligt che dovrebbe fare coppia con Chiellini; torna terzino destro Cuadrado, sull’altro versante invece si apre il ballottaggio tra Luca Pellegrini e Alex Sandro con il primo che è favorito, ma attenzione anche alla possibilità che De Sciglio venga dirottato sulla corsia mancina. In mezzo il grande ex Locatelli sarà titolare; con lui il favorito è Bentancur perché Allegri si fida poco di Arthur come partner dell’ex di serata, ma l’alternativa è McKennie che andrebbe a giocare in mediana con Kulusevski che avrebbe la maglia da titolare sulla corsia destra a supporto di Morata. Sicure invece appaiono le maglie di Dybala, come trequartista centrale, e Bernardeschi; meno chance le ha Rabiot, che appare più utile quando la Juventus si dispone con il centrocampo a 4.

IL TABELLINO: ECCO LE PROBABILI FORMAZIONI MILAN JUVENTUS

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, A. Romagnoli, T. Hernandez; Krunic, Tonali; Saelemaekers, Brahim Diaz, Rafael Leao; Ibrahimovic. Allenatore: Stefano Pioli

JUVENTUS (4-2-3-1): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Chiellini, Lu. Pellegrini; Locatelli, McKennie; Kulusevski, Dybala, Bernardeschi; Morata. Allenatore: Massimiliano Allegri



