Probabili formazioni Milan Manchester United/ Quote: Bennacer titolare?

Le probabili formazioni di Milan Manchester United ci permettono di presentare il ritorno degli ottavi di finale di Europa League 2020-2021: a San Siro si giocherà alle ore 21.00 di stasera e i rossoneri hanno grandi possibilità di qualificarsi ai quarti grazie al pareggio per 1-1 all’andata ad Old Trafford, maturato grazie al gol che Simon Kjaer aveva segnato all’ultimo respiro. La qualificazione è certamente ancora in bilico, anche perché il Manchester United ha recentemente spezzato nel derby la serie di vittorie del City, mentre il Milan è caduto in casa contro il Napoli ed è sempre più lontano dallo scudetto, tuttavia gli uomini di Stefano Pioli potranno giocarsela con buone chance. Vedremo allora come andranno le cose in una notte europea che riporta alla memoria precedenti gloriosi; aspettando il fischio d’inizio, scopriamo le ultime notizie sulle probabili formazioni di Milan Manchester United.

Diamo adesso uno sguardo anche al pronostico di Milan Manchester United secondo le quote dell’agenzia Snai. Sulla carta sono favoriti gli ospiti inglesi, infatti il segno 2 è quotato a 2,20, poi si sale a quota 3,25 per il segno 1 e infine a 3,40 volte la posta in palio per il segno X in caso di pareggio.

Buone notizie per Stefano Pioli nelle probabili formazioni di Milan Manchester United, dove troviamo anche Bennacer e Ibrahimovic, che sono recuperati e pronti a giocarsela. L’algerino dovrebbe essere in campo al fianco di Kessie, mentre per l’attaccante svedese potrebbe esserci maggiore prudenza e dunque una panchina iniziale per dare spazio a Rafael Leao centravanti, con Castillejo e Rebic ali e Calhanoglu che potrebbe fare il trequartista oppure sedersi in panchina per un centrocampo più folto, passando così a un 4-3-3 con il possibile inserimento di Krunic, forse leggermente favorito su Tonali e Meitè. In difesa altre buone notizie: Calabria e Romagnoli dovrebbero farcela, se così fosse a completare il reparto sarebbero Theo Hernandez come terzino sinistro, naturalmente Kjaer come secondo centrale (pronto Tomori se non ci sarà il capitano dal primo minuto) e Gianluigi Donnarumma tra i pali della porta del Milan.

Anche Ole Gunnar Solskjaer può sorridere, perché ritrova alcuni titolari nelle probabili formazioni di Milan Manchester United rispetto all’andata: per esempio De Gea ha finito la quarantena, ma potrebbe comunque lasciare spazio a Dean Henderson, poi Pogba e Cavani oltre a Rashford. Dunque, nel 4-2-3-1 del tecnico norvegese il Polpo giocherà in mediana al fianco di Fred, con una difesa nella quale Bailly e Maguire saranno i centrali, con Wan-Bissaka terzino destro e Alex Telles a sinistra. Vi sono poi diverse alternative per l’attacco dei Red Devils. Fuori Cavani per infortunio, Rashford è in competizione per il posto da centravanti con il giovane inglese comunque favorito, dunque Martial potrebbe agire come laterale sinistro lasciando a Greenwood l’altro lato del campo, in mezzo invece ci sarà Bruno Fernandes, che nel Manchester United ha fatto davvero il salto di qualità e ne sarà senza dubbio il trequartista anche a San Siro.

MILAN (4-3-3): G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, T. Hernandez; Kessie, Bennacer, Krunic; Castillejo, Rafael Leao, Rebic. All. Pioli

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): Henderson; Wan-Bissaka, Bailly, Maguire, Alex Telles; Fred, Pogba; Greenwood, Bruno Fernandes, Martial; Rashford. All. Solskjaer.



