Probabili formazioni Milan Lazio/ Diretta tv: tornano Giroud e Leao (Serie A, 29 settembre 2023)

PROBABILI FORMAZIONI MILAN LAZIO: CHI GIOCA A SAN SIRO?

Con le probabili formazioni di Milan Lazio studiamo le scelte dei due allenatori nella partita che si gioca alle ore 18:00 di sabato 30 settembre: a San Siro va in scena la 7^ giornata di Serie A 2023-2024, e si affrontano due squadre che daranno vita a un match classico. Il Milan è reduce dalla vittoria di Cagliari, arrivata in rimonta: con il 3-1 alla Sardegna Arena i rossoneri, approfittando dello scivolone dell’Inter, sono tornati al comando della classifica e ora possono anche sperare di allungare, una vittoria contro la Lazio sarebbe importante anche per alzare ancor più il morale del gruppo.

Anche la Lazio si è ripresa: grazie al 2-0 sul Torino ha vinto la sua seconda partita in campionato, sono ancora poche ma intanto i biancocelesti hanno abbandonato le zone basse della classifica e dato un bel segnale contro una squadra sempre tosta da affrontare. Adesso aspettiamo che arrivi sabato pomeriggio per scoprire come andranno le cose al Giuseppe Meazza; nel frattempo possiamo provare a fare qualche rapida incursione attraverso le scelte dei due allenatori, prendendo del tempo per leggere le probabili formazioni di Milan Lazio.

DIRETTA MILAN LAZIO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Milan Lazio non sarà disponibile sui canali tradizionali della nostra televisione: questa infatti non è tra le partite che per la 7^ giornata di campionato vengono fornite agli abbonati del satellite, di conseguenza l’unico appuntamento è quello sulla piattaforma DAZN, che ha i diritti per trasmettere tutti i match della Serie A. La visione, riservata ai clienti del servizio, sarà in diretta streaming video: bisognerà infatti attivare il proprio abbonamento utilizzando apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN LAZIO

LE SCELTE DI PIOLI

Stefano Pioli, grande ex della partita, dovrebbe tornare a schierare i suoi titolari che sono partiti dalla panchina mercoledì. In difesa è sempre vivo il ballottaggio tra Kjaer e Thiaw per affiancare Tomori, questa volta potrebbe toccare al danese mentre saranno confermati Florenzi e Theo Hernandez sugli esterni. In porta Maignan sembra recuperato e, salvo la prudenza in vista della Champions League, dovrebbe essere lui a giocare titolare; in mezzo, in assenza di Krunic, il testa a testa è tra Adli e Musah e questa volta lo statunitense dovrebbe avere la meglio, dunque Reijnders si piazzerebbe al centro della linea con Loftus-Cheek sull’altra mezzala. Nel tridente offensivo si rivedono Giroud e Rafael Leao, anche se Okafor ha segnato nella sua prima da titolare e ha guadagnato certamente dei punti; a completare il reparto offensivo del Milan sarà ancora Pulisic, che giocherà sulla destra.

LE MOSSE DI SARRI

Cambia anche Maurizio Sarri rispetto al turno infrasettimanale: in Milan Lazio il tecnico biancoceleste dovrebbe riproporre Cataldi come playmaker basso, mentre insieme all’intoccabile Luis Alberto si ripropone la staffetta tra Kamada e Guendonzi. La sensazione è che il giapponese sia favorito, ma siamo davvero ai dettagli; per il resto, c’è una possibilità che Patric prenda il posto di Alessio Romagnoli al centro della difesa – con Casale – ma l’ex capitano del Milan dovrebbe comunque essere in vantaggio; Provedel sarà naturalmente il portiere anche domani pomeriggio, mentre sulle corsie laterali di difesa dovrebbero correre Marusic a destra e Luca Pellegrini a sinistra. A rimanere invariato sarà il tridente offensivo: dalla panchina della Lazio scalpita Pedro, ma per gli esterni Sarri preferisce sempre Felipe Anderson e Zaccagni (che ha anche segnato contro il Torino) e dunque ancora una volta dovrebbero essere loro a formare la linea d’attacco con il centravanti Immobile.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN LAZIO: IL TABELLINO

MILAN (4-3-3): Maignan; Florenzi, Kjaer, Tomori, T. Hernandez; Loftus-Cheek, Reijnders, Musah; Pulisic, Giroud, Rafael Leao. Allenatore: Stefano Pioli

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Casale, A. Romagnoli, Lu. Pellegrini; Kamada, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. Allenatore: Maurizio Sarri











