Probabili formazioni Milan Liverpool/ Diretta tv, Pioli ritrova Maignan! (amichevole)

PROBABILI FORMAZIONI MILAN LIVERPOOL: CHI SCENDE IN CAMPO?

Le probabili formazioni di Milan Liverpool ci indirizzano a un’amichevole di lusso: si gioca a Dubai, alle ore 16:30 di venerdì 16 dicembre, e naturalmente non vediamo l’ora di assistere a questo match che pure sarà a ranghi ridotti, visti i giocatori impegnati ai Mondiali 2022. Per il Milan un appuntamento per riprendere la marcia in Serie A, verso il secondo scudetto consecutivo: difficile visto che il Napoli ha fatto il vuoto, ma tutto sommato le speranze ci sono ancora e poi bisognerà anche provare a fare strada in Champions League, dove agli ottavi ci sarà la sfida non impossibile al Tottenham di Antonio Conte.

Il Liverpool se la dovrà invece vedere con il Real Madrid, nella riedizione dell’ultima finale ma anche di quella del 2018; Jurgen Klopp non ha approcciato benissimo la stagione, in Premier League sta faticando e deve provare la rincorsa per rientrare nelle prime quattro, perché chiaramente non entrarci significherebbe aver fallito a meno ovviamente di rivincere la Champions. Per il momento possiamo solo valutare quello che succederà domani pomeriggio sul terreno di gioco, dunque adesso valutiamo in maniera più approfondita le scelte dei due allenatori leggendo insieme le probabili formazioni di Milan Liverpool.

DIRETTA MILAN LIVERPOOL STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Milan Liverpool sarà fornita su DAZN: telecronaca affidata a Dario Mastroianni con commento tecnico di Dario Marcolin, appuntamento riservato agli abbonati di questa piattaforma che garantirà dunque la visione della partita amichevole in diretta streaming video. Per assistere alle immagini da Dubai dovrete infatti dotarvi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone, oppure di una smart tv che si possa collegare a internet.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN LIVERPOOL

GLI 11 DI PIOLI

Come si disporrà dunque Pioli in Milan Liverpool? Il modulo sarà il 4-2-3-1; da rilanciare in particolar modo sono i delusi per la mancata convocazione ai Mondiali, tra l’altro sia Rebic che Origi devono ancora dimostrare di poter fare il salto di qualità. Il croato a sinistra, il belga come punta centrale; alle spalle delle due punte avremo Brahim Diaz, a destra invece dovrebbe agire Junior Messias. A centrocampo si ricompone la solita coppia con Tonali e Bennacer, le cui nazionali (ovviamente Italia e Algeria) non si sono qualificate per i Mondiali lasciando i calciatori a disposizione del loro allenatore a Milanello; gli assenti sono soprattutto in difesa, dunque potremmo vedere Kalulu come terzino destro con la coppia centrale formata da Tomori e Gabbia, a sinistra invece si apre un vuoto perché mancano i due terzini di ruolo ma le buone notizie arrivano dai recuperi di Saelemaekers e Calabria, dunque il secondo potrebbe venire dirottato a sinistra e il belga avere almeno un tempo a disposizione, in difesa come sulla trequarti. In porta, torna Maignan: il francese dovrebbe giocare un tempo, da capire poi se sarà il primo o il secondo prendendo il posto di Tatarusanu.

LE SCELTE DI KLOPP

Con sette giocatori ai Mondiali e gli infortunati, le scelte di Klopp per Milan Liverpool non sono facili: possibile che ci sia qualche giovane in campo, intanto in porta sarà staffetta Kelleher-Adrian con una difesa nella quale Milner potrebbe giocare come terzino destro, a sinistra invece spazio a Robertson con una coppia centrale formata verosimilmente da Joe Gomez e Nathaniel Phillips. In mezzo al campo non sono pochi quelli che mancano; dunque, il regista basso potrebbe farlo Bajcetic con Thiago Alcantara e Harvey Elliott sulle mezzali, comunque da considerare anche Oxlade-Chamberlain oltre allo stesso Milner, qualora le scelte in difesa siano diverse a quelle riportate. Nel tridente offensivo la qualità non manca, perché Salah e Firmino non sono andati ai Mondiali per motivi diversi; per completare questo schieramento Klopp potrebbe mandare in campo Fabio Carvalho come esterno a sinistra, il portoghese se la gioca con Ben Doak che potrebbe rappresentare la mossa a sorpresa per iniziare questa amichevole di lusso.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN LIVERPOOL: IL TABELLINO

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Kalulu, Gabbia, Tomori, Calabria; Tonali, Bennacer; Messias, Brahim Diaz, Rebic; Origi. Allenatore: Stefano Pioli

LIVERPOOL (4-3-3): Kelleher; Milner, J. Gomez, N. Phillips, Robertson; Thiago Alcantara, Bajcetic, H. Elliott; Salah, Firmino, Fabio Carvalho. Allenatore: Jurgen Klopp











