Probabili formazioni Milan Juventus/ Quote, squadre ancora spuntate (Coppa Italia)

L’analisi delle probabili formazioni di Milan Juventus ci danno l’occasione per approfondire il discorso sulla partita che, alle ore 20:45 di giovedì 13 febbraio, si gioca per la semifinale di andata della Coppa Italia 2019-2020. Perso il derby della Madonnina, il Milan si deve mangiare le mani per aver disputato un grandissimo primo tempo ma non essere riuscito a portare a termine l’impresa, scottato dal rapido uno-due dell’Inter e poi travolto sul piano fisico ed emotivo. I rossoneri sono dunque tornati a incassare una sconfitta in campionato dopo cinque turni, non facendo quel salto di qualità che sarebbe stato importante; non sta certo meglio la Juventus, ko nella seconda trasferta consecutiva e nuovamente rimontata. I bianconeri sono stati raggiunti dall’Inter e hanno la Lazio ad un solo punto, non il modo migliore per entrare in un periodo nel quale torna anche la Champions League e alcune delle certezze di inizio stagione sono evaporate. Ora però vediamo nel dettaglio su quali giocatori i due allenatori potrebbero puntare per questa semifinale di andata, leggendo insieme in maniera più approfondita le probabili formazioni di Milan Juventus.

QUOTE E PRONOSTICO

Le quote che l’agenzia di scommesse Snai ha stabilito per Milan Juventus indicano nei bianconeri i favoriti, ma la situazione è comunque equilibrata: il segno 2 che identifica la vittoria degli ospiti vi permetterebbe di guadagnare una somma pari a 2,10 volte la puntata, siamo invece a 3,50 volte quanto messo sul piatto per il segno 1, sul quale dovrete scommettere in caso di successo dei rossoneri. Il pareggio, eventualità regolata dal segno X, porta in dote una vincita corrispondente a 3,45 volte la giocata con questo bookmaker.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN JUVENTUS

LE SCELTE DI PIOLI

Stefano Pioli non ha troppe scelte a disposizione per Milan Juventus: c’è anche la squalifica di Andrea Conti, e dunque Calabria si riprenderà il posto in difesa mentre Musacchio potrebbe sostituire Kjaer, con la conferma del portiere Gigio Donnarumma e del terzino sinistro Théo Hernandez. Già a centrocampo la coperta è più corta: in un ideale 4-3-3 giocatori come Bonaventura e Paquetà potrebbero tornare utili, il nuovo 4-4-1-1 invece dovrebbe maggiormente aprire a una coppia centrale formata da Kessie e Bennacer ed eventualmente una delle due mezzali di cui sopra che potrebbero prendere il posto di Rebic. Tuttavia la soluzione più probabile resta quella di vedere Rafael Leao sul versante sinistro, mandando Calhanoglu alle spalle di Ibrahimovic che dovrebbe giocare; la maglia di esterno destro sarà di Castillejo, le condizioni precarie di Lucas Biglia e il recente infortunio di Krunic hanno tolto interessanti alternative per il centrocampo e dunque adesso Pioli dovrà fare di necessità virtù.

I DUBBI DI SARRI

Anche Maurizio Sarri deve fare i conti con gli infortuni: quelli di Bernardeschi e Douglas Costa sono gli ultimi della lista, il primo potrebbe recuperare almeno per la panchina mentre sarà forfait per il secondo. Con il brasiliano out si potrebbe rivedere il 4-3-1-2: a giocare da trequartista sarebbe Ramsey con Dybala che si riprenderebbe la maglia da titolare in luogo di Higuain, pronto Cristiano Ronaldo che aveva già giocato contro la Roma nei quarti. Il centrocampo, tecnicamente, dovrebbe essere quello con Matuidi da interno ma potrebbe riposarsi Pjanic, dunque Bentancur scalerebbe davanti alla difesa come playmaker e a quel punto ci sarebbe la conferma di Rabiot, aspettando Khedira che non dovrebbe averne per troppo tempo (almeno secondo le ultime tabelle). In difesa giocheranno quasi certamente De Sciglio e Rugani: da capire chi starà fuori in mezzo (probabilmente De Ligt) e sugli esterni (il candidato è Cuadrado), in porta tutto lascia intendere che ci sarà Buffon ma la partita interna contro il Brescia potrebbe portare Sarri a “invertire” il turnover e far giocare il veterano in campionato.

IL TABELLINO

MILAN (4-4-1-1): G. Donnarumma; Calabria, Musacchio, Al. Romagnoli, T. Hernandez; Castillejo, Kessie, Bennacer, Rafael Leao; Calhanoglu; Ibrahimovic

A disposizione: Begovic, An. Donnarumma, Kjaer, Gabbia, Saelemaekers, Lucas Biglia, Brescianini, Bonaventura, Paquetà, Diego Laxalt, Rebic

Allenatore: Stefano Pioli

Squalificati: A. Conti

Indisponibili: Duarte, Krunic

JUVENTUS (4-3-1-2): Buffon; De Sciglio, Rugani, Bonucci, Alex Sandro; Rabiot, Bentancur, Matuidi; Ramsey; Dybala, Cristiano Ronaldo

A disposizione: Szczesny, Pinsoglio, Cuadrado, Coccolo, De Ligt, Pjanic, Bernardeschi, Higuain, Olivieri

Allenatore: Maurizio Sarri

Squalificati: –

Indisponibili: Danilo, Demiral, Chiellini, Khedira, Douglas Costa



