Probabili formazioni Milan Lazio/ Diretta tv: Calhanoglu in mediana?

PROBABILI FORMAZIONI MILAN LAZIO: CHI GIOCHERÀ LA SUPER SFIDA?

Le probabili formazioni di Milan Lazio ci consentono di presentare la partita di Serie A attesa alle ore 20.45 di domani allo stadio Giuseppe Meazza di San Siro, una sfida che sarà il piatto forti di questo ultimo turno prima di Natale. Saranno naturalmente importanti anche le mosse dell’ex Stefano Pioli e del suo erede in biancoceleste Simone Inzaghi, che arrivano entrambi da una ottima domenica: il Milan ha vinto sul campo del Sassuolo dopo due pareggi consecutivi, difendendo così la vetta della classifica, mentre la Lazio si è rilanciata alla grande nella corsa almeno al quarto posto con una autorevole vittoria contro il Napoli all’Olimpico. Domani dunque si annuncia una partita da non perdere tra due squadre che stanno bene. Tutto questo premesso, andiamo allora senza indugio ad analizzare le notizie alla vigilia circa le probabili formazioni di Milan Lazio.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE MILAN LAZIO

Ricordiamo nel frattempo che Milan Lazio sarà visibile domani sera tramite la diretta streaming video che sarà garantita agli abbonati di Dazn, dal momento che quella di San Siro sarà una delle tre partite di questa giornata di Serie A trasmessa appunto sulla piattaforma digitale Dazn.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN LAZIO

LE SCELTE DI PIOLI

Nelle probabili formazioni di Milan Lazio, per Stefano Pioli ci sono in primo piano le difficoltà a centrocampo, dove la speranza è di avere a disposizione almeno Tonali, ma c’è la concreta possibilità di dover arretrare in mediana Calhanoglu al fianco di Krunic, il quale avrà a sua volta una preziosa occasione per mettersi in luce. Con l’arretramento di Calhanoglu, sarebbero abbastanza contati anche gli uomini dalla trequarti in su, dove agirebbero dunque Saelemaekers, Brahim Diaz e Hauge alle spalle di Rafael Leao, al quale sarà affidato il ruolo di prima punta, dato che Ibrahimovic è ancora infortunato e Rebic è alle prese con un problema al piede. Infine, sono ancora indisponibili pure Gabbia e Kjaer, di conseguenza in difesa avremo la coppia centrale Kalulu-Romagnoli davanti a Donnarumma, più i due terzini Calabria e Theo Hernandez.

LE MOSSE DI INZAGHI

Sul fronte capitolino, le probabili formazioni di Milan Lazio ci presentano un numero piuttosto elevato di assenti o comunque acciaccati, dunque pure per Simone Inzaghi alcune scelte saranno obbligate. Modulo 3-5-2 con l’ex Reina in porta; davanti a lui si spera di avere a disposizione Acerbi, ma i tre probabili titolari sono Luiz Felipe, Hoedt e Radu, con Patric prima alternativa. Nel folto centrocampo a cinque, ecco Lazzari a destra, poi Milinkovic-Savic, Escalante oppure Cataldi che si contendono la maglia da regista, Luis Alberto che appare senza dubbio favorito su Akpa Akpro, a meno che Inzaghi voglia un atteggiamento più coperto, infine Marusic titolare sulla corsia sinistra. Infine in attacco, con Correa acciaccato, è di conseguenza Caicedo il favorito per affiancare il bomber Immobile.

IL TABELLINO

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kalulu, Romagnoli, T. Hernandez; Krunic, Calhanoglu; Saelemaekers, Brahim Diaz, Hauge; Rafael Leao. Allenatore: Pioli.

LAZIO (3-5-2): Reina; Luiz Felipe, Hoedt, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Escalante, Luis Alberto, Marusic; Caicedo, Immobile. Allenatore: S. Inzaghi.



