Probabili formazioni Milan Lazio/ Diretta tv: ancora 4-3-3 per Mister Sarri

PROBABILI FORMAZIONI MILAN LAZIO: CHI IN CAMPO DOMANI?

Spazio alle probabili formazioni di Milan Lazio, bellissima sfida che ci farà compagnia solo domani alle ore 18.00 tra le mura dello Stadio San Siro. Dopo la sosta per le nazionali il Diavolo di Pioli torna in campo con parecchi punti di domanda per quanto riguarda il suo spogliatoio: Olivier Giroud infatti domani sarà costretto a dare forfait perchè trovato positivo al coronavirus, ma Ibrahimovic, di ritorno dall’infortunio, potrebbe ancora non essere pronto a caricarsi la squadra sulle spalle.

Pure i rossoneri domani sono più che mai motivati a vincere contro quella che potrebbe essere una diretta rivale per la stagione 2021-22. Non mancano di ambizioni i biancocelesti di Sarri, ma pure il tecnico degli aquiloni potrebbe già essere posto a diversi punti di domanda per disegnare il 11. E non scordiamo che nello spogliatoio si è appena aggregato anche Zaccagni e chissà che vi possa essere per l’ex Verona subito un posticino. Andiamo allora ad esaminare da vicino le mosse degli allenatori per le probabili formazioni di Milan Lazio.

LE PROBABILI FORMAZIONI MILAN LAZIO

LE SCELTE DI PIOLI

Come accennato prima, per disegnare le probabili formazioni di Milan Lazio, Pioli dovrò fare a meno di Giroud e non è pure sicuro che Ibrahimovic possa riprender subito il suo ruolo in prima punta. Per la 3^ giornata i tifosi sperano che lo svedese possa comunque dare il suo contributo, ma se così non fosse il tecnico potrebbe decidere di lanciare subito nella mischia Pellegri, tra gli ultimi colpi di mercato. In ogni caso avremo a completamento del reparto anche Saelemaekers e Brahim Diaz, come pure Leao (che all’occorrenza può essere schierato come prima punta). Per il centrocampo vi sono poi ottime chance di riavere Kessie titolare assieme a uno tra Bennacer e Tonali: in difesa poche novità con Maignan tra i pali e davanti al numero 1francese ancora Calabria, Tomori, Kjaer e Theo Hernandez.

LE SCELTE DI SARRI

Per l’11 biancoceleste ipotizziamo la riproposizione del 4-3-3 visto con lo Spezia nell’ultima giornata di Serie A. Sarri dovrebbe dunque puntare su Reina tra i pali e in difesa pure su Luiz Felipe e Acerbi al centro, con il duo Marusic-Hysaj schierato a guardia dei corridoi esterni. Per il centrocampo della Lazio rimane imprescindibile un giocatore come Lucas Leiva, magari accompagnato domani sera da Milinkovic Savic e Luis Alberto, anche se Cataldi appare una valida alternativa, anche a partita in corso. Come abbiamo accennato prima non si esclude uno spazio anche per Zaccagni domani contro il Milan: le maglie da titolari altrimenti dovrebbero andare sulle spalle di un acciaccato Immobile (che ha lasciato il ritiro della nazionale italiana anzitempo), affiancato a San Siro da Pedro e Felipe Anderson.

IL TABELLINO

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Kjaer, T Hernandez; Tonali, Kessie; Saelemaekers, B Diaz, R Leao; Ibrahimovic All. Pioli

LAZIO (4-3-3): Reina; Marusic, L Felipe, Acerbi, Hysaj; Milinkovic Savic, L Leiva, L Alberto; Pedro, Immobile, F Anderson All. Sarri



