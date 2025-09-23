Probabili formazioni Milan Lecce, quote e ultime notizie su moduli e titolari a San Siro in Coppa Italia, oggi martedì 23 settembre 2025

PROBABILI FORMAZIONI MILAN LECCE: QUANTO TURNOVER IN COPPA ITALIA?

Torna la Coppa Italia con i sedicesimi di finale e quindi eccoci all’appuntamento con le probabili formazioni Milan Lecce, con i rossoneri di Max Allegri che sono naturalmente la big più attesa in questo turno. Il morale in casa Milan è alto dopo il successo per 0-3 a Udine e allora anche la Coppa Italia potrebbe diventare intrigante per chi non avrà appuntamenti europei in stagione.

Insomma, ci sarà turnover ma nemmeno troppo, almeno sulla carta, perché per il Milan la Coppa Italia potrebbe diventare un obiettivo interessante, considerando che gli impegni lungo la stagione saranno molti meno rispetto alle rivali – sognando ovviamente anche un titolo ancora più prestigioso.

Ecco allora che forse potrebbe essere Eusebio Di Francesco a dover fare qualche calcolo in più. Il suo Lecce è partito male in campionato, compresa una sconfitta proprio contro il Milan a fine agosto e soprattutto il ko di venerdì scorso in casa contro il Cagliari, per una situazione che è già delicata in classifica.

Stati d’animo molto diversi, che andranno certamente tenuti in debita considerazione anche presentando le possibili mosse dei due allenatori verso le probabili formazioni Milan Lecce, con i moduli e i titolari che saranno fra pochissimo al centro della nostra consueta analisi.

PRONOSTICO E QUOTE

Pochi dubbi nel pronostico su Milan Lecce secondo le quote Snai: il segno 1 è proposto a 1,25, con il pareggio si arriverebbe a 5,75 e il segno 2 varrebbe ben 10 volte la posta in palio.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN LECCE

TORNA MAIGNAN PER ALLEGRI

Il ritorno di Maignan in porta è sicuramente la notizia principale per Max Allegri nelle probabili formazioni Milan Lecce, per il resto potrebbe esserci un po’ di turnover, ma nemmeno troppo. Ipotizziamo il modulo 3-5-2 con Tomori, Gabbia e una chance che potrebbe andare a De Winter davanti al portiere francese; a destra potrebbe giocare ancora Saelemaekers, mentre in mezzo al campo potrebbe tornare Loftus-Cheek con Fofana e Ricci (potrebbe di conseguenza andare in panchina Rabiot), infine a sinistra diamo spazio a Bartesaghi; quanto al tandem d’attacco del Milan, potrebbe essere un’occasione preziosa sia per Gimenez, sia per Nkunku.

TURNOVER PER DI FRANCESCO

Il turnover potrebbe essere più ampio per Eusebio Di Francesco nelle probabili formazioni Milan Lecce. Mantenendo il modulo 4-3-3, potrebbero essere confermati il portiere Falcone e i difensori centrali Tiago Gabriel e Gaspar, affiancati però da Veiga e Ndaba come terzini. Da centrocampo in su potrebbe invece cambiare tutto, proviamo a indicare il terzetto con Kaba, Berisha e Kovac in mediana, mentre il tridente offensivo potrebbe essere composto da Banda, il grande ex Camarda e N’Dri.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN LECCE: IL TABELLINO

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, De Winter; Saelemaekers, Fofana, Ricci, Loftus-Cheek, Bartesaghi; Gimenez, Nkunku. All. Allegri.

LECCE (4-3-3): Falcone; Veiga, Tiago Gabriel, Gaspar, Ndaba; Kaba, Berisha, Kovac; Banda, Camarda, N’Dri. All. Di Francesco.