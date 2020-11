Probabili formazioni Milan Lille/ Quote, sarà spazio per Ante Rebic dal 1′?

PROBABILI FORMAZIONI MILAN LILLE: PICCOLO TURNOVER PER PIOLI?

Si accenderà solo questa sera alle ore 21.00 tra le mura dello Stadio San Siro di Milano la sfida per il terzo turno del girone H di Europa League tra Milan e Lille: andiamone a scoprire le probabili formazioni. Siamo infatti ben curiosi di scoprire quali saranno le mosse di Pioli come di Galtier per questa sfida, che pure si annuncia tutt’altro che facile per i rossoneri. Certo il Diavolo sta vivendo ora un grande momento di forma: nonostante le numerose assenze rimediate nelle prime battute della stagione il club milanese è leader nella classifica del girone H di Europa league e pure capolista nel campionato della Serie A, avendo superato anche l’Udinese solo pochi giorni fa. Pur forte di tali risultati Pioli e i suoi non possono abbassare la guardia questa sera: se pure sarà turnover, oggi contro i francesi non mancheranno alcuni capisaldi dell’11 titolare. Diamo ora uno sguardo più da vicino alle scelte dei due allenatori per le probabili formazioni di Milan Lille.

QUOTE E PRONOSTICO

Considerato l’ottimo stato di forma dei rossoneri, non facciamo certo fatica a consegnare a Pioli il favore del pronostico e la stessa Snai ha fissato quote favorevoli. Nell’1×2 il successo del Milan è stato dato a 1.75, contro il più alto 4.25 segnato per la vittoria del Lille, mentre il pareggio pagherà la posta a 3.75.

LE PROBABILI FORMAZIONI MILAN LILLE

LE MOSSE DI PIOLI

Come abbiamo accennato prima, per le probabili formazioni di Milan Lille potrebbe essere parziale turnover per Pioli: pure i vice si sono già dimostrati degni di grande fiducia e comunque non mancheranno alcuni titolari fissi. Come è Zlatan Ibrahimovic, a cui non verrà concesso riposo pur dopo l’ottima vittoria strappata all’Udinese domenica scorsa: alle sue spalle dovrebbero poi collocarsi Ante Rebic, che abbisogna di minuti dopo l’ultimo stop e Saelemaekers, con Brahim Diaz sulla tre quarti. Per la mediana sarà invece ballottaggio tra Kessie e Tonali, con l’ex Brescia favorito per un posto in campo dal primo minuto con Bennacer. Sarà poi turno di riposo per Calabria, che verrà sollevato da Dalot: Theo Hernandez, Romagnoli e Kjaer stanno gli altri titolari di reparto, davanti al solito Gigio Donnarumma.

LE SCELTE DI GALTIER

Spazio al solito 4-4-2 per Galtier e il suo Lille, pronto a fare scintille in un campo ostico come è San Siro, rinfrancati anche dal pareggio rimediato col Celtic solo pochi giorni fa. Qui dunque sarà conferma per Maignan tra i pali, mentre di fronte al numero 1 troveremo dal primo minuto Soumaoro e Bodman, mentre Bradaric e Celik agiranno in corsia. Per il centrocampo la prima scelta del tecnico dovrebbe essere la coppia centrale composta da Andre e Soumare, mentre Bamba e Ikone saranno i titolari sull’esterno del reparto. Maglie consegnate infine anche in attacco con Jonathan David e Yusuf Yazici dal primo minuto: occhio però al giovane Timothy Weah, che potrebbe scombinare le carte, magari nella ripresa.

IL TABELLINO

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; T Hernandez, Kjaer, Romagnoli, Dalot; Tonali, Bennacer; Saelemaekers, Brahim Diaz, Rebic; Ibrahimovic. All Pioli.

LILLE (4-4-2): Maignan; Celik, Soumaoro, Bodman, Bradaric; Ikone, Andre, Soumare, Bamba; David, Yaziki. All: Galtier.



© RIPRODUZIONE RISERVATA