Probabili formazioni Milan Juventus/ Quote, Ibrahimovic ancora in dubbio (Serie A)

PROBABILI FORMAZIONI MILAN JUVENTUS: CHI IN CAMPO A SAN SIRO?

Sono riflettori puntati sulle probabili formazioni di Milan Juventus, big match della 16^ giornata della Serie A che pure si accenderà tra le mura di San Siro solo questa sera alle ore 20.45. Siamo infatti ben curiosi di scoprire le ultime mosse di Pioli come di Pirlo per la sfida più attesa, tra il primo candidato allo scudetto (il Diavolo è ancora in vetta e pure da imbattuto), contro i campioni d’Italia in carica: non sarà partita davvero banale quella che ci aspetterà. Pure sarà match a cui i due allenatori approdano con qualche sicurezza in meno: Pioli infatti ritrova per il turno lo squalificato Theo Hernandez, ma con tutta probabilità non avrà a disposizione giocatori importanti come Tonali, Bennacer e pure Zlatan Ibrahimovic, questo ancora non al top della condizione. Pirlo invece per la Vecchia Signora dovrà fare a meno dell’infortunato Morata, come soprattutto di Alex Sandro e Cuadrado, appena trovati positivi al coronavirus. Quali saranno allora le loro scelte per le probabili formazioni di Milan Juventus? Andiamo a scoprirlo.

QUOTE E PRONOSTICO

Tra due club in cima alla classifica, con alle spalle diversi risultati importanti e per un match di gran prestigio, ci pare veramente complicato fissare un pronostico chiaro. Pure il portale di scommesse Snai non pare colto da dubbi e per l’1×2 ha fissato a 3.10 il successo oggi del Milan, contro il più basso 2.35 segnato per la vittorie della Juventus: il pareggio è stato invece quotato a 3.30.

LE PROBABILI FORMAZIONI MILAN JUVENTUS

LE MOSSE DI PIOLI

Primo dubbio per le probabili formazioni di Milan Juventus, in casa di Stefano Pioli è la disponibilità di Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese sui social è apparso impaziente di tornare a giocare ma è probabile che questa sera non scenda dal primo minuto e lasci a Rafael Leao l’onore della titolarità in prima punta. Accanto al bomber portoghese vedremo dunque Ante Rebic e Castillejo (in pole su Brahim Diaz), mentre Hakan Calhanoglu si collocherà sulla tre quarti. Per la mediana ricordiamo l’out di Tonali, che ha rimediato la squalifica nell’ultimo turno di campionato: sarà allora Rade Krunic a fare compagnia a Kessie, visto che Bennacer non è al top della condizione. Come poi abbiamo annunciato prima, in difesa rivedremo pronto dal primo minuto Theo Hernandez in corsia, in coppia con Calabria: al centro ecco Romagnoli, con Kjaer che stringerà i denti.

LE SCELTE DI PIRLO

Gran dubbi di modulo nella metà campo juventina, con Andrea Pirlo indeciso tra il 4-4-2 visto con l’Udinese e il 3-4-1-2: considerato che il già citato Alex Sandro sarà fermo a casa, ecco che il tecnico (ex del match) potrebbe dare spazio a una difesa a tre, posta di fronte al solto Szczesny. Qui troverebbero spazio dal primo minuto De Ligt e Danilo, come un’altro ex del match, Bonucci, ma occhio anche a Demiral. Mancherà pou Juan Cuadrado, ieri trovato positivo al coronavirus e senza il colombiano potrebbe essere Frabotta a venir schierato titolare a centrocampo, in coppia sull’esterno con Chiesa: al centro ecco Arthur e McKennie come prima scelte del tecnico, su Rabiot e Bentancur. In avanti Kulusveksi potrebbe giocarsi le sue carte come tre quartista, a supporto del duo Cristiano Ronaldo-Dybala: ancora out per infortunio Alvaro Morata.

IL TABELLINO

MILAN (4-2-3-1): G Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, T Hernandez; Kessie, Runic; Castillejo, Calhanoglu, Rebic; R Leao All. Pioli

JUVENTUS (3-4-1-2): Szczesny; Bonucci, De Ligt, Danilo; Frabotta, Arthur, McKennie, Chiesa; Kulusevski; Dybala, C Ronaldo. All. Pirlo



