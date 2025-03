PROBABILI FORMAZIONI MILAN LAZIO: LE MOSSE PER UN MATCH FONDAMENTALE

Con le probabili formazioni Milan Lazio non si scherza: per i rossoneri è forse già l’ultima chance per restare in corsa per il quarto posto in Serie A e quindi per la qualificazione alla prossima edizione della Champions League, che in questo momento sembra un miraggio per i rossoneri di Sergio Conceicao. Il momento è pessimo: dopo l’eliminazione col Feyenoord, il Milan ha perso a Torino e poi anche nel recupero contro il Bologna, per cui addirittura sarebbe ottavo, una posizione che va migliorata ad ogni costo per evitare quello che sarebbe un disastro sia sportivo sia finanziario.

Formazioni Roma Como/ Quote: dubbio su Dovbyk, Fabregas pensa a Cutrone (Serie A, 27 febbraio 2025)

La Lazio di Marco Baroni invece è quinta e quindi ha molte più speranze di ottenere l’ambito traguardo Champions, però anche i biancocelesti arrivano da giorni non esaltanti, con il pareggio a Venezia seguito poi dalla sconfitta contro l’Inter proprio a San Siro che ha escluso la Lazio dalla Coppa Italia. Il momento però è sicuramente migliore, anche dal punto di vista psicologico, per cui i capitolini potrebbero avere l’occasione per “fare fuori” una rivale. Allora basta esitazioni, scopriamo tutto ciò che possiamo sapere sulle probabili formazioni Milan Lazio.

DIRETTA/ Napoli Inter (risultato finale 1-1): pareggia Billing! (Serie A, 1 marzo 2025)

COSA DICONO PRONOSTICO E QUOTE?

Rossoneri comunque favoriti ma di poco nel pronostico Snai su Milan Lazio: il segno 1 è quotato a 2,00, mentre il pareggio (3,55) e la vittoria esterna della Lazio (3,45) sono ipotesi potenzialmente quasi identiche fra loro.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN LAZIO

CONCEICAO CAMBIA POCO?

Nonostante i pessimi risultati recenti e l’impegno di giovedì sera, Sergio Conceicao dovrebbe cambiare poco nelle probabili formazioni Milan Lazio, sempre con il modulo 4-2-3-1. Spicca il possibile ritorno da titolare di Pulisic sulla trequarti, affiancando i portoghesi Joao Felix e Leao alle spalle del centravanti Gimenez. Questo significa che Musah per trovare posto dovrebbe arretrare al fianco di Reijnders, posizione che tuttavia è ambita anche da Fofana. Altro ballottaggio in difesa tra Thiaw e Tomori per affiancare Pavlovic nella coppia centrale davanti a Maignan, con Jimenez e Theo Hernandez che saranno invece i due terzini dei rossoneri.

DIRETTA/ Atalanta Venezia (risultato finale 0-0): la Dea inciampa! (Serie A 1 marzo 2025)

QUALE ATTACCO PER BARONI?

Tatticamente dovrebbe essere una sfida a specchio: 4-2-3-1 anche per Marco Baroni nelle probabili formazioni Milan Lazio, con l’attacco al centro dell’attenzione in assenza di Castellanos. La prima punta potrebbe essere Dia o Noslin, con l’ex Salernitana che però potrebbe anche arretrare sulla trequarti, dove però c’è anche la candidatura di Pedro. Le certezze dovrebbero essere le ali, Isaksen a destra e Zaccagni a sinistra. In mediana idee chiare grazie a Guendouzi e Rovella, mentre davanti al portiere Provedel a destra Marusic, Nuno Tavares dall’altra parte, con Gila e Romagnoli centrali anche se proprio il grande ex è in dubbio, con Gigot in pre-allarme.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN LAZIO: IL TABELLINO

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Jimenez, Thiaw, Pavlovic, Hernandez; Musah, Reijnders; Pulisic, Joao Felix, Leao; Gimenez. All. Conceicao.

LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Pedro, Zaccagni; Dia. All. Baroni.