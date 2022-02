Probabili formazioni Milan Lazio/ Quote: spazio ai titolari (Coppa Italia)

PROBABILI FORMAZIONI MILAN LAZIO: CHI GIOCA OGGI?

Le probabili formazioni di Milan Lazio ci accompagnano verso la partita che allo stadio Giuseppe Meazza di San Siro stasera si giocherà per i quarti di finale della Coppa Italia 2021-2022 in gara secca. C’è quindi il fascino della partita nella quale tutto si decide in una sera: il Milan di Stefano Pioli parte sulla carta favorito, ma la Lazio di Maurizio Sarri nella partita secca potrebbe naturalmente fare il colpo, si annuncia una partita da seguire con la massima attenzione.

Il Milan ha naturalmente fatto il colpo sabato in campionato vincendo il derby, partita nella quale i rossoneri hanno a lungo sofferto ma infine hanno firmato il ribaltone con la doppietta di Giroud nel giro di quattro minuti, riaprendo il discorso scudetto. La Lazio invece sabato sera ha colto una perentoria vittoria per 0-3 sul campo della Fiorentina e in Coppa Italia ha la possibilità probabilmente più interessante di lottare per la conquista di un titolo. Andiamo allora a scoprire tutte le ultime notizie sulle probabili formazioni di Milan Lazio.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo nel frattempo uno sguardo al pronostico su Milan Lazio in base alle quote dell’agenzia Snai. I padroni di casa sono favoriti e il segno 1 è quotato a 1,83, mentre poi si sale a quota 3,85 in caso di pareggio (naturalmente segno X) e fino a 3,90 volte la posta in palio sul segno 2 in caso di vittoria della Lazio.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN LAZIO: LE SCELTE DEI MISTER!

LE MOSSE DI PIOLI

Per Stefano Pioli nelle probabili formazioni di Milan Lazio il turnover non dovrebbe essere consistente, perché l’obiettivo fa gola e i rossoneri non hanno più le Coppe europee. Disegniamo il modulo 4-2-3-1 con Maignan in porta; difesa a quattro con Calabria a destra, al centro il recuperato Tomori potrebbe affiancare Romagnoli mentre a sinistra ci sarà senza dubbio Theo Hernandez, che in campionato sarà infatti squalificato dopo l’espulsione nel finale del derby.

A centrocampo vedremo se ci sarà la coppia titolare Tonali-Kessie, sarebbe un segnale chiarissimo del valore della Coppa Italia per il Milan; infine nel reparto offensivo c’è un ballottaggio Saelemaekers- Messias per affiancare a destra Brahim Diaz e Rafael Leao sulla linea dei trequartisti alle spalle del centravanti Giroud, reduce dalla splendida doppietta nel derby.

LE SCELTE DI SARRI

Per Maurizio Sarri, disegniamo invece il modulo 4-3-3 nelle probabili formazioni di Milan Lazio: i biancocelesti sono ancora in Europa League, ma la Coppa Italia è una strada intrigante se si vuole puntare a vincere qualcosa. L’ex Reina sarà tra i pali; Marusic è favorito su Lazzari per completare a destra la difesa a quattro con Luiz Felipe e Radu centrali e Hysaj a sinistra.

A centrocampo ci potrebbe invece essere il terzetto formato da Milinkovic-Savic, Cataldi e Basic; infine nel tridente d’attacco potremmo vedere Pedro a destra, Immobile centravanti e uno tra Felipe Anderson e Zaccagni, che sono in ballottaggio a sinistra.

IL TABELLINO: LE PROBABILI FORMAZIONI MILAN LAZIO

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Romagnoli, T. Hernandez; Tonali, Kessie; Saelemaekers, B. Diaz, R. Leao; Giroud. All. Pioli.

LAZIO (4-3-3): Reina; Marusic, Luiz Felipe, Radu, Hysaj; Milinkovic-Savic, Cataldi, Basic; Pedro, Immobile, Felipe Anderson. All. Sarri.



