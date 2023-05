Probabili formazioni Milan Lazio/ Quote: tutti i titolari per Pioli e Sarri

PROBABILI FORMAZIONI MILAN LAZIO: CHI SCENDE IN CAMPO?

Con le probabili formazioni di Milan Lazio ci avviciniamo ancora di più alla grande partita di oggi pomeriggio allo stadio Giuseppe Meazza di San Siro per la trentaquattresima giornata di Serie A. La posta in palio è altissima nella corsa verso il quarto posto, obiettivo che è sempre più vicino per la Lazio di Maurizio Sarri, che ha consolidato la sua splendida seconda posizione nella classifica del campionato con la vittoria contro il Sassuolo nel turno infrasettimanale e sfrutta anche il fatto di poter pensare solo alla Serie A.

Probabili formazioni Roma Inter/ Quote: emergenza continua per Mourinho

Il Milan del grande ex Stefano Pioli ha invece naturalmente un grande sogno europeo, ma deve stare molto attento perché sarebbe fuori dalle prime quattro dopo il pareggio di mercoledì contro la Cremonese, un passo falso che ha confermato per l’ennesima volta come i rossoneri vadano in difficoltà contro chiunque quando non sono nella loro formazione ideale. Una pecca piuttosto grave per chi indossa sul petto uno scudetto che di fatto non ha mai provato a difendere, però almeno entrare fra le quattro sarebbe decisivo. Tutto questo premesso, ora andiamo a scoprire tutte le ultime notizie circa le probabili formazioni di Milan Lazio.

Probabili formazioni Serie A/ Dubbi e scelte degli allenatori, 34^ giornata

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo nel frattempo uno sguardo anche al pronostico su Milan Lazio, in base alle quote dell’agenzia Snai. Potrebbero partire favoriti i padroni di casa rossoneri, infatti il segno 1 per la vittoria del Milan è quotato a 1,90, mentre poi si sale a 3,40 sul segno X naturalmente in caso di pareggio e fino a 4,00 volte la posta in palio sul segno 2 qualora vincesse la Lazio.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN LAZIO

LE MOSSE DI PIOLI

Nelle probabili formazioni di Milan Lazio, per il grande ex Stefano Pioli resta il dubbio Tomori in difesa, perché l’inglese ha scontato la squalifica ma è acciaccato. Diciamo allora che dovrebbe essere Kjaer ad affiancare Kalulu davanti a Maignan, senza dimenticare l’ipotesi Thiaw. Nel modulo 4-2-3-1 dei rossoneri saranno invece naturalmente Calabria e Theo Hernandez i due terzini titolari. Il turnover non sta pagando in casa Milan, quindi per questa partita così importante tornano tutti i migliori: Tonali e Krunic nel cuore della mediana; sulla trequarti c’è il ballottaggio Messias-Saelemaekers a destra per completare la linea con Bennacer e naturalmente Rafael Leao alle spalle del centravanti Giroud.

Probabili formazioni Milan Lazio/ Diretta tv: solo titolari nei due attacchi!

LE SCELTE DI SARRI

Sul fronte biancoceleste delle probabili formazioni di Milan Lazio, mister Maurizio Sarri ritrova il grande ex Romagnoli, che rientra dopo aver scontato il turno di squalifica. Davanti a Provedel dovrebbe tornare titolare pure Hysaj, in una linea a quattro che dovrebbe vedere poi Casale come secondo centrale e Marusic a sinistra. In mezzo al campo Milinkovic-Savic torna dall’inizio dopo la panchina iniziale contro il Sassuolo e giocherà anche Luis Alberto. Il dubbio è legato a Cataldi, che non è al meglio, quindi indichiamo una possibile conferma per Marcos Antonio. Infine il tridente offensivo dovrebbe essere quello più classico con Felipe Anderson a destra, Immobile naturalmente come prima punta e Zaccagni ala sinistra.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN LAZIO: IL TABELLINO

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Kjaer, Theo Hernandez; Tonali, Krunic; Messias, Bennacer, Rafael Leao; Giroud. All. Pioli.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Hysaj, Casale, Romagnoli, Marusic; L. Alberto, M. Antonio, Milinkovic-Savic; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All. Sarri.











© RIPRODUZIONE RISERVATA