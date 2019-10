Probabili formazioni Milan Lecce/ Diretta tv: Calhanoglu verso la panchina (Serie A)

Ciliegina sulla torta della ottava giornata di Serie A sarà la sfida tra Milan e Lecce, prevista alle ore 20.45 a San Siro di domani, domenica 20 ottobre, di cui ora esamineremo le probabili formazioni. La sfida infatti sarà anche la prima di Stefano Pioli come allenatore dei rossoneri: quali saranno le sue mosse per le probabili formazioni di Milan Lecce? Il tecnico ex Fiorentina per questo suo esordio speciale a San Siro però non dovrebbe, almeno per il momento, fare grandi stravolgimenti almeno dal punto di vista tattico, per lo schieramento del diavolo: pure però dovrà fare attenzione in questo turno di campionato alle assenze annunciate per squalifica di Castillejo e Calabria. Pioli come il Milan sanno bene poi bene. di non poter sottovalutare l’avversario, che pure si presenta in grande forma all’appuntamento. Andiamo a vedere quali quali saranno le scelte degli allenatori per le probabili formazioni di Milan e Lecce.

LE PROBABILI FORMAZIONI MILAN LECCE

LE MOSSE DI PIOLI

Come detto prima domani sarà la prima di Pioli come allenatore dei rossoneri e per le probabili formazioni di Milan Lecce, il volto nuovo della panchina dovrebbe, almeno per il momento, rimanere abbastanza nei binari già tracciati dal suo predecessore Giampaolo, in attesa di conoscere meglio i suoi giocatori. Sarò dunque spazio domani a San Siro per il classico 4-3-3 ove tra i pali vedremo ovviamente Gigio Donnrumma, di ritorno da un’ottima sosta con la nazionale di Mancini. Per la difesa ecco che però non ci sarà Calabria: ecco spazio per Conti dal primo minuto assieme ai soliti Romagnoli e Musacchio, con Theo Hernandez che pare aver ormai soppiantato Ricardo Rodriguez. In mediana nessuna grande novità se non la probabile esclusione di Calhanoglu in favore di Paquetà (nome poi forte del mercato in settimana), al fianco di Biglia e Kessie. Maglie consegnate in attacco poi per il diavolo con Suso, Piatek e Leao.

LE SCELTE DI LIVERANI

Non vi sono di certo grandi novità nemmeno nello spogliatoio di Fabio Liverani: il tecnico per la sfida di domani ha praticamente l’intera rosa a disposizione e di certo punterà solo sugli uomini più in forma per questo big match. Seguendo quindi il 4-3-1-2 già visto in stagione (come nel match con la Roma della sesta giornata) ecco che domani a San Siro sarà Gabriel a guardia dei pali, mentre per la difesa non mancheranno i centrali Rossettini e Lucioni, come gli esterni Rispoli e Calderoni (benché Dell’Orco scalpiti in panchina). Per la mediana a tre invece i primi nomi che spiccano solo quelli di Majer, Imbula e Tabanelli, e sarà Mancosu il titolare sulla trequarti per la formazione giallorossa. Spazio dunque in attacco a Falco e Babacar, mentre dovrebbe rimanere in panchina l’ex Lapadula, che in settimana si è allenato a parte.

IL TABELLINO

MILAN (4-3-3): 99 Donnarumma; 12 Conti, 22 Musacchio, 13 Romagnoli, 19 T Hernandez; 79 Kessie, 20 Biglia, 39 Paquetà; 8 Suso, 9 Piatek, 17 Leao All. Pioli

LECCE (4-3-1-2): 21 Gabriel; 29 Rispoli, 13 Rossettini, 5 Lucioni, 27 Calderoni; 37 Majer, 85 Imbula, 23 Tabanelli; 8 Mancosu; 10 Falco, 30 Babacar All. Liverani



