Probabili formazioni Milan Manchester United/ Diretta tv, tornano Pogba e Ibrahimovic

Con le probabili formazioni di Milan Manchester United ci avviciniamo al ritorno degli ottavi di finale di Europa League 2020-2021: grande atmosfera a San Siro dove, alle ore 21:00 di giovedì 18 marzo, i rossoneri avranno la grande occasione di qualificarsi ai quarti grazie al gol che Simon Kjaer ha segnato all’ultimo respiro a Old Trafford, per un 1-1 che è un risultato assolutamente favorevole per una squadra che chiaramente non dovrà sottovalutare la grande qualità degli avversari.

Il Manchester United, per esempio, ha recentemente spezzato la serie di vittorie del City vincendo il derby; il Milan invece è caduto in casa contro il Napoli ed è crollato a 9 punti dall’Inter, sempre più lontano dallo scudetto e con la Juventus che minaccia il sorpasso al secondo posto. Vedremo intanto come andranno le cose qui, per una notte europea che potrebbe ricalcare quelle gloriose del passato; aspettando giovedì sera, valutiamo rapidamente le probabili formazioni di Milan Manchester United.

DIRETTA MILAN MANCHESTER UNITED STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Milan Manchester United rappresenta un appuntamento in chiaro per tutti, perché questa è la partita che verrà trasmessa su Tv8 per il ritorno degli ottavi: dunque significa che l’emittente fornirà la possibilità di seguire il match sul sito ufficiale in mobilità, mentre in alternativa gli abbonati alla televisione satellitare dovranno visitare i canali Sport del loro decoder oppure attivare il servizio di diretta streaming video, che non comporta costi aggiuntivi ed è garantito dall’applicazione Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN MANCHESTER UNITED

LE SCELTE DI PIOLI

Buone notizie per Stefano Pioli: nelle probabili formazioni di Milan Manchester United possiamo inserire anche Bennacer e Ibrahimovic, che sono recuperati e pronti a giocarsela. L’algerino dovrebbe essere in campo al fianco di Kessie, mentre per l’attaccante svedese potrebbe esserci maggiore prudenza e dunque una panchina iniziale per dare spazio a Rafael Leao, centravanti con il supporto di Castillejo e Rebic ad agire sulle corsie e Calhanoglu che potrebbe fare il trequartista oppure sedersi in panchina per un centrocampo più folto, nel quale il ballottaggio aperto sarebbe tra Meité e Tonali con il possibile inserimento di Krunic. In difesa, spingono Calabria e Alessio Romagnoli: entrambi dovrebbero farcela, se così fosse a completare il reparto sarebbero Theo Hernadez come terzino sinistro, il già citato Kjaer al centro e ovviamente Gianluigi Donnarumma a occupare la porta.

I DUBBI DI SOLSKJAER

Anche Ole Gunnar Solskjaer può sorridere, perché ritrova alcuni titolari: per esempio De Gea che ha finito la quarantena (ma potrebbe comunque lasciare spazio a Dean Henderson), poi Pogba e Cavani oltre al già tornato Rashford. Dunque, nel 4-2-3-1 del tecnico norvegese il Polpo può agire in mediana al fianco di Fred, con una difesa nella quale Bailly e Maguire saranno i centrali avendo il supporto dalle corsie esterne di Wan-Bissaka e Alex Telles; detto del centrocampo, con Matic che potrebbe giocarsi il posto insieme a McTominay, tornano ad aumentare le alternative per la zona offensiva. Rashford e Cavani in competizione per il posto da centravanti con il giovane inglese comunque favorito, a quel punto Martial potrebbe agire come laterale sinistro lasciando a Greenwood l’altro lato del campo, in mezzo invece ci sarà come da copione un Bruno Fernandes che nel Manchester United ha fatto davvero il salto di qualità.

IL TABELLINO

MILAN (4-3-3): G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, A. Romagnoli, T. Hernandez; Kessie, Bennacer, Krunic; Castillejo, Rafael Leao, Rebic. Allenatore: Stefano Pioli

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): D. Henderson; Wan-Bissaka, Bailly, Maguire, Alex Telles; Fred, Pogba; Greenwood, Bruno Fernandes, Martial; Rashford. Allenatore: Ole Gunnar Solskjaer



