Probabili formazioni Milan Liverpool/ Klopp lancia i suoi giovani? (amichevole)

PROBABILI FORMAZIONI MILAN LIVERPOOL: CHI SCENDE IN CAMPO?

Torniamo a parlare delle probabili formazioni di Milan Liverpool perché tra poco si gioca questa amichevole di lusso, mentre il Mondiale sta per proclamare il suo vincitore: siamo a Dubai e si scende in campo alle ore 16:30 di oggi. Per le due squadre si tratta di prepararsi alla ripresa: il Milan, secondo in Serie A e impegnato in un difficilissimo inseguimento al Napoli, è comunque ancora il campione d’Italia in carica ma finalmente, dopo un’attesa di nove anni, è tornato agli ottavi di Champions League e sfiderà il Tottenham, sapendo di avere le occasioni per fare ancora più strada e sognare in grande.

Il Liverpool è a 7 punti dal quarto posto in Premier League, ha una partita da recuperare ma anche il Manchester United: rincorsa davvero complessa, sembra quella di due anni fa e Jurgen Klopp dovrà spremere tante energie per fare ritorno nella Top 4 del campionato inglese, un “must do” a meno di vincere la Champions League dove però l’incrocio agli ottavi sarà contro il Real Madrid. Per il momento concentriamoci su quello che succederà qui a Dubai: senza perdere altro tempo leggiamo insieme le scelte dei due allenatori nella valutazione delle probabili formazioni di Milan Liverpool.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN LIVERPOOL

GLI 11 DI PIOLI

Può sorridere Stefano Pioli, che per questo ciclo di amichevoli ha recuperato gli infortunati di lungo corso: già oggi quindi potremmo vedere Calabria occupare la fascia sinistra del campo, considerando che Theo Hernandez era in campo mercoledì ai Mondiali e Ballo-Touré li ha giocati con il Senegal. Anche Saelemaekers contende una maglia a Messias sulla trequarti o Kalulu come terzino destro; per Maignan è previsto un tempo, da capire poi se sarà il primo o il secondo con Tatarusanu che nel caso inizierebbe come titolare. Per il resto, scelte ovviamente condizionate dalle assenze: Kalulu e Gabbia dovrebbero formare la coppia difensiva al centro della linea, in mezzo al campo si candida Krunic che però dovrà vincere la concorrenza di Tonali e Bennacer che giustamente dovrebbero essere provati in vista del ritorno alle partite ufficiali. Aspettando De Ketelaere, il trequartista sarà Brahim Diaz che si gioca anche minuti nella seconda parte della stagione, e così faranno anche Rebic e Origi che, entrambi delusi per non essere stati convocati ai Mondiali, proveranno a “scalzare” Rafael Leao e Giroud, sapendo di partire comunque alle spalle di questi due ma volendo anche rappresentare delle alternative concrete.

LE SCELTE DI KLOPP

Erano sette i giocatori dei Reds convocati ai Mondiali, e dunque Jurgen Klopp deve fare di necessità virtù: in Milan Liverpool stuzzica la possibilità di vedere all’opera qualche giovane che per la seconda parte di stagione potrebbe avere spazio, per esempio Nathaniel Phillips che oggi potrebbe fare il centrale difensivo al fianco di Joe Gomez, o magari anche Ben Doak che del resto il manager tedesco ha già lanciato in partite ufficiali. Ci sono ovviamente anche i big, per esempio Salah e Firmino: entrambi potrebbero partire titolari nel tridente del Liverpool che sarebbe completato da Fabio Carvalho a caccia di minuti importanti, c’è anche Thiago Alcantara che non è andato ai Mondiali con la Spagna e dunque si gioca un posto in un centrocampo che per l’occasione di questa amichevole potrebbe essere comandato da Bajcetic, con Harvey Elliott in rampa di lancia come mezzala ma Oxlade-Chamberlain (utile anche per il tridente) come alternativa. I due terzini potrebbero essere Milner, un vero e proprio jolly, e Robertson che se la vede con Tsimikas; in porta è ballottaggio Kelleher-Adrian, potrebbe esserci un tempo a testa per i due sostituti di Alisson.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN LIVERPOOL: IL TABELLINO

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Kalulu, Gabbia, Tomori, Calabria; Bennacer, Tonali; Messias, Brahim Diaz, Rebic; Origi. Allenatore: Stefano Pioli

LIVERPOOL (4-3-3): Kelleher; Milner, J. Gomez, N. Phillips, Robertson; Thiago Alcantara, Bajcetic, H. Elliott; Salah, Firmino, Fabio Carvalho. Allenatore: Jurgen Klopp











