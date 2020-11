Probabili formazioni Milan Lilla/ Diretta tv: Ibrahimovic non riposa? (Europa League)

PROBABILI FORMAZIONI MILAN LILLA: CHI SCENDERÀ IN CAMPO?

Le probabili formazioni di Milan Lilla ci ricordano che domani sarà il terzo giovedì consecutivo di Europa League. L’appuntamento è fissato per le ore 21.00 di domani sera a San Siro e il Milan ci arriva con il vento in poppa: capolista a punteggio pieno del girone H dopo la vittoria per 3-0 contro lo Sparta Praga di giovedì scorso e capolista anche in campionato con il successo di Udine griffato dalla rovesciata di Zlatan Ibrahimovic. Per il Milan non si vedeva da anni una situazione così felice e domani sera ci sarà l’occasione di blindare con ampio anticipo anche la qualificazione ai sedicesimi di finale, se arrivasse una vittoria contro il Lilla, seconda forza del girone grazie alla vittoria sui cechi e al pareggio contro il Celtic nelle precedenti due uscite. Ecco perché è davvero molto interessante analizzare le probabili formazioni di Milan Lilla alla vigilia della partita.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE MILAN LILLA

Ricordiamo nel frattempo che la diretta tv di Milan Lilla domani sera sarà garantita in esclusiva sui canali sportivi di Sky per i propri abbonati, i quali di conseguenza avranno a disposizione per seguire la partita di Europa League anche la diretta streaming video tramite il sito oppure l’app del servizio Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN LILLA

LE SCELTE DI PIOLI

Nelle probabili formazioni di Milan Lilla vogliamo considerare una volta di più Ibrahimovic come il perno della manovra rossonera, dunque sono possibili gli “straordinari” per l’attaccante svedese che non ci stupirebbe vedere titolare anche domani sera come prima punta del 4-2-3-1 del Milan di Stefano Pioli. Alle sue spalle potremmo vedere Krunic nei panni del trequartista, con Castillejo esterno offensivo di destra e Brahim Diaz invece a sinistra. Il turnover dunque è una opzione quasi certa per chi non si chiama Ibrahimovic: in mediana ad esempio dovrebbe partire titolare Tonali al fianco magari di Bennacer, mentre in difesa le alternative sono meno numerose e di conseguenza rispetto ad Udine potrebbe partire dal primo minuto Dalot, confermando però Calabria e i due centrali Kjaer e Romagnoli davanti a Gigio Donnarumma.

LE MOSSE DI GALTIER

Sul fronte francese, ecco che le probabili formazioni di Milan Lilla potrebbero invece riservarci un ordinato 4-4-2 per la formazione di mister Galtier, ben consapevole del fatto che la trasferta a San Siro sia l’impegno più difficile del girone di Europa League. Tra i pali della porta del Lilla potrebbe giocare Maignan, protetto dalla linea difensdiva a quattro che da destra a sinistra potrebbe prevedere titolari Celik, Soumaoro, Bodman e Bradaric; modulo a quattro anche a centrocampo per il Lilla, che in mediana dovrebbe schierare Ikone, i due centrali Andre e Soumare ed infine Bamba; infine il tandem d’attacco potrebbe vedere in campo dal primo minuto per il Lilla David e Yaziki.

IL TABELLINO

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Dalot; Tonali, Bennacer; Castillejo, Krunic, Brahim Diaz; Ibrahimovic. All Pioli.

LILLA (4-4-2): Maignan; Celik, Soumaoro, Bodman, Bradaric; Ikone, Andre, Soumare, Bamba; David, Yaziki. All: Galtier.



