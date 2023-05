Probabili formazioni Milan Lazio/ Diretta tv: Giroud e Leao tornano titolari

PROBABILI FORMAZIONI MILAN LAZIO: CHI GIOCA DOMANI?

Le probabili formazioni di Milan Lazio ci permettono di presentare la grande partita che domani pomeriggio si giocherà per la trentaquattresima giornata di Serie A allo stadio di San Siro. La posta in palio è altissima nella corsa verso il quarto posto, che per il Milan del grande ex Stefano Pioli si è fatta più difficile dopo il pareggio di mercoledì contro la Cremonese, un passo falso che ha confermato per l’ennesima volta come i rossoneri debbano essere sempre al top per fare bene, altrimenti possono andare in difficoltà contro chiunque.

Se la stagione del Milan è nobilitata dalla semifinale di Champions League in un contesto per il resto non esaltante, discorso opposto si può fare per la Lazio di Maurizio Sarri, che è uscita presto da tutte le Coppe ma è seconda in campionato e con la vittoria contro il Sassuolo nel turno infrasettimanale ha fatto un ulteriore passo avanti verso la qualificazione per la prossima Champions League, traguardo che sarebbe eccellente considerando che altre squadre erano sulla carta più attrezzate. Tutto questo premesso, ora andiamo a scoprire quali siano le notizie alla vigilia circa le probabili formazioni di Milan Lazio.

LE MOSSE DI PIOLI

Nelle probabili formazioni di Milan Lazio, per il grande ex Stefano Pioli resta il dubbio Tomori in difesa, perché l’inglese ha scontato la squalifica ma è acciaccato. Diciamo allora che dovrebbe essere Kjaer ad affiancare Kalulu davanti a Maignan, senza dimenticare l’ipotesi Thiaw. Nel modulo 4-2-3-1 dei rossoneri saranno invece naturalmente Calabria e Theo Hernandez i due terzini titolari. Il turnover non sta pagando in casa Milan, quindi per questa partita così importante tornano tutti i migliori: Tonali e Krunic nel cuore della mediana; sulla trequarti c’è il ballottaggio Messias-Saelemaekers a destra per completare la linea con Bennacer e naturalmente Rafael Leao alle spalle del centravanti Giroud.

LE SCELTE DI SARRI

Sul fronte biancoceleste delle probabili formazioni di Milan Lazio, mister Maurizio Sarri ritrova il grande ex Romagnoli, che rientra dopo aver scontato il turno di squalifica. Davanti a Provedel dovrebbe tornare titolare pure Hysaj, in una linea a quattro che dovrebbe vedere poi Casale come secondo centrale e Marusic a sinistra. In mezzo al campo Milinkovic-Savic torna dall’inizio dopo la panchina iniziale contro il Sassuolo e giocherà anche Luis Alberto. Il dubbio è legato a Cataldi, che non è al meglio, quindi indichiamo una possibile conferma per Marcos Antonio. Infine il tridente offensivo dovrebbe essere quello più classico con Felipe Anderson a destra, Immobile naturalmente come prima punta e Zaccagni ala sinistra.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN LAZIO: IL TABELLINO

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Kjaer, Theo Hernandez; Tonali, Krunic; Messias, Bennacer, Rafael Leao; Giroud. All. Pioli.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Hysaj, Casale, Romagnoli, Marusic; L. Alberto, M. Antonio, Milinkovic-Savic; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All. Sarri.











