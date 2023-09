PROBABILI FORMAZIONI MILAN LAZIO/ Quote: anche Krunic assente (Serie A 7^ giornata, 30 settembre 2023)

PROBABILI FORMAZIONI MILAN LAZIO: GLI ASSENTI

Qual è la situazione nelle infermerie delle due squadre per le probabili formazioni di Milan Lazio? I padroni di casa rossoneri del grande ex di turno Stefano Pioli devono purtroppo fare i conti con ben tre infortunati di spicco verso il big-match di oggi a San Siro, oltre agli acciacchi di Calabria: sono infatti fuori causa Kalulu per una piccola lesione al muscolo retto femorale della coscia sinistra, Bennacer che da maggio è ai box per la lesione post-traumatica della cartilagine del condilo femorale laterale del ginocchio destro e ne avrà ancora per un paio di mesi, infine anche Krunic per una lesione del bicipite femorale destro che lo terrà fuori fino alla sosta di ottobre.

La situazione dovrebbe essere da questo punto di vista migliore per gli ospiti della Lazio e quindi per il loro allenatore Maurizio Sarri, che nei giorni scorsi aveva dovuto gestire gli acciacchi di Patric Zaccagni, ma per il quale adesso l’unica preoccupazione potrebbe essere la frattura composta delle ossa nasali per il grande ex Romagnoli. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

CHI GIOCA A SAN SIRO?

Leggiamo le probabili formazioni di Milan Lazio per presentare le scelte dei due allenatori Stefano Pioli e Maurizio Sarri per la partita di cartello in programma oggi a San Siro per la settima giornata di Serie A 2023-2024. Il Milan è reduce dalla vittoria di Cagliari, arrivata in rimonta e schierando molte riserve, grazie alla quale per di più i rossoneri sono tornati al comando della classifica affiancando i cugini dell’Inter. Oggi quindi si proporrà una sorta di duello meneghino a distanza, nel quale almeno per qualche ora il Milan potrebbe essere capolista solitaria, naturalmente Lazio permettendo.

Dall’altra parte, dobbiamo però segnalare che la formazione biancoceleste si è ripresa: la Lazio arriva infatti dal successo per 2-0 sul Torino, che è stata la sua seconda vittoria in campionato, la classifica ovviamente non è ancora quella desiderata ma intanto i biancocelesti hanno abbandonato le zone basse e dato un segnale di ripresa, che naturalmente oggi andrebbe confermato nel big-match del Meazza, magari sperando di bissare l’impresa già compiuta a Napoli. Tutto questo premesso, adesso possiamo naturalmente scoprire quali siano le ultime notizie circa le probabili formazioni di Milan Lazio.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo nel frattempo uno sguardo anche al pronostico su Milan Lazio in base alle quote dell’agenzia di scommesse Snai, che ritiene favoriti per la vittoria i padroni di casa rossoneri: il segno 1 è infatti quotato a 1,75 per il successo casalingo del Milan, mentre in caso di vittoria esterna della Lazio la quotazione per il segno 2 è pari a 4,75. L’ipotesi del pareggio si colloca infine a un livello intermedio, infatti il segno X è proposto a quota 3,65.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN LAZIO

LE SCELTE DI PIOLI

Stefano Pioli dovrebbe tornare a schierare nelle probabili formazioni di Milan Lazio i titolari che sono partiti dalla panchina mercoledì. In difesa è sempre vivo il ballottaggio Kjaer-Thiaw per affiancare Tomori, questa volta potrebbe toccare al danese, mentre saranno confermati Florenzi e Theo Hernandez sugli esterni; in porta Maignan sembra recuperato e dovrebbe giocare, salvo scrupoli di prudenza. A centrocampo, in assenza di Krunic il testa a testa è tra Adli e Musah e questa volta lo statunitense dovrebbe avere la meglio, con Reijnders al centro della mediana con Loftus-Cheek altra mezzala. Nel tridente offensivo si rivedono Giroud centravanti e Rafael Leao ala sinistra, a completare il reparto offensivo del Milan sarà ancora Pulisic a destra.

LE MOSSE DI SARRI

Cambia anche Maurizio Sarri rispetto al turno infrasettimanale: le probabili formazioni di Milan Lazio ci dicono che il tecnico biancoceleste dovrebbe riproporre Cataldi come playmaker, ecco poi l’intoccabile Luis Alberto e attenzione al ballottaggio Kamada-Guendonzi, con il giapponese forse favorito. In difesa, c’è una possibilità che Patric prenda il posto di Romagnoli al centro con Casale, ma l’ex capitano del Milan dovrebbe comunque essere favorito; Provedel sarà naturalmente il portiere, mentre i due terzini dovrebbero essere Marusic a destra e Pellegrini a sinistra. Infine, non cambierà il tridente offensivo: scalpita Pedro, ma come esterni Sarri preferisce sempre Felipe Anderson e Zaccagni, favoriti per affiancare il centravanti Immobile.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN LAZIO: IL TABELLINO

MILAN (4-3-3): Maignan; Florenzi, Kjaer, Tomori, T. Hernandez; Loftus-Cheek, Reijnders, Musah; Pulisic, Giroud, Rafael Leao. All. Pioli.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Casale, Romagnoli, Pellegrini; Kamada, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All. Sarri.











