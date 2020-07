Probabili formazioni Milan Juventus/ Quote, Sarri senza De Ligt e Dybala (Serie A)

Per le probabili formazioni di Milan Juventus analizziamo le scelte che i due allenatori opereranno in vista della 31^ giornata di Serie A 2019-2020: a San Siro si gioca alle ore 21:45 di martedì 7 luglio, un peccato che lo si faccia a porte chiuse perché questa è una delle partite che, a prescindere da tutto, sono affascinanti per storia e tradizione. La Juventus ci arriva forte dei 7 punti di vantaggio sulla Lazio: i bianconeri devono ringraziare proprio il Diavolo, che ha vinto 3-0 all’Olimpico e ora potrebbe nuovamente essere arbitro della lotta scudetto. Milan che dal canto suo vuole prendersi un posto in Europa League e sta viaggiando particolarmente bene dopo il lockdown da Coronavirus; ancora meglio la Juventus che, dopo il poker rifilato al Torino nel derby, è salita a 75 punti ma questa sera deve stare particolarmente attenta, perché avrà due giocatori fondamentali che sono squalificati. Vediamo allora in che modo i due allenatori potrebbero disporre le loro squadre sul terreno di gioco di San Siro: aspettando che la partita prenda il via, facciamo una rapida valutazione delle loro scelte leggendo in maniera più approfondita le probabili formazioni di Milan Juventus.

QUOTE E PRONOSTICO

Il pronostico su Milan Juventus, stabilito dall’agenzia Snai, ci dice che i bianconeri partono favoriti ma siamo comunque in una situazione di equilibrio: vale infatti 2,10 volte la somma messa sul piatto il segno 2, che regola la vittoria degli ospiti. Le altre due eventualità “secche”, ovvero il segno 1 per il successo rossonero e il segno X sul quale dovrete puntare per il pareggio, porterebbero in dote la stessa vincita e cioè, con questo bookmaker, 3,45 volte quello che avrete deciso di investire.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN JUVENTUS

LE SCELTE DI PIOLI

Per le probabili formazioni di Milan Juventus ci sono due dubbi che attanagliano Stefano Pioli: uno riguarda Calhanoglu che potrebbe non recuperare al 100% dopo la botta subita sabato sera, l’altro Rebic che, ancora in gol, punta ovviamente una maglia da titolare ma con il punto di domanda su chi gliela lascerà. Il turco eventualmente sarebbe sostituito da Paquetà, che ne aveva già preso il posto all’Olimpico; il croato invece insidia Bonaventura, posizionandosi largo a sinistra sulla trequarti, o Ibrahimovic che però difficilmente starebbe fuori nella partita contro la Juventus. A destra invece ci sarà Saelemaekers, confermato perché Castillejo non recupera in tempo; positive le ultime prestazioni del belga così come quelle di Kessie e Bennacer, che ancora una volta comporranno il pacchetto centrale a centrocampo pur se Lucas Biglia è tornato a disposizione. Non ci aspettiamo sorprese in difesa: Gigio Donnarumma sarà protetto ancora una volta da Kjaer e Alessio Romagnoli, con Andrea Conti e Theo Hernandez che si piazzeranno sugli esterni.

I DUBBI DI SARRI

Maurizio Sarri ha De Ligt e Dybala squalificati: assenze pesanti nelle probabili formazioni di Milan Juventus, anche se chiaramente i bianconeri hanno i sostituti. Uno è ovviamente Higuain, che si riprende il posto in attacco al fianco di Cristiano Ronaldo e probabilmente Bernardeschi, perché l’allenatore è stato chiaro circa il ruolo di Douglas Costa. L’altro è Rugani, aspettando Chiellini e Demiral: il lucchese non gioca da tempo e dovrà posizionarsi al centro della linea con Bonucci, essendo chiamato a una prestazione di sostanza e qualità. Avremo poi il ritorno di Szczesny in porta, con Cuadrado terzino destro; dall’altra parte possibilità per Alex Sandro che sembra aver recuperato e potrebbe tornare titolare, in alternativa sarà confermato Danilo mentre De Sciglio è ancora out. I dubbi maggiori di Sarri riguardano il centrocampo: sicuro del posto Bentancur, anche Pjanic che pare in ripresa dovrebbe avere la maglia da regista e allora sul centrosinistra si aprirà il ballottaggio francese tra Rabiot, favorito grazie alle ultime uscite, e Matuidi. La sorpresa sarà Ramsey, ma il gallese al momento appare parecchio indietro nelle gerarchie della mediana e sarà ancora una volta utile entrando nel secondo tempo.

IL TABELLINO

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; A. Conti, Kjaer, A. Romagnoli, T. Hernandez; Kessie, Bennacer; Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic

A disposizione: Begovic, An. Donnarumma, Calabria, Gabbia, Laxalt, Krunic, Lucas Biglia, Paquetà, D. Maldini, Bonaventura, Rafael Leao

Allenatore: Stefano Pioli

Squalificati: –

Indisponibili: Duarte, Musacchio, Castillejo

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, Rugani, Bonucci, Danilo; Bentancur, Pjanic, Rabiot; Bernardeschi, Higuain, Cristiano Ronaldo

A disposizione: Buffon, Pinsoglio, Gasolina Wesley, Alex Sandro, Muratore, Matuidi, Ramsey, Douglas Costa, Olivieri

Allenatore: Maurizio Sarri

Squalificati: De Ligt, Dybala

Indisponibili: De Sciglio, Demiral, Chiellini, Khedira



