Probabili formazioni Milan Lazio/ Quote: riecco Ibrahimovic e Kessiè

PROBABILI FORMAZIONI MILAN LAZIO: CHI GIOCA STASERA?

Piatto forte della domenica di Serie A, le probabili formazioni di Milan Lazio ci accompagneranno verso la partita che è in programma a San Siro oggi alle ore 18.00 e che sarà caratterizzata anche da un intrigante duello tra due allenatori di grande livello quali Stefano Pioli e Maurizio Sarri. Fin qui è andato tutto bene per entrambi, le due formazioni infatti sono appaiate al comando della classifica a punteggio pieno dopo le prime due giornate, ma questo sarà il primo bivio chiamato a dare risposte significative su Milan e Lazio.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA SASSUOLO/ Diretta tv: Mourinho ha ancora dubbi davanti

Prima della sosta erano arrivate due nette e facili risposte, per il Milan contro il Cagliari sempre al Meazza, per la Lazio invece di goleada all’Olimpico contro lo Spezia. Oggi il livello della sfida si farà più intrigante, allora non perdiamo altro tempo e andiamo subito a scoprire quali sono le ultime notizie circa le probabili formazioni di Milan Lazio.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN LAZIO/ Diretta tv: quanto spazio per Ibrahimovic?

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo adesso uno sguardo al pronostico su Milan Lazio in base alle quote offerte dall’agenzia Snai. Favoriti i padroni di casa, il segno 1 è quotato a 2,30 mentre poi si sale a quota 3,40 in caso di pareggio (segno X), da notare invece che il segno 2 che indica naturalmente un successo della Lazio varrebbe 3,10 volte la posta in palio.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN LAZIO

LE MOSSE DI PIOLI

Nelle probabili formazioni di Milan Lazio, ci sono molti spunti interessanti per mister Stefano Pioli, che dovrebbe confermare il solito 4-2-3-1 con i grandi ritorni di Ibrahimovic e Kessiè, anche se per entrambi bisogna pensare anche alla Champions League e di conseguenza non è scontato che siano titolari già oggi. Di certo vedremo Maignan in porta e sembra certa anche la linea difensiva a quattro con Calabria, Tomori, Kjaer e Theo Hernandez da destra a sinistra davanti al francese.

PROBABILI FORMAZIONI SAMPDORIA INTER/ Diretta tv: Sensi favorito su Lautaro?

Nella coppia in mediana ecco Tonali e forse Kessiè, per il quale però è vivissimo il ballottaggio con Bennacer. Procedendo verso l’attacco, dove è assente Giroud che ha contratto il Coronavirus, ecco che Saelemaekers e Florenzi si contendono il posto da ala destra, mentre in mezzo sembra certo Brahim Diaz come trequartista centrale ed infine Rebic potrebbe essere l’alternativa sia a Rafael Leao come ala sinistra sia a Ibrahimovic come trequartista.

LE SCELTE DI SARRI

Modulo 4-3-3 sul fronte biancoceleste, questa è la certezza di Maurizio Sarri per le probabili formazioni di Milan Lazio. In porta l’ex Reina; davanti a lui la difesa a quattro con Marusic a destra, uno tra Luiz Felipe e Patric al fianco di Acerbi, infine Hysaj a sinistra; non dovrebbero poi esserci dubbi su un terzetto di centrocampo di lusso, senza dubbio punto di forza della Lazio grazie a Milinkovic Savic, Lucas Leiva e Luis Alberto che sono attesi titolari a San Siro.

In attacco c’è naturalmente curiosità per l’ex romanista Pedro, che ha cambiato sponda del Tevere ed è atteso titolare al fianco di Immobile e Felipe Anderson. Un minimo di cautela resta per Ciro dopo il recente lieve affaticamento muscolare, nel caso è pronto Muriqi che agirebbe da prima punta al posto di Immobile.

IL TABELLINO

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Kjaer, T. Hernandez; Tonali, Kessiè; Saelemaekers, B. Diaz, R. Leao; Ibrahimovic. All. Pioli.

LAZIO (4-3-3): Reina; Marusic, L. Felipe, Acerbi, Hysaj; Milinkovic Savic, L. Leiva, L. Alberto; Pedro, Immobile, F. Anderson. All. Sarri.

© RIPRODUZIONE RISERVATA