Probabili formazioni Milan Lazio/ Diretta tv: Sarri conferma Immobile? (Coppa Italia)

PROBABILI FORMAZIONI MILAN LAZIO: CHI GIOCA A SAN SIRO?

Le probabili formazioni di Milan Lazio ci conducono a parlare del quarto di finale di Coppa Italia 2021-2022 che, alle ore 21:00 di mercoledì 9 febbraio, si gioca a San Siro: il Meazza ospita dunque la terza partita nel giro di cinque giorni, e sarà interessante valutare le condizioni del terreno di gioco visto che nel turno precedente di Coppa Italia c’erano già state polemiche in tal senso. Il Milan, galvanizzato dall’impresa nel derby, cerca conferme e l’avvicinamento a un titolo che non vince da 19 anni, un modo come un altro di rinverdire la corsa scudetto e sublimare un progetto che si sta facendo sempre più concreto.

Probabili formazioni Inter Roma/ Diretta tv, tanti titolari in campo! (Coppa Italia)

Dall’altra parte arriva una Lazio che sabato ha vinto nettamente a Firenze, confermando di potersi giocare la qualificazione diretta in Europa League e magari sognare anche il ritorno in Champions League, per quanto chiaramente questo obiettivo sia ancora abbastanza lontano. Intanto però si parla di Coppa Italia, e dunque stabiliamo quali potrebbero essere le scelte dei due allenatori per il quarto di finale: aspettando che arrivi mercoledì sera, prendiamoci un po’ di tempo per leggere in maniera approfondita quelle che sono le probabili formazioni di Milan Lazio.

Diretta/ Roma Lecce (risultato finale 3-1): la chiude Shomurodov!

DIRETTA MILAN LAZIO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA DI COPPA ITALIA

La diretta tv di Milan Lazio sarà su Canale 5: come ormai noto, in questa stagione è Mediaset a trasmettere tutte le partite di Coppa Italia e questo quarto di finale a San Siro non farà eccezione. Appuntamento dunque in chiaro per tutti, con la possibilità – in assenza di un televisore – di accedere senza costi aggiuntivi al servizio di diretta streaming video, che sarà infatti attivabile grazie alla stessa emittente che metterà a disposizione il sito o l’app ufficiali di Mediaset Play.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN LAZIO: LE SCELTE DEI MISTER

I DUBBI DI PIOLI

Un quarto di Coppa Italia è un impegno da onorare, e così in Milan Lazio il grande ex Stefano Pioli dovrebbe far giocare tanti titolari: Maignan dovrebbe essere confermato in porta, davanti a lui torna titolare Tomori (a seconda delle condizioni) con Alessio Romagnoli, poi sulle corsie dovremmo vedere Florenzi che agirà a destra con Theo Hernandez a sinistra, il francese giocherà anche perché squalificato per la prossima di campionato. A centrocampo, le opzioni sono due: l’arretramento di Kessié per giocare in coppia con Tonali (o Bennacer, a seconda di chi dei due Pioli sceglierà) oppure l’inserimento di Krunic in mediana, anche se a dirla tutta un’opzione non esclude necessariamente l’altra. Quel che sembra certo invece è che sulla trequarti rivedremo Brahim Diaz in posizione centrale, e che Junior Messias potrebbe sfilare a Saelemaekers la maglia di esterno destro; sull’altro versante conferma per Rafael Leao, davanti invece Giroud arriva dalla doppietta nel derby ma potrebbe riposare, lasciando spazio a un Rebic che ha giocato poco nelle ultime uscite del Milan.

Probabili formazioni Roma Lecce/ Quote, Sérgio Oliveira titolare anche in Coppa?

LE SCELTE DI SARRI

Per quanto riguarda Maurizio Sarri, il 4-3-3 resta il modulo di riferimento per Milan Lazio: anche qui poco turnover perché di suo il tecnico toscano non ne fa tantissimo. Sempre senza Acerbi, la Lazio schiererà Luiz Felipe e Stefan Radu al centro di una difesa idealmente comandata da Pepe Reina; sulle corsie laterali potremmo vedere Marusic da una parte e Hysaj dall’altra. A centrocampo, il ballottaggio è a tre: come sempre se la giocano Sergej Milinkovic-Savic, Luis Alberto e Basic, quest’ultimo potrebbe iniziare la partita in luogo di uno dei due titolarissimi (verosimilmente lo spagnolo), poi attenzione a Cataldi che insidia il posto da regista di Lucas Leiva, che comunque è decisamente favorito. Nel tridente offensivo, il testa a testa riguarda Felipe Anderson e Zaccagni per una maglia a sinistra: sull’altro versante dovrebbe esserci Pedro e Immobile partirebbe ancora titolare al centro dell’attacco, molte meno le possibilità di vedere da subito il nuovo arrivato Jovane Cabral, che sabato ha trascorso 90 minuti in panchina, e che potrebbe magari avere un cameo nel secondo tempo.

IL TABELLINO: ECCO LE PROBABILI FORMAZINI DI MILAN LAZIO

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Florenzi, Tomori, A. Romagnoli. T. Hernandez; Tonali, Kessié; Messias, Brahim Diaz, Rafael Leao; Rebic. Allenatore: Stefano Pioli

LAZIO (4-3-3): Reina; Marusic, Luiz Felipe, S. Radu, Hysaj; S. Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Basic; Pedro, Immobile, Zaccagni. Allenatore: Maurizio Sarri



© RIPRODUZIONE RISERVATA