Probabili formazioni Milan Lazio, quote e ultime notizie su moduli e titolari allo stadio di San Siro in Serie A, oggi sabato 29 novembre 2025

PROBABILI FORMAZIONI MILAN LAZIO: CHE DUELLO ALLEGRI VS SARRI

Partita di cartello e ad attirare la nostra attenzione ci saranno in maniera speciale i due allenatori, perché il confronto fra Max Allegri e Maurizio Sarri illuminerà la serata di Serie A allo stadio Giuseppe Meazza oggi, sabato 29 novembre 2025: massima curiosità quindi per le probabili formazioni Milan Lazio.

In casa rossonera l’umore è altissimo dopo la vittoria nel derby, pur con la consapevolezza che per puntare davvero allo scudetto potrebbe servire un ulteriore passo avanti in termini di qualità di gioco, senza affidarsi sempre a Maignan come MVP, anche se naturalmente avere sempre il francese a livelli top sarebbe uno splendido bonus per il Milan.

Vittoria meno scintillante a livello mediatico ma comunque importante è stata invece quella della Lazio contro il Lecce, anche perché per i biancocelesti è stata la terza nelle ultime cinque giornate, quindi forse sta cominciando un processo di crescita, sebbene certamente più lento di quanto ci si potesse attendere e di quanto sperasse lo stesso Sarri.

Entrambi hanno avuto la settimana libera da impegni europei, un dispiacere ma anche un vantaggio da non sottovalutare: da questo punto di vista i due toscani Allegri e Sarri partono in parità, siamo decisamente curiosi di scoprire che cosa si potrebbero inventare nelle probabili formazioni Milan Lazio…

PRONOSTICO E QUOTE

L’impresa si annuncia difficile per Sarri almeno secondo le quote Snai per il pronostico su Milan Lazio, dal momento che il segno 2 è indicato a 5,50 contro il valore di 1,60 per una vittoria del Milan. Infine, a livello intermedio troveremo il pareggio a 4,00.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN LAZIO

TUTTO CHIARO PER ALLEGRI?

Ci sono ancora un paio di maglie da assegnare con assoluta certezza, ma tutto sembra abbastanza ben definito per Max Allegri nelle probabili formazioni Milan Lazio. Il modulo è il 3-5-2 rivedibile in 3-5-1-1 a causa del risentimento muscolare per Pulisic, sono certi del posto Maignan ma anche Tomori, Gabbia e Pavlovic nella difesa a tre; quasi tutto definito anche a centrocampo, con Saelemaekers a destra, il terzetto con Fofana, Modric e Rabiot in mezzo, a sinistra infine Bartesaghi è favorito su Estupinan; in avanti si rimescolano invece le carte, sono Loftus-Cheek e Nkunku ad ambire al posto lasciato vacante da Pulisic al fianco di Leao.

UN FORTE DUBBIO PER SARRI

Quasi tutto chiaro per Maurizio Sarri nelle probabili formazioni Milan Lazio, diciamo per dieci undicesimi, però Pellegrini e Tavares sono in serrato ballottaggio per la maglia da terzino sinistro a completare la difesa a quattro davanti a Provedel con Marusic, Gila e l’ex Romagnoli. Il modulo è il 4-3-3 e dal centrocampo in su tutto sembra essere definito per i biancocelesti, a cominciare da Guendouzi e Basic ai fianchi di Vecino (anche perché Cataldi è assente), mentre in attacco ci aspettiamo Isaksen e Zaccagni affianchi della prima punta Dia, anche perché pure qui bisogna fare i conti con chi non sta bene.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN LAZIO: IL TABELLINO

MILAN (3-5-1-1): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Loftus-Cheek; Leao. All. Allegri.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Vecino, Basic; Isaksen, Dia, Zaccagni. All. Sarri.