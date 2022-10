Probabili formazioni Milan Juventus/ Quote: scelte “obbligate” (Serie A)

PROBABILI FORMAZIONI MILAN JUVENTUS: CHI SCENDE IN CAMPO OGGI?

Leggiamo le probabili formazioni di Milan Juventus per avvicinarci nel migliore dei modi alla partita, un appuntamento speciale con il big-match della nona giornata di Serie A oggi allo stadio Giuseppe Meazza di San Siro. Il Milan ci arriva sicuramente meglio dei bianconeri in campionato, ma anche reduce dalla batosta sul campo del Chelsea che ha sporcato l’inizio di stagione dei rossoneri di Stefano Pioli. Resta una ottima posizione di classifica e oggi il Milan vuole tornare alla vittoria, per il prestigio dell’incontro e per spazzare via immediatamente ogni possibile difficoltà.

Probabili formazioni Serie A/ Dubbi e scelte degli allenatori, 9^ giornata

La partita è però ancora più delicata per la Juventus del grande ex Massimiliano Allegri, rilanciata dalle due vittorie consecutive contro il Bologna in campionato e il Maccabi Haifa in Champions League che hanno riportato un po’ di serenità, in vista però del big-match di oggi, che ha il valore di un bivio tra una vera e propria rinascita che porterebbe anche un grande rilancio in classifica e un passo falso che rigetterebbe la Juventus nei guai. Tutto questo premesso, ecco perché è naturalmente doveroso analizzare adesso le ultime notizie sulle probabili formazioni di Milan Juventus.

Probabili formazioni Sassuolo Inter/ Diretta tv: ancora vari dubbi (Serie A)

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo nel frattempo uno sguardo anche al pronostico su Milan Juventus in base alle quote dell’agenzia Snai, che ritiene favoriti i padroni di casa rossoneri e quota il segno 1 a 2,15, mentre poi si sale a quota 3,20 in caso di pareggio (segno X) e fino a 3,70 volte la posta sul segno 2 qualora dovesse vincere la Juventus.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN JUVENTUS

LE MOSSE DI PIOLI

Nelle probabili formazioni di Milan Juventus si deve fare per prima cosa l’elenco dei numerosi assenti che non sono a disposizione di Stefano Pioli: oltre a Ibrahimovic, sono out Maignan, Kjaer, Calabria, Florenzi, Saelemaekers e Messias, ma c’è almeno ottimismo per il recupero di Theo Hernandez, favorito quindi su Ballo-Tourè per affiancare i due centrali Kalulu e Tomori più Dest sull’altra fascia (ma deve fare meglio) per formare la difesa a quattro davanti a Tatarusanu. Più abbondanza in mediana, con Tonali e Bennacer in pole position ma con Pobega in alternativamente Krunic dovrebbe avanzare sul lato destro della trequarti con De Ketelaere o Brahim Diaz centrale e infine due certezze, cioè Rafael Leao come ala sinistra e Giroud centravanti.

Probabili formazioni Milan Juventus/ Diretta tv: quanto assenti! (Serie A)

LE SCELTE DI ALLEGRI

Le assenze sono un grande problema anche per Massimiliano Allegri anche nelle probabili formazioni di Milan Juventus. Gli infortunati sono Pogba, Chiesa e Kaio Jorge, ma fa male soprattutto la squalifica di Di Maria, autore di tre assist in Champions League. Il modulo di riferimento dovrebbe essere allora il 3-5-2 per i bianconeri, con Szczesny in porta e davanti a lui l’ex Bonucci, Bremer e uno tra Danilo (favorito) e Alex Sandro nella retroguardia a tre; molto folto il centrocampo a cinque, con Cuadrado esterno destro, l’altro ex Locatelli (favorito sul giovane Miretti) con Paredes e il rilanciato Rabiot nel cuore della mediana, infine Kostic sulla corsia mancina; in attacco una coppia di punte di peso, saranno infatti Vlahovic e Milik a comporre il reparto offensivo della Juventus a San Siro.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN JUVENTUS: IL TABELLINO

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Dest, Kalulu, Tomori, T. Hernandez; Bennacer, Tonali; Krunic, De Ketelaere, R. Leao; Giroud. All. Pioli.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Bonucci, Bremer, Danilo; Cuadrado, Locatelli, Paredes, Rabiot, Kostic; Vlahovic, Milik. All. Allegri.











© RIPRODUZIONE RISERVATA